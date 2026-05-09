ବଲିଉଡରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ଜଲୱା; କଲେଜ ଡ୍ରପ ଆଉଟରୁ ଧୁରନ୍ଧର VFX ସୁପରଭାଇଜର, କେମିତି ଥିଲା ଧ୍ରୁତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଯାତ୍ରା..

ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରରିପୋର୍ଟ...

Published : May 9, 2026 at 2:51 PM IST

Updated : May 9, 2026 at 3:01 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଦିତ୍ୟ ଧର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ "ଧୁରନ୍ଧର- ଦ ରିଭେଞ୍ଜ" ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ । ଦମଦାର ଆକ୍ସନ ଓ ଜବରଦସ୍ତ ଷ୍ଟଣ୍ଟରେ ସିନେମା ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାଇଡ଼ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ 19ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଥିଏଟରରେ 50ଦିନ ବିତିସାରିଛି ତଥାପି ଫିଲ୍ମ ତାର ଜଲୱା ବଜାୟ ରଖିଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 'ଧୁରନ୍ଧର ୨' ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ୧,୭୯୧.୫୫ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି । ରଣବୀର ସିଂ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର ମାଧବନ ଭଳି ଭର୍ସାଟାଇଲ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନର VFX ଡିଜାଇନ ସିନେମାକୁ ଏହି ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି । ତେବେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି 'ଧୁରନ୍ଧର'ର ସଫଳତା ପଛରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଟିମ୍ ସହ ରହିଛି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କର ବି ହାତ । ସିନେମାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା VFXର ଡିଜାଇନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର VFX ସୁପରଭାଇଜର ଧ୍ରୁତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ । ସେ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ସମେତ 'ଫାଇଟର', ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମାଲ୍ୟଗିରି' ଭଳି 35ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଞ୍ଚଳିକ ସିନେମା ଓ ୱେବ ସିରିଜରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

  • ଧ୍ରୁତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ଓ କ୍ୟାରିଅର ଜର୍ଣ୍ଣି:-

ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ(Rabindranath Sahoo) ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ଲତାମଣୀ ସାହୁ(Latamani Sahoo)ଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଧ୍ରୁତିରଞ୍ଜନ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବ୍ଲକ କେଶରପୁରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଧ୍ରୁତିରଞ୍ଜନ 3 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ । 1990 ମସିହା 20 ତାରିଖ ଜନ୍ମିତ ଧ୍ରୁତିରଞ୍ଜନଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଓ ସ୍କୁଲ ଜୀବନ କେନ୍ଦୁଝରରେ ମାମୁଁ ଘରେ ବିତିଥିଲା । 2006ରେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ କରିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ । ପାଠରେ ମନ ମନ ନଲାଗିବାରୁ ଅଧାରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାଡି ଆନିମେସନ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଧ୍ରୁତିରଞ୍ଜନ ।

ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ଧ୍ରୁତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା

ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁମ୍ବାଇ ଚାଲିଯାଇ VFX ସ୍କୁଲରେ ପଢିବା ସହ ମାତ୍ର 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନିର୍ମିତ ରାମଗୋପାଳ ବର୍ମାଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ଧ୍ରୁତିରଞ୍ଜନ । 2011ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ରାମଗୋପାଳ ବର୍ମାଙ୍କ ଏହି ତେଲୁଗୁ ସିନେମା ହେଉଛି ଡୋଙ୍ଗଲା ମୁଠା (Dongala Mutha) । ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ରବି ତେଜା ଓ ପ୍ରକାଶ ରାଜଙ୍କ ଅଭିନୀତ ସିନେମାରେ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପରେ କାମ କରିବା ପରେ ଧ୍ରୁତିରଞ୍ଜନ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ।

2013ରେ ଷ୍ଟାର ପ୍ଲସରେ ପ୍ରସାରିତ ମହାଭାରତ ଟେଲି ସିରିଏଲରେ ସେ କାମ କରିଥିଲେ । 2014ରେ ଦୁଇଟି ମରାଠୀ ସିନେମା ଭଟୁକାଲି(Bhatukali) ଓ ଭିଟି ଦାଣ୍ଡୁ(Vitti Dandu), 2015ରେ ଏନଏଚ 10(NH10) ସାନଦାର(Shaandaar), 2016ରେ ଟ୍ରାପଡ(Trapped), 2018ରେ ଜୋନାକୀ(Jonaki) ଓ ଭବେଶ ଯୋଶୀ ସୁପର ହିରୋ(Bhavesh Joshi Superhero), 2019 ୱେବ ସିରିଜ ସ୍କ୍ରେଡ ଗେମ(Sacred Games) ରେ ଧ୍ରୁତିଙ୍କ କାମର ଯାଦୁ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି 2020ରେ ଘୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରିସ(Ghost Stories), ଚୋକଡ଼(Choked), ମିସମ୍ୟାଚଡ଼(Mismatched), AK VS AK, 2021ରେ Yesterday's Past, 2021ରେ 2024 ଓ Decoupled, 2022ରେ ଦୋବାରା, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର, Don't look at the Demon, 2023ରେ ୱେବ ସିରିଜ ଜୁବିଲି, 2023ରେ ସଲମନ ଖାଁ'ଙ୍କ କିସିକା ଭାଇ କିସିକା ଜାନ, ତୁଫଙ୍ଗ, ରକି ଔର ରାନୀ କି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ମାଲ୍ୟଗିରି, ଫାଇଟର, Tere Baaton Mein Aisa Uljha Jiya, ପୋର(Por), ଡଂଗେ(Dange), ମୈଦାନ(Maidaan), ଭେଦା(Vedaa), Human in the Loop, Kovarty, 2025ରେ ଧୁରନ୍ଧର, 2016ରେ Happy Patel : Khatarnayak Jasoos ଓ ଧୁରନ୍ଧର 2ରେ ଧ୍ରୁତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସଫଳତା ଆଉ ଏକ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛି । ଧୁରନ୍ଧରର VFX ସୁପରଭାଇଜ ଭାବେ ଧ୍ରୁତିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଜି ସିନେ ଆୱାର୍ଡ ଓ ଚେତକ ସ୍କ୍ରିନ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି ।

ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁମ୍ୱାଇ... କିପରି ଥିଲା ତାଙ୍କ ବଲିଉଡ ଯାତ୍ରା, କିପରି ପାଇଲେ ସୁଯୋଗ ? ତେବେ ଏହି ଯାତ୍ରା ସଂଘର୍ଷ, ସଫଳତା ବିବାଦରେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଇଟିଭି ପ୍ରତିନିଧି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ....


ପ୍ରଶ୍ନ: ଧୁରନ୍ଧର ସଫଳତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ?

ଉତ୍ତର: ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ଧୁରନ୍ଧର ଭଳି ବଡ଼ ବଜେଟ ଓ ସଫଳ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି । ସିନେମାର ସଫଳତା ଖୁସି ଦେଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସିନେମାରେ କାମ କରିଛି । ଧୁରନ୍ଧର ଓ ଧୁରନ୍ଧର ଦ ରିଭେଞ୍ଜ କୁ ମିଳିଥିବା ସଫଳତା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସିନେମାକୁ ମିଳିନଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଧୁରନ୍ଧର ପାଇଁ କିପରି ପାଇଲେ ସୁଯୋଗ ?

ଉତ୍ତର: ଧୁରନ୍ଧର ସିରିଜରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଅଚାନକ ଅଫର ଆସିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥାଏ । ଧୁରନ୍ଧରର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ମାତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା । ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ VFX ସୁପରଭାଇଜର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଭେଟିବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସିନେମାର ସୁଟିଂ ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରରେ ଚାଲିଥିଲା । ମୁଁ ପଞ୍ଜାବ ଯାଇଥିଲି । ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଣ, ସିନେମା ନାଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଅଭିନେତାଙ୍କ ବାବଦରେ ସୂଚନା ନଥିଲା ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଓ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଜାଣିବା ପରେ ମନରେ କଣ ଆସିଲା ?

ଉତ୍ତର: ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ଲାଗିଲା । ବିଗ୍ ବଜେଟ ସିନେମା । ଲମ୍ବା ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ । ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପଢିବା ପରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଲାଗିଲା । ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିଲା । ବଲିଉଡକୁ ଏଭଳି ସିନେମା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ସିନେମାକୁ ନେଇ ମନ ଭିତରେ ଏକ୍ସସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ସିନେମା ରଲିଜ ହୋଇ ସ୍କ୍ରିନକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଖୁସି ଦୁଇ ଗୁଣିତ ହୋଇଗଲା ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଧୁରନ୍ଧରରେ VFXର ଡିଜାଇନ କେମିତି କରିଥିଲେ ?

ଉତ୍ତର: ଧୁରନ୍ଧର ସିରିଜ ବଡ଼ ସ୍କେଲର ସିନେମା । ଏଥିପାଇଁ VFX ପ୍ଲାନିଂ ଜୋରଦାର ହୋଇଥିଲା । କାରଣ ସିନେମାର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଥିଲା । ଧୁରନ୍ଧର ପାର୍ଟ - 1 ରେ ପ୍ରାୟ 3 ହଜାର VFX ସର୍ଟ ଥିଲା । ସେହିପରି ଧୁରନ୍ଧର ପାର୍ଟ - 2ରେ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ 3 ହଜାର VFX ସର୍ଟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ଏଡିଟ ଲକ ହେବାପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିନଥିଲୁ । VFX ଷ୍ଟୁଡିଓ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା । କେଉଁ କେଉଁ ସିକ୍ୟୁଏନ୍ସ କେଉଁଠି କାମ ହେବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା । ସୁଟିଂ ସହିତ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ କାମ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିଲା ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ସିନେମାରେ VFX ଡିଜାଇନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ?

ଉତ୍ତର: ପୁନେରେ ଦୁଇଟି ଓ ମୁମ୍ବାଇରେ 3ଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ କାମ ଚାଲିଥିଲା । ସାରା ଦେଶରୁ ପ୍ରାୟ 1500 ଜଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଧୁରନ୍ଧର ପାର୍ଟ - 1 VFX ସର୍ଟ ଡିଜାଇନ କରିବା ପାଇଁ ଅଢେ଼ଇ ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ସେହିପରି ଧୁରନ୍ଧର ପାର୍ଟ - 2 VFX ସର୍ଟ ଡିଜାଇନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଢ଼ ମାସ ସମୟ ମିଳିଥିଲା । କେଉଁ ସିକ୍ୟୁଏନ୍ସ କେଉଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହା ସୁଟିଂ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲୁ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: କାମକୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଦିତ୍ୟ ଧର ପ୍ରଫେସନାଲ ଓ ପିନ ପଏଣ୍ଟ । ଆଦିତ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଣ ରହିଥିଲା ?

ଉତ୍ତର: କାମରେ ଗୁଣବତ୍ତା ରକ୍ଷା କରିବା ଆଦିତ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା । ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଆଦିତ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି । ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ଲସ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା । ଯଦି ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ଭିଜନ ନଥାଏ କିମ୍ବା କନଫ୍ୟୁଜ ଥିଲେ ଆମକୁ ଅଯଥା କାମ ପଡେ । ଦଶ ପ୍ରକାର ଅପସନ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡେ । ଯଦି ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ଭିଜନ କ୍ଲିୟର ଓ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଜଣାଥାଏ, ଟିମକୁ କାମ କରିବା ସହଜ ହୋଇଯାଏ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ଭିଜନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ କାମ ମୁଁ ସହଜରେ କରିପାରିଥିଲି ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ସଂଜୟ ଦତ୍ତ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା କେମିତି ରହିଲା ?

ଉତ୍ତର: ସମସ୍ତେ କୋପରେଟିଭି । ସମସ୍ତେ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । ଅଭିନେତା ଭଲ ଅଭିନୟ, VFXର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଭଲ କାମ ଆଦାୟ କରିବା ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଏହି ସିନେମା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କ'ଣ କ'ଣ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି ?

ଉତ୍ତର: ଧୁରନ୍ଧରର VFX ସୁପରଭାଇଜ ଭାବେ ଜି ସିନେ ଆୱାର୍ଡ ଓ ଚେତକ ସ୍କ୍ରିନ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଧୁରନ୍ଧର ସଫଳତା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜୀବନ ଓ ଏବେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ?

ଉତ୍ତର: ମୋ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ । 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କାମ କରୁଥିଲି, ଏବେ ସେହି କାମ କରୁଛି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ । ଆଗକୁ ଭଲ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ । ଯଦି ଗୋଟେ ସିନେମା ପାଇଁ ବର୍ଷେ ସମୟ ଦେବି, ତେବେ ଏହାର ସଦ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଦରକାର । ସେହି କାମ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁ । ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳୁ । ସବୁ କାମ ପଇସା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆବେଗ ପାଇଁ କରୁ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଓ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଛି ?

ଉତ୍ତର: ସିନେମା ନିର୍ମାଣ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଓଡ଼ିଆ ଓ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି । ମୁଁ କାମ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସିନେମା ନିର୍ମାଣ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖାପଛଡା ଲାଗେ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ ?

ଉତ୍ତର: ଧୁରନ୍ଧର ସିନେମାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ ମିଳିଛି । ଘର ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି । ବାପା, ମା, ସ୍ତ୍ରୀ ବୀରମିତ୍ରା ଓ ପରିବାର ଲୋକ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପାଗଳ ପରି ବାହାରେ ରହି କାମ କରୁଛେ । ପରିବାରର ବିନା ସହଯୋଗରେ କାମ କରିବା ସହଜ ଓ ସମ୍ଭବ ହେବନାହିଁ । ପରିବାରର ବିନା ସହଯୋଗରେ ଏତେ ବାଟ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାଡି VFXରେ କ୍ୟାରିଅର ଯାତ୍ରା କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ?

ଉତ୍ତର: ଇଂଜିନିୟରଙ୍କୁ କଣ ସବୁ କରିବାକୁ ହୁଏ ଜାଣିନଥିଲି । ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟର ସୁବିଧା ଏତେ ନଥିଲା । ବାପା ମା'ଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବା ପାଇଁ ନାଁ ଲେଖେଇଥିଲି । ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଠିକଠାକ ଚାଲିଲା । ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଷରୁ ପାଠ ମଜା ଲାଗିଲା ନାହିଁ । ମୋତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା । ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡିଆରେ ଏକ୍ସଜିବିସନ ପଡିଥିଲା । ମଲ୍ଟି ମିଡିଆ, ଆନିମେସନ, ନୂଆ ଇନୋଭେସନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡିଥିଲା । ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲି । VFX 3D ଆନିମେସନ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା । ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରୂପାଲି ଛକରେ ଥିବା ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଇଥିଲି । ଘରେ ନକହି ସେଠାରେ ଆଡ଼ମିଶନ ନେଇଗଲି । ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାଡି ଏଥିରେ ପଶିଗଲି । କୋର୍ସ ଶେଷ କରିବାକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଥାଏ ଲାଗିଲା, ଓଡିଶାରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ । ତେଣୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ କୋର୍ସ ଶେଷ କରି ମୁମ୍ବାଇ ପଳେଇଗଲି । ମୁମ୍ବାଇରେ VFXରେ ପିଜି କଲି ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ କଣ ଓ କେମିତି ମିଳିଥିଲା ?

ଉତ୍ତର: ମୁମ୍ବାଇରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ କାମ ମିଳିଥିଲା । ପରୀକ୍ଷାରେ ଟପ 10 ଭିତରେ ରହିଲେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାମ ଗୋପାଳ ବର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଉକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ 2 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲି । ରାମ ଗୋପାଳ ବର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ତେଲୁଗୁ ସିନେମାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା । ଉକ୍ତ ସିନେମା ନାଁ ହେଉଛି ଡୋଙ୍ଗଲା ମୁଠା (Dongala Mutha) । ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ରବି ତେଜା ଓ ପ୍ରକାଶ ରାଜ । 2011 ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରେ ସିନେମା ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୋଟି ସିନେମାରେ କାମ କରିସାରିଲେଣି ?

ଉତ୍ତର: ଆଞ୍ଚଳିକ, ବଲିଉଡ ସିନେମା ଓ ୱେବ ସିରିଜକୁ ମିଶେଇ ପ୍ରାୟ 35ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ ସରିଲାଣି । ଓଡ଼ିଆ, ତେଲୁଗୁ, ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଓ ୱେବ ସିରିଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଧୁରନ୍ଧର ଛଡା ଆଉ କେଉଁ ବିଗ ବଜେଟ ସିନେମାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ?

ଉତ୍ତର: ରିତିକ ରୋଶନ, ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ, ଅନୀଲ କପୁର ଅଭିନୀତ ଫାଇଟର(FIGHTER), ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ମୈଦାନ(MAidaan), ଜନ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ଭେଦା(VEDAA), ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର କାମ କରିଛି ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ନୂଆପିଢିଙ୍କୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ?

ଉତ୍ତର: ଉତ୍ସାହୀ ହୋଇ VFX ଦୁନିଆକୁ ଆସନ୍ତୁ । ପ୍ରଥମେ କାମ କରନ୍ତୁ । ଅର୍ଥ ଲୋଭ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବେଷ୍ଟ କାମ ଉପରେ ଫୋକ୍ସ ରହୁ । ସବୁ ଦିନ ନୂଆନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାବଦରେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ରଖ । ମାର୍କେଟ ବାବଦରେ ଅପଡେଟ ହୁଅ । ବର୍ତ୍ତମାନ AI ଜମାନା । VFX ଦୁନିଆରେ AI ପ୍ରବେଶ କରିଲାଣି । ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: VFX ବାବଦରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ହୋଇନାହିଁ ?

ଉତ୍ତର: VFX ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ VFX ବାବଦରେ ବୁଝାଇଛି । ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ବୋଲି ପଚରା ଗଲେ, ସେମାନେ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । କୋଭିଡ ସମୟ ଘରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେଟଅପ କରିଥିଲି । ମୋ କାମ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଆଗକୁ କଣ କଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି ?

ଉତ୍ତର: ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ସଂଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ଖଳନାୟକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଅଛି । ଏହାର VFX ସୁଟିଂ ହୋଇଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ସମୟ ଅଛି । ଦେଢ ବର୍ଷ ନନଷ୍ଟପ କାମ କରିବା ପରେ ମାସେ ବ୍ରେକ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ଦେବି ।

