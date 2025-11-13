ବିନା ଗୁରୁରେ କେମିତି ବନିଲେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ? ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀ କହିଲେ ଏସ ଜିତୁ
ଆସନ୍ତାକାଲି (ଶିଶୁ ଦିବସରେ) ରିଲିଜ ହେବ ଫିଲ୍ମ 'ସାର୍' । ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ ଟ୍ରାକ ଗାଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଗାୟକ ଏସ ଜିତୁ। ନିଜ କ୍ୟାରିଅର ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ମନର କଥା..
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କୁହାଯାଏ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ଠା ମଣିଷକୁ ସଫଳ କରିବାର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥାଏ । ଆଉ ନିଜକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ ଏମିତି ଏକ ପରିଚିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏସ ଜିତୁ । ଯିଏ ବିନା ଗୁରୁ ବିନା ସମର୍ଥନରେ ପାଇଛନ୍ତି ଆଜି ସଫଳତା । ଗୀତ ପ୍ରତି ରୁଚି ଓ ସଂଗୀତକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ସେ ଆଜି ବନିଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ । ଆଉ ଅନେକ ହିଟ୍ ଗୀତ ଦେଇ ପାଇଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟତା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ସାର' ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଆସନ୍ତାକାଲି ଶିଶୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ରିଲିଜ ହେବ । ତେବେ ବିନା ଗୁରୁରେ ଜୀବନର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସାଜିଲେ ଇଟିଭି ଭାରତର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ନିଜ ଜର୍ଣ୍ଣି ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି ।
'ସାର୍' ଫିଲ୍ମରେ ଟାଇଟଲ ଟ୍ରାକ ଗାଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏସ ଜିତୁ
ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ବା ଶିଶୁ ଦିବସରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ସାର' । ଏହାର ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକଟି ବେଶ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ ଗାଇଛନ୍ତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏସ ଜିତୁ । ଯାହାଙ୍କ କେହି ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି । ପିଲାବେଳୁ ସଂଗୀତକୁ ଭଲ ପାଇ ସେ ଆଜି ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 'ସାର' ଚଳଚିତ୍ରର ଟାଇଟଲ ଟ୍ରାକ ଗାଇ ବେଶ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ବିନା ଗୁରୁରେ କେମିତି ବନିଲେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ?
ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଗୀତ ପ୍ରତି ଥିବା ଦୁର୍ବଳକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗାଉଥିବା ବେଳେ କାହାଠୁ ଗୀତ ଶିଖିନି ସତ କିନ୍ତୁ ଗୀତକୁ ନିଜର ସାଧନା କରିପାରିଛି । ଗୀତ ପାଇଁ ମୁଁ ପାଗଳ ଥିବା ବେଳେ ପିଲାବେଳୁ ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ହିଁ ଶିଖିଛି । ବଲିଉଡ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୋନୁ ନିଗମଙ୍କ ଗାୟିକା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଭାବି ଆଗକୁ ବଢିଛି । ଏହି ସାଧନାକୁ ନେଇ ସେ ୫୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୀତ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ।
କେମିତି ପାଇଲେ କ୍ୟାରିଅରରେ ବ୍ରେକ ?
କ୍ୟାରିଅରରେ ବ୍ରେକ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ଆଲବମ ଓ ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କର ଗଡ଼ ଫାଦର କେହି ନଥିବା ବେଳେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମେଲୋଡି କିଙ୍ଗ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରି ଗୀତକୁ ଜୀବନରେ ପାଥେୟ କରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତାହା ହିଁ ମୋ ଦୁନିଆ ହୋଇପାରିଛି । ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଗୀତ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଛି । ଗୀତରେ ସବୁବେଳେ ମତୁଆଲା କରୁଥିବା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଗୀତକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ସଙ୍ଗୀତର ସାଧନା ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ ଓ ସିନେମାରେ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଛି ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''ଗୀତ ଗାଇ ଭଦ୍ରକରୁ କଟକ ଓ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଁଚିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମୋ ପରିଶ୍ରମ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି । ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ର ସଂଗୀତ ସୁଧାକର ମାନେ ୨ ବର୍ଷ ହେବ ମୋ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାହିଁ ମୋ ଜୀବନର ଏକ ମାତ୍ର ଜୀବନ ବଂଚିବାର ଉତ୍ସ ହୋଇଛି । 'ଗାରେଇ ଗାରେଇ ଗାରେଇ ଦେଲି ପାପୁଲିରେ ତୋ ନା', 'ତୋ ପାଖେ ଥିଲେ ବଞ୍ଚିବି ୧ ବରଷ', 'ସୁନା କଣ୍ଢେଇ', 'ବିଧାତା ଗଢ଼ିଛି' ଓ 'ମିଶିଯାଇ ନଜର' ଭଳି ଅନେକ ହିଟ ଗୀତ ଦେଇ ଜଣେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ନିଜର ନିଆରା ସ୍ଥାନ ବନାଇପାରିଛନ୍ତି । 'ବଞ୍ଚିବି ୧ ବର୍ଷ ଗୀତଟି' ତାଙ୍କର ୩୫ ମିଲିଆନ୍ସ ଛୁଇଁଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଗାଇଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକମାନେ ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗାଇଥିବା ଗୀତକୁ ଦେଖିପାରିବେ ।''
