Exclusive: ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ସ୍ମୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ: ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଓ
ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଐତିହ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଓ । ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ହେରିଟେଜରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : November 19, 2025 at 7:38 PM IST
ସାକ୍ଷାତକାର: ମିନତୀ ସିଂହ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଐତିହ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସରତ ଗବେଷକ, ଲେଖକ ଓ ସମାଲୋଚକ ଭାବେ ପରିଚିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଓ । ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଫିଲ୍ମ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟସ୍ ଫୋରମ୍ (FJF)ର ସ୍ଥାପକ ସଚିବ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ସିନେମା ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ରେ ଏକ ସଙ୍ଗଠିତ ପ୍ରୟାସକୁ ଆଗେଇ ଆଣିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ‘ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସମୟ’ ‘ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ରୂପ-ରୂପାନ୍ତର’ ଓ 'କାଲି ପାଇଁ କାଲିର ସିନେମା' ଭଳି କୃତି ସହ ଅନେକ ଗବେଷଣା ଲେଖା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ବିକାଶ ଇତିହାସର ମୂଲ୍ୟବାନ ପୁସ୍ତକ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଲ୍ମ ବହି ଭାବେ 'କାଲି ପାଇଁ କାଲିର ସିନେମା' ପାଇଁ ସେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଐତିହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସେ ୨୦୨୫ରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ହେରିଟେଜ୍ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ବ ରଖେ ଓ ଫିଲ୍ମ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେ କିପରି ପ୍ରେରିତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ସେନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ମିନତୀ ସିଂହଙ୍କ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଓ....
ପ୍ରଶ୍ନ: ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ହେରିଟେଜ୍ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ?
ଉତ୍ତର: ପୁରସ୍କାର ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ପୁରସ୍କାର ମିଳିଲେ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ କରୁଥିବା କାମକୁ ମାନ୍ୟତା ବା ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଲା । କିନ୍ତୁ ସତକଥା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଆଦୌ ଚାମ୍ପିଅନ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ହଜିଯାଉଥିବା ଐତିହ୍ୟ ଓ ବିଶେଷତ୍ୱ କୁ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢୁଛି । ଏହା ଏକ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ Film Journalist Forum (FJF )ର ଯାହାର ମୁଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: କେଉଁ ଘଟଣା ଫିଲ୍ମ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କଲା ?
ଉତ୍ତର: 2011 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚିତ୍ରର ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଓଡିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିକାଶ ନିଗମ (Odisha Film Development Corporation) IDCOL ଅଡିଟୋରିୟମରେ 'ମଲାଜହ୍ନ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ । ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏକ ନୋଟିସ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । 'ମଲାଜହ୍ନ' ସିନେମାଟି ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଇତିହାସରେ ଏକ ବଡ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ତାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା । ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ମହେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଓ ପ୍ରବୀଣା ମହାନ୍ତି । ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ ସେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ । ତାପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଗୋଟେ ଫୋରମ କରିବା ଯାହା ଯେ କେବଳ ବିଗତ ଦିନର ସିନେମାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ତା'ସହ ଜଡିତ ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ, କଳାକାର, ଗୀତ, ପୋଷ୍ଟର ଓ ଟେକ୍ନିସିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା । ମେ, 1, 2011 ଦିନ ଆମେ 'ମଲାଜହ୍ନ' ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିଥିଲୁ । ସେବେ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋରମ ମୋଟ 22ଟି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସେହି ସିନେମା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକ ଛୋଟ ବହି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଛି । ପ୍ରତିଟି ସିନେମା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଆମ ସେ ସିନେମା ସହ ଜଡିତ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁ ଓ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତିକୁ ଶୁଣୁ । ଏହା ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ସିନେମା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସମୟରେ କଣ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୁଏ ?
ଉତ୍ତର: ଠିକ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ ନ କରାଗଲେ ଗୋଟେ ସିନେମାର ସବୁ ଉପାଦାନ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଭୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୁଏ । ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରିଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନିତ କରୁ ଓ ତାପରେ ତାକୁ ଡିଜିଟାଇଜ କରାଯାଏ । ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତାକୁ ଆମ ହିସାବରେ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ । ଫିଲ୍ମ ଏକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥି ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧିକ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏହାକୁ କରିପାରିବା । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ଫିଲ୍ମର ନେଗେଟିଭ ପିକ୍ଟର ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ହେଲେ ତାର ଅଡିଓ ପ୍ରିଣ୍ଟଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାର ଗୋଟେ ରଫ୍ ଡବିଂ ପାଇଥିଲୁ ଯାହା ଅତି ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା । ଠିକ କରିବାକୁ ବର୍ଷେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଏହି ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ଯାତ୍ରାରେ କେବେ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଛନ୍ତି କି ?
ଉତ୍ତର: ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି 'ଅଭିମାନ' । ଅନେକ ସ୍ମୃତି ଅଛି ଯାହା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି । 'ଅଭିମାନ'ର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏକ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରୁ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ହସ୍ତଗତ ହେଲା । ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ପ୍ରିଣ୍ଟ ମଣିଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ । ମୁଁ ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ପ୍ରିଣ୍ଟକୁ ଲୁଚେଇକି ଆଣି ମୋ ଘର ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ଗୋଟେ ରୁମରେ କେମିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି । ରାତି ଦୁଇଟା ବେଳକୁ ହଠାତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅ ଆସିଗଲେ । ଆଉ ପତ୍ନୀ କହିଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡପତ୍ର ଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ ତୁମ ସହ ରହିପାରିବି ନାହିଁ । ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି କଣ ହେଲା, କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛ । ମୋତେ ସେ କହିଲେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଦେଖ । ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ମୋ ପଡିଶା ଘର ଲୋକମାନେ ଡହଳବିକଳ ହୋଇ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି । ମୁଁ କରୁଥିବା କେମିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଗନ୍ଧରେ ସେମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ଓ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ । ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କଲି ଓ 'ଅଭିମାନ' ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ଅଧାରେ ରହିଲା । ସେହିପରି 'ଚିଲିକା ତୀରେ' ଫିଲ୍ମର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୋଦାମରୁ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ପରଦାରେ ଦେଖାଉ ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ମିଳେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଭୁଲି ହୋଇଯାଏ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଇତିହାସ ଓ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଅନେକ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ କଣ କହିବେ ?
ଉତ୍ତର: ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟ ଓ ସିନେମା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମତ ଦିଅନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ ନାହିଁ ବା ଖୁବ କମ । ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା 'ସୀତା ବିବାହ' କେବେ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା । ଏନେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ମୋତେ କହିଥିଲେ ପୁରୁଣା ଖବର କାଗଜରେ ନିଶ୍ଚୟ ସିନେମା ରିଲିଜ ବିଷୟରେ ଖବର ବାହାରିଥିବ । ଟିକେ ଦେଖ । ଏହା ପରେ ଆମେ ଖବର କାଗଜରୁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ବିଷୟ ରିଲିଜ ତାରିଖ ଜାଣିଥିଲୁ । ଏପରି ଆମେ ଫିଲ୍ମର ସର୍ଚ୍ଚ କରୁ ।
ଗୋଟେ ଜାତି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପୂର୍ବ ଗୌରବକୁ ସାଇତି ରଖି ପାରେ ନାହିଁ ସେ ଜାତିର ମନଟି ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ । ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଆଖିରେ ରଖି 1936 ମସିହାରୁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଗୀତକୁ ତିନୋଟି ପାର୍ଟରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ଗୀତିକାର ମାନଙ୍କ ପ୍ରେଫାଇଲ୍ କରିଛି । 'କାଲି ପାଇଁ କାଲିର ସିନେମା' ବହିଟି ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିବା ସିନେମା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ । ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ?
ଉତ୍ତର: 1936 ରୁ 1986 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସିନେମା ଗୀତକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛି । 'ତପସ୍ୟା' ଫିଲ୍ମର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ଚାଲିଛି ଆସନ୍ତା ଡ଼ିସେମ୍ବର ମାସରେ ତାହା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ଓଡିଶାରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା 'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ' ଯାହା 1963 ମସିହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଓଡ଼ିଶାରେ ଫିଲ୍ମ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି କି ?
ଉତ୍ତର: ଆମେ ସବୁ ଆଶା ଛାଡିଦେଇଛୁ । ସଂରକ୍ଷଣ ହେବ, ମ୍ୟୁଜିମ୍ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରାହେବ ସବୁ ପାଣିର ଗାର । ଫିଲ୍ମ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଫୋରମ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଉନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଏକାଡେମୀ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଗୁଜୁରାଟ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅଛି । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଣି ଓ ଏହାର ଇତିହାସକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର । ସିନେମା ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ମାନେ କେବଳ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ସିନେମା ଟିକେଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିନେମା ସହ ଜଡିତ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର, ସିନେମା ହଲ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।
