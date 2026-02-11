ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ବିଶ୍ବ ମଞ୍ଚ, ନିଆରା ଥିମରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶୋ', 20 ବର୍ଷରେ ଗଢ଼ିଲେଣି 70 ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ
ସହଜ ନ ଥିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସର ହେବା ଯାତ୍ରା । ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଏବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭାବେ ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। କ୍ରିଷ୍ଣା ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସଫଳତା ଓ କ୍ୟାରିଅର ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା..
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦିନେ ନା ଥିଲା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନା ଥିଲା ପାଖରେ ଟଙ୍କା । ହେଲେ ଦୃଢ ନିଷ୍ଠା, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆଜି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭାବେ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ । ନିଜ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାମଧ୍ୟରେ ଭାରତର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି । କେବଳେ ଏତିକି ନୁହେଁ ସେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ସହ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ବି ଜୀବନ ଗଢୁଛନ୍ତି । ସେ ବି ବିନା ଫିସରେ ଦେଉଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦାନ । ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସ ଡ୍ଯାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଫାଉଣ୍ଡର ତଥା କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଓ ଅଭିନେତା T. କ୍ରିଷ୍ଣା ରେଡ୍ଡୀ ।
ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଆଉ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ । ସେ 'ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଗଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ'ର ପ୍ରଥମ ସିଜନ ଜିତି ଭାରତ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ 10 ଅବତାରକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପରଫର୍ମ କରି ଜଜ ସମେତ ସାରା ଦେଶକୁ ଚକିତ କରିଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । କ୍ରିଷ୍ଣା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦା । ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ସୋଲୋ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭାବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ପରେ ନିଜ ଗ୍ରୁପ ତିଆରି କଲେ । ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ କରାଇଛନ୍ତି । ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା କି ଭାରତ ନୁହଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ମନ ମୋହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେ ନିଜ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ନେଇ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'କ୍ରିଷ୍ଣା - ଷ୍ଟୋରୀ ଅଫ୍ ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍' ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ଯାହା ୨୦୧୯ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ।
ତେବେ T. କ୍ରିଷ୍ଣା ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା । ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତା କିପରି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ଓ ସେ କାହିଁକି ଗ୍ରୁପର ନାଁ ପ୍ରିନ୍ସ ରଖିଲେ ଏବଂ ମାଗଣାରେ କାହିଁକି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ? ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ସେନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଅକୁହା କଥା...
ପ୍ରଶ୍ନ: କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା ?
କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ଉତ୍ତର: 2004ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଯାତ୍ରା । ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସୋଲୋ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଥିଲି । ବହୁତ ବର୍ଷ ସୋଲୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ମୋ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହେଉ । 2004ରେ ମୁଁ ମୋ ଗ୍ରୁପ ଆରମ୍ଭ କଲି । ଗ୍ରୁପ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହେଲେ ସେମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲେ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିଲା । ପ୍ରଥମେ ବିଚରେ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇଥିଲୁ । ତାପରେ ଆମର ଗ୍ରୁପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା । ଯାହାର ନାଁ ଆମେ ରଖିଲୁ ପ୍ରିନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: କାହିଁକି ଗ୍ରୁପର ନାଁ ପ୍ରିନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ?
ଉତ୍ତର: ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୋଲୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ନାଁ ପ୍ରିନ୍ସ ଥିଲା । ଏହା ପରେ ମୋର ଗ୍ରୁପ ହେଲା । ଯାହାର ନାଁ ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ରଖିଲୁ । ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଶୋ' ରେ ସାମିଲ ହେଲୁ । ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ । ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ କେମିତି ଗ୍ରୁଫ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ହୁଏ । ମ୍ୟୁଜିକ କଣ ଓ କୋରିଓଗ୍ରାପି କ'ଣ । ଏମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଲୁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: କେମିତି ପାଇଲେ 'India's Got Talent' ସୁଯୋଗ ?
ଉତ୍ତର: 2006ରେ ବୁଗି ବୁଗି ଅଡିସନ ଦେଇଥିଲୁ । ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ମୁମ୍ୱାଇ ଯାଇ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲୁ । ଏଠାରେ ଆମେ ରନର୍ସ ଅପ ହୋଇଥିଲୁ । ଏହା ପରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନର ଶୋ'ରେ ସାମିଲ ହେଲୁ । ଏହା ପରେ 'India's Got Talent' ସିଜନ 1 ରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବେ ସାମିଲ ହେଲୁ । 2009ରେ ଆମେ ଟ୍ରଫି ହାତେଇଲୁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ?
ଉତ୍ତର: ଆମେ ଆମର ଟିମକୁ ନେଇ ଏକ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କଲୁ । ଯାହାର ନାଁ 'କ୍ରିଷ୍ଣା- ଏ ଷ୍ଟୋରୀ ଅଫ ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସର' । ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ କି ଫିଲ୍ମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ । ଏଥିରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଆମର ପୁରା ଟିମ୍ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କ୍ରିଷ୍ଣା - ଷ୍ଟୋରୀ ଅଫ୍ ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍' ପ୍ରିନ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପିକଚର୍ସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଣା ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଯାହା ଗ୍ରୁପ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସଫଳତା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପଛୁଆ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ । ଦିନ ମଜୁରିଆରୁ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡ୍ୟାନ୍ସର ପାଲଟିଥିବା ପ୍ରିନ୍ସ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ୍ ଗ୍ରୁପ ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରିନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ର ସମସ୍ତ କଳାକର ସମେତ କିଛି ବାହାର କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ସମେତ ନାୟିକା ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: କୋରିଓଗ୍ରାଫି ବ୍ୟତୀତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର: ମୋତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବ୍ୟତୀତ ଅଭିନୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି । ମୁଁ ମୁମ୍ୱାଇରେ ଆଉ ଏକ ଫିଲ୍ମ ସୁଟ କରିଛି । ଯାହା ଚଳିତ ଡିସେମ୍ୱର ସୁଦ୍ଧା ରିଲିଜ ହେବ । ଫିଲ୍ମର ନାଁ ହେଉଛି 'ବଗାୱତ' । ରଜନୀଶ ଦଗଲ ହିରୋ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଯାହାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଭୂମିକାରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରୁଛି । ଏହା ଛଡ଼ା ଆମେ ଅନେକ ସର୍ଟ ମୁଭିରେ କାମ କରିଛୁ । ପିଲାଙ୍କୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସହ ମ୍ୟୁଜିକ, କୋରିଓଗ୍ରାଫି ଓ ଅଭିନୟ ବି ଶିକ୍ଷାଉଛୁ । ଆମେ ଗୋଟେ ଦୃଢ ଟିମ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଅଭିନୟ ସହ ଫିଲ୍ମରେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟତୀତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଶୋ' କଲେଣି ?
ଉତ୍ତର: ଆମର ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ଶୋ' ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଛି । ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ୱାଇ, ଶ୍ରୀଲଙ୍ଗ ଭଳି ବାହର ଦେଶରେ ପ୍ରୋଗାମ କରୁଛୁ । 'India's Got Talent' ଜିତିବା ପରେ ଆମେ ଦୁବାଇ, ହଂକଂ, ଲଣ୍ଡନ, ମାଲେସିଆ ଓ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ଜାଗାରେ ଶୋ' କରିଛୁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ଓ ମେମ୍ୱରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ?
ଉତ୍ତର: ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ପ୍ରଥମେ 7-8 ପିଲା ଥିଲେ । ତାହା ବଢି 70-75 ହେଲେଣି । ଆମର 3ଟି ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି । ପୁରା ଟିମ ମୋ ସହ ଗୋପାଳପୁର ଏକାଡେମୀରେ ରହୁଛନ୍ତି । ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ସାମିଲ କରୁଛୁ । ବିନା ଫି'ରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ । ସେମାନେ ଶିଖିବା ପରେ ଆମେ ଶୋ'ରେ ସାମିଲ କରାଉଛୁ । ସେହି ଶୋ' ଯାହା ଟଙ୍କା ଆସେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ Payment ଦେଉ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କେବେ କାହାର ଖରାପ ନ ହେଉ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ । ଯଦି କାହାର କେବେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଜମେ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ?
ଉତ୍ତର: ଏହି ଗ୍ରୁପର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି କିଛି କରିବାର ଯୋଶ ରହିଛି । ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବାଛିକି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ମାଗଣାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ?
ଉତ୍ତର: ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିକ୍ଷାଇବାକୁ ପେମେଣ୍ଟ ନିଏନି । ମୁଁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ । ମୋତେ ଲାଗେ ପିଲାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଓ ଇଚ୍ଛା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି , କାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରିବେ ତାହା ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ କର୍ମଠ ଏବଂ ଗୁରୁ ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ବହୁତ । ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ବି ଭକ୍ତିର ସହ ନିଅନ୍ତି ଓ ଷ୍ଟେଜକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''ଆମେ ବଲିଉଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁନୁ । ଆମେ କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନେଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମ କରୁ । ମୋତେ ଲାଗେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ମଣିଷ ହୋଇଛୁ । ଆମର ପରିଚୟ ବି ସୃଷ୍ଚି ହୋଇଛି । ଆଉ ସେହି ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବୁ ।''
ପ୍ରଶ୍ନ: ଗ୍ରୁଫ ମେମ୍ୱର ଆର୍ଥିକ ସୁଦୃଢ ହେଲେଣି ?
ଉତ୍ତର: ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା । ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁମ୍ୱାଇ ଯାଇଥିଲୁ । ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ସେଠି ରହିବା ଓ ଖାଇବା । ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆସ ଗଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଜିତିବା ପରେ ଆମେ ଅନେକ ଶୋ' ପାଇଲୁ । ଯାହା ପରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବାରେ ଲାଗିଲା । ସମସ୍ତ ପିଲା ବହୁତ ଖୁସି । ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ଅଛି ଯେ ଆର୍ଥିକ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଉଛନ୍ତି, ଶିଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ କିଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁଫରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ହେଲେ କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ?
ଉତ୍ତର: ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି । ବାହାଘରରେ ନାଚିବା, ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଗାମରେ ନାଚିବା ଏମିତି ନୁହଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ professional ଡ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ଅଛି । ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗ, ସମ୍ମାନ ଓ ଇଚ୍ଛା ରହିଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛୁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: 'India's Got Talent' ଜିତିବା ପରେ ନେମ୍ ଓ ଫେମ୍ ପାଇଲେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି?
ଉତ୍ତର: ହଁ... ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିଲେ । ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିଲା । ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା । ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବି ସୁଧୁରିଲା । ଏହା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମକୁ ମଞ୍ଚ ଦେଲେ । ଏକ ଏକାଡେମୀ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠି ଆମେ ଏବେ ରହୁଛି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ । ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର କଥା । ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା । ଆଗକୁ ବି ଆମେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢିବୁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣଙ୍କ ପରପର୍ମକୁ ନେଇ ବାହାର ଅଡିଅନ୍ସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ?
ଉତ୍ତର: ହଂକଂରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶୋ' ଥିଲା । ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରୁପ ଆସିଥିଲେ । ସେଠି ଆମକୁ ପରଫର୍ମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା । ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ବି ପାଇଲୁ । ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲୁ । ଯାହା ଗର୍ବର କଥା ଥିଲା । ଶରୀରରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ନାଚିବା ଦେଖିନଥିଲେ । ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ବି କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୁର୍ତ୍ତ କେଉଁଠା ଥିଲା ?
ଉତ୍ତର: ଆମେ 'India's Got Talent' ଜିତିବା ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିବ । କାରଣ ଅଡିସନରେ ଡୟନ ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା । 1600 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସାମିଲ ଥିଲେ । ସେଥିରୁ ଆମେ ଚୟନ ହେଲୁ । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ । ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଆମେ ଜିତୁବୁ । ଆମ ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ବିଜା ମାରିଲୁ । ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣଙ୍କ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଥିମରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଚାହିଁଲେ ?
ଉତ୍ତର: ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ । ଏକ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପିଣ୍ଡାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲୁ । ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆସ୍ଥା , ଭକ୍ତି ରହିଆସିଛି । ଏଣୁ ମୁଁ ଓ ମୋ ଟିମ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁ ଆମେ ସେହି ଭକ୍ତିକୁ ନେଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବୁ । ଆମେ କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭାରତ ଥିମ ଉପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣଙ୍କ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି କି ?
ଉତ୍ତର: ହଁ... ଆମେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛି କହିପାରୁନୁ । ଆମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ବାରଣ୍ଡାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥୁଲୁ । ଯାହା ପରେ ଆମେ 'India's Got Talent' ରେ ବିଜୟୀ ବି ହେଲୁ । ଯାହା ପରେ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ଏହା ହାତେଇଲୁ । ଯାହା ପରେ ଆମେ ସେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲୁ । ଆଜି ବି ଆମେ ସେଠି ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ ।
