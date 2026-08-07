ETV Bharat / entertainment

8 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ 'ବଟୱାରା ୧୯୪୭' ସହ ବଲିଉଡକୁ କାହିଁକି ଫେରିଲେ ? ଖୁଲାସା କଲେ ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା

ସନ୍ନି ଦେଓଲ ଏବଂ ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା ଅଭିନୀତ 'ବଟୱାରା ୧୯୪୭' ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ପ୍ରୀତି ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।ରିପୋର୍ଟ: କୀର୍ତ୍ତିକୁମାର କଦମ

PREITY ZINTA INTERVIEW
PREITY ZINTA INTERVIEW (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 7, 2026 at 7:38 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ମୁମ୍ୱାଇ: ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଅଭିନୟ ଏବଂ ଆଚରଣ ପାଇଁ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ନାମ ଭାବରେ ପରିଚିତ । ସେ ଫିଲ୍ମ 'ଦିଲ୍ ସେ' ରୁ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିଅର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବବି ଦେଓଲ୍ ଷ୍ଟାରର୍ 'ସୈନିକ'ର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ 'କ୍ୟା କେହନା', 'ଦିଲ ଚାହତା ହେ', 'କୋଇ... ମିଲ ଗୟା', 'କଲ ହୋ ନା ହୋ', 'ଭୀର-ଜାରା', 'ସଲାମେ ନମସ୍ତେ', 'କଭି ଅଲଭିଦା ନା କେହନା', 'ଜାନ-ଏ-ମନ' ଏବଂ 'ହିରୋ' ଭଳି ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରି ଲୋକପ୍ରିତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କ୍ୟା କେହନା'ରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚରିତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି' ଭୀର-ଜାରା 'ଏବଂ' କଲ୍ ହୋ ନା ହୋ'ରେ ଅଭିନୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତି ଅନେକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ବିବାହ ପରେ କିଛି ସମୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥିବା ପ୍ରୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜକୁମାର ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ବଟୱାରା 1947' ସହ ପରଦାରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ସେ 8 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ବଲିଉଡକୁ କାହିଁକି ଫେରିଲେ ଓ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଅନେକ କିଛି କଥା ଇଟିଭି ଭରତ ସମ୍ବାଦଦାତା କୀର୍ତ୍ତିକୁମାର କଦମଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ରୂପା ପରଦାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆପଣ 'ବଟୱାରା 1947' କାହିଁକି ବାଛିଲେ ?

ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା: ଏହା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି । ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ମୁଁ ରାଜକୁମାର ସାଣ୍ଟୋସିଙ୍କ ସହ ଅନେକ ବର୍ଷ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି । ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ନଥିଲି । ମୁଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସହିତ ଏକ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ମୋତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା । ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଭାରତ-ପାକିସ୍ଥାନ ବିଭାଜନର କାହାଣୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପରିବାରର କାହାଣୀ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରହିଥାଏ । ମୁଁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କାରଣ ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କାହାଣୀ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଅଭିନୟରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିରତି ପରେ ଆପଣ କିପରି ରୂପା ପରଦାକୁ ଫେରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ?

ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା: ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ କେବେ ଅନୁଭବ କରି ନ ଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଅଭିନୟରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି । ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମା ଏବଂ ପରିବାର ମହିଳା ଭାବରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭୂମିକା ତୁଲାଉଥିଲି । ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ, ମୋ ପରିବାରକୁ ଏବଂ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି । ମୁଁ ସେହି ସମୟକୁ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କଲି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଞ୍ଚିଲି । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନିଜସ୍ୱ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି । କ୍ୟାରିୟର ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ପରିବାର, ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ନିଜ ସହିତ ବିତାଇଥିବା ସମୟ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେଣୁ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ବିନା ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲି ।

ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 'ବଟୱାରା 1947' ର କାହାଣୀ ପାଇଲି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଠିଆ ହେବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ, ଏହାର ଭାବନା ଏବଂ ମୋ ଚରିତ୍ରର ଗଭୀରତା ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ​​ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ଭଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, କୌଣସି ଚାପ କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ର ବିନା, ମୁଁ ସଠିକ୍ କାହାଣୀ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭୂମିକାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆଜିର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଇତିହାସ ଏବଂ ବିଭାଜନକୁ ବୁଝିବାରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ?

ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା: ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେବି । ମୁଁ ସର୍ବଦା ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଜିଜ୍ଞାସୁ । ମୁଁ 1947 ମସିହାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲି । ସୁଟିଂ ସମୟରେ, ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାର ସନ୍ତୋଷୀ ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ, "ଏହା 1947 ଥିଲା ।" ସେତେବେଳେ, ଅଧିକାଂଶ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଘର ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା ।

ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, ମୁଁ ଏହି ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶରେ ରହିବା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି । ଆଜି, ମହିଳାମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ଗଢ଼ିବା, ପରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ଯଦିଓ ମୁଁ ବିଦେଶରେ ରହୁଛି, ମୁଁ କେହି ମୋତେ ବାଧା ନ ଦେଇ କାମ କରିବାକୁ ଏବଂ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇବାକୁ ଭାରତ ଆସିପାରିବି । ଏହା ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଶକ୍ତି । ମୋ ପାଇଁ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେ ଆଶା କେବେ ମରେ ନାହିଁ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଫେରିବା ପରେ, ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଛନ୍ତି ?

ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା: (ହସି ହସି) ତୁମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଯେପରି ମୁଁ ୧୯୪୭ ମସିହାରୁ କାମ କରୁଛି । ଯଦିଓ କିଛି ବୈଷୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣର ମୌଳିକ ସ୍ୱଭାବରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ । ମୋ କ୍ୟାରିଅରର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟ-ପ୍ରଡକ୍ସନ ଡବିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ *ଦିଲ୍ ଚାହତା ହେ* ପରେ, ଲାଇଭ୍ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲା । ତଥାପି, ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ କାମ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରାମାଣିକ ରହିଛି । ଦର୍ଶକମାନେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରଭାବକୁ କିପରି ଦେଖନ୍ତି ସେଥିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ପୂର୍ବରୁ, ଆମକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା; ଆଜି, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ମୁଁ ଆଉ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି: ଭାରତୀୟମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଉପରେ ଅପାର ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆମ ମାଟିରେ ମୂଳ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି - ସ୍ଥାନୀୟ ନାୟକ, ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ, ଇତିହାସ ଏବଂ ଦେଶର ସଫଳତା କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ପୂର୍ବରୁ, ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ କି ?

ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା: ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୋ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ବିଦେଶରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଛୋଟ ଭୂମିକା କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି, ଭାରତୀୟମାନେ ବିଶ୍ୱର କିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କମ୍ପାନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ଦେଖି ମୋତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହୁଏ । ଆମେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଧନୀ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଛୁ। ଏହି ଐତିହ୍ୟ ଶେଷରେ ତାହା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଉଛି ତାହା ଦେଖି ଉତ୍ସାହିତ ହୁଏ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଦେଓଲ ପରିବାର ସହ କାମ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା କିପରି ଥିଲା ?

ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା: ବବି ଦେଓଲ ମୋର ଜଣେ ଅତି ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ, ଏବଂ ମୁଁ ଅଭୟ ଦେଓଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ । ମୁଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର-ଜୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲି, ଯଦିଓ ଏହା କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିନଥିଲା । ଦେଓଲ ପରିବାର ବିଷୟରେ ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ବିଷୟ ହେଉଛି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଖାଉଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ ଏବଂ ଗଭୀର ସମ୍ମାନ । ଏହି ସମ୍ମାନ କେବଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନୁହେଁ; ଏହା ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ । ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା ସର୍ବଦା ଖୁସି ଦିଏ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ମୁଁ ଅତୀତରେ ସନି ଦେଓଲଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି କାମ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା କିପରି ଥିଲା?

ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା: ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ସନ୍ନିଙ୍କ ସହିତ 'ଫର୍ଜ', 'ଦ ହିରୋ', 'ହିରୋ', ଏବଂ 'ଭାଇଜୀ ସୁପରହିଟ୍' ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି । ଯଦିଓ ଆମେ ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛିରେ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ନଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ସ୍ମରଣୀୟ ଥିଲା । ଆମର ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା 'ଭାଇଜୀ ସୁପରହିଟ୍' ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣ 'ବଟୱାରା: 1947' ରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୂମିକା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ କି ? ଆପଣ ବିଭାଜନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ କି ?

ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା: ହଁ, ଏହି ଭୂମିକା ପାଇଁ, ମୁଁ ବିଭାଜନ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଥିଲି ଏବଂ ସେହି ସମୟର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଖିଥିଲି । ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ମୁଁ ରାଜକୁମାର ସନ୍ତୋଷୀ, ତାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି । ତଥାପି, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏପରି କାହାକୁ ଭେଟି ନଥିଲି ଯିଏ ବିଭାଜନକୁ ସିଧାସଳଖ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ବଟୱାରା 1947' କାହାଣୀ 'ଗଦର' ଭଳି ନୁହଁ: ଦୁଇ ଫିଲ୍ମ ଚରିତ୍ର ସମାନତାକୁ ନେଇ ଏମିତି କହିଲେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ

ବଲିଉଡରେ ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟାଙ୍କ କମବ୍ୟାକ୍, 'ଲାହୋର ୧୯୪୭'ର ସୁଟିଂ କଲେ ଆରମ୍ଭ

59 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସ୍କ୍ରିନରେ ରିଲିଜ ହେବ 'ରାମାୟଣ', ଅବତାର: ଦ ୱେ ଅଫ୍ ୱାଟର, RRR, ପୁଷ୍ପା 2 କୁ ପକାଇବ ପଛରେ

TAGGED:

PREITY ZINTA
BATWARA 1947
PREITY ZINTA BOLLYWOOD COMEBACK
ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା
PREITY ZINTA INTERVIEW

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.