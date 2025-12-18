ETV Bharat / entertainment

'ବିନା ସଂଘର୍ଷରେ ମିଳେନି ସଫଳତା...', ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଅକୁହା କଥା

ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଅଭିନେତା ହେବା ଯାତ୍ରା କିପରି ଥିଲା ଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କେତେ ସଫଳତା ହାତେଇଛନ୍ତି ? ମନର କଥା କହିଲେ ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ନାୟକ..

JYOTI RANJAN NAYAK INTERVIEW
JYOTI RANJAN NAYAK INTERVIEW (photo: ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 18, 2025 at 4:14 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଡିସେମ୍ୱର 19ରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମଟରସାଇକେଲ' । ସମାଜରେ ଥିବା ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା କାହାଣୀ ଉପରେ ଏହି ସିନେମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୫ର ଏହି ଶେଷ ସିନେମା ଭାବେ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶ୍ୱିନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ 'ମଟରସାଇକେଲ୍' ରେ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରୀତି, ସମେତ ଅନେକ କଳାକାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ବର୍ଷର ଏହା ଶେଷ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଭାବେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏକ ସଫଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଜ୍ୟୋତି କହିଛନ୍ତି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଥିବା ବର୍ଷ ଶେଷର ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମ ଓ ନିଜ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଓ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଛନ୍ତି ।



ଇଟିଭି ଭାରତ: ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ କ'ଣ ରହିଛି ?

ଜ୍ୟୋତି: ''ମଟରସାଇକେଲ ପରି ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଜୀବନ ସାଇକେଲ ବା ଚକ୍ରର ଅନେକ କିଛି ବାସ୍ତବତା ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ବିଶେଷ କରି ଏକ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ କିଭଳି ମିଳୁଛି ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ସେ କିଭଳି ସମାଜ ସହ ଲଢ଼ୁଛି ତାକୁ ନେଇ ସିନେମାଟି ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସବୁବେଳେ ସାମାଜିକ ଚାଲିଚଳନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ବହନକାରୀ ସିନେମା । କମେଡି ଜୋନର ସିନେମା ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନାର କରୁଣା କାହାଣୀର ଅକୁହା କଥାକୁ ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହାସସହ ସରକାରୀ ଚାକିରିର କଣ ସବୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ସମାଜରେ ରହିଛି ତାର ଅନେକ କିଛି ଝଲକ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ । ଏଥିରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ହିରୋ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେଶ ଏହି ସିନେମାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ।''

ଇଟିଭି ଭାରତ: ୨୦୨୫ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିଛି ?

ଜ୍ୟୋତି: ''ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ପୁରା ବର୍ଷଟି ମୋ ପାଇଁ ଭଲରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ 'ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବକଳେବର' ସିନେମା ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ତାଙ୍କ କୃପା ରହିଥିଲା ତା ଠୁ ବଡ ଆଶୀର୍ବାଦ କିଛି ନାହିଁ । ଏହି ବର୍ଷଟି ମୋ ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ସଫଳ ଭାବେନି ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସଫଳତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଜଣେ ନାୟକ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ । ଆଉ ସବୁବେଳେ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । 'ନବକଳେବର' ସିନେମା ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଅନେକ କିଛି ଅଜଣା କଥା ମୋତେ ଜଣାଇଛି । ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବକଳେବର ମହିମାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରାଇଛି । ଏହି ସିନେମା ମୋତେ ବି ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୋ ଜୀବନର ଦିଗ ବଦଳାଇଛି ।''

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''ସମାଲୋଚନା ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଛି ନିଜ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିପାରିଛି । ଆଉ ଏହି ସିନେମା ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ଏକ ସଫଳ ସିନେମା । ଏଥିରେ ମିଳିଥିବା ଚରିତ୍ର ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ରହିଛି ଯାହା ମୋତେ ବିଶ୍ୱରେ ସିନେ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଂଚାଇପାରିଛି । ଡର ଭିତରେ ବି ଏହି ଫିଲ୍ମ ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସିନେମାରେ ନାୟକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଛି । ଖାଲି ମୋ କ୍ୟାରିଅର ନୁହେଁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସିମ୍ରନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛି । ବିବାହ ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ନୂଆ ସକାଳ ଭିତରେ ବର୍ଷଟି ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ।''


ଇଟିଭି ଭାରତ: ଓଡ଼ିଆ ସିନେଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି କେମିତି ଥିଲା ?

ଜ୍ୟୋତି: ''ସିନେମାରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହିରୋ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ', 'ଅନନ୍ତା', 'ନବକଳେବର' ଓ 'ଚାରିଧାମ' ଭଳି ଚଳଚିତ୍ର ଆସିଛି। ଅଧିକା ଦିନ ଏହା ହଲ ରେ ବି ଚାଲିଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ହଲ ମୁହାଁ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ମତ ବଦଳାଇଛି । ଭଲ ସିନେମା ହେଲେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଛି ତେଣୁ ଏବର୍ଷ ଆମ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଭଲ ହେବା ସହ ଆଉ ଭଲ ସିନେମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଛି ।''



ଇଟିଭି ଭାରତ: ନୂଆ ବର୍ଷ 2026ରେ କ'ଣ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ବା ସିନେମା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି ?

ଜ୍ୟୋତି: ''୨୦୨୬ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସହ ମୁଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସେଭଳି କିଛି ଓଡିଶା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସହ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅକୁହା କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମ ମୋର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ବା ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ବୁଣାକାରଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀକୁ ନେଇ "ମେହେର ମୁଣ୍ଡା" ସହ ନୟାଗଡରେ ଘଟିଥିବା ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ "ପରୀ" ଚଳଚିତ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ମେହେର ମୁଣ୍ଡାରେ ପ୍ରତିଟି ଶାଢୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ସହ ନିଜର ନିଛକ ଛାପ ଛାଡିଯାଇଥିବା ବୁଣାକାରଙ୍କ କଳା ନୈପୁଣତାର ସ୍ମୃତିର କାହାଣୀ କରୋନା ସମୟରେ ବୁଣାକାର ଜୀବନକ ଜୀବିକାର କରୁଣ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ସିନେମା କହିବ । ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ସିନେମା ମୋର ଆଶା କି 'ନବକଳେବର' ଭଳି ମୋତେ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ଭଲପାଇବା ପାଇପାରିବି । ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମାନେ ନୂଆ କାହାଣୀର ଉପରେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ବିକାଶ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ''


ଇଟିଭି ଭାରତ: ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ ମାନେ କଣ ?

ଜ୍ୟୋତି: ''ହଁ ସଂଘର୍ଷ ଆସିଛି ବିନା, ବିନା ସଂଘର୍ଷରେ ସଫଳତା ମିଳେନି । ମୁଁ କୌଣସି ଅଭିନେତା ପରିବାରରୁ ଆସିନାହିଁ । ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସି ଅଭିନେତା ହେବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେହି କଷ୍ଟ ଓ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ମୁଁ କେବେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ସମାଲୋଚନାକୁ ନେଇ ଡରିଯାଇନି । ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ମୋ ସଠିକ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆଉ ସଫଳତା ପାଇଛି । କଳାକାରଟିଏ ତା କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିପାରେ । ତାହା ମୋର ଜାରି ରହିଛି । ଆଗକୁ ମୋତେ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି ତାହାକୁ ପାଥେୟ କରି ଭଲ ସିନେମା ଭେଟିଦେବି । ମୁଁ ରିଆଲିଟି ଶୋ'ରୁ ଯାଇ ମୋ ଅଭିନୟ ଜାରି ରଖିଛି ମୋର ଗଡଫାଦର କେହିନାହାନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହ କାମ କରିବି ଆଉ ଏହି କଳାକାର ଜୀବନ ହିଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଜୀବନର ଶେଷ ଯାଏଁ କାମ କରିବି ।''


ଇଟିଭି ଭାରତ: ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହ କେବେ ନଜର ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କଣ ରହିଛି ଯୋଜନା ?

ଜ୍ୟୋତି: ''ସେ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲୀ ଆଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ । ସେ ବାହା ହେବା ଦିନଠୁ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କେବେ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କାମକୁ ନେଇ କିଛି ବି ନାହିଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରରେ ଚାହିଁବେ ସିରିଏଲ ଓ ଚଳଚିତ୍ରରେ କାମ କରିପାରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ଜଣେ କଳାକାରର ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ସେ ଚାହିଁଲେ ବା ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେ କାମ କରିବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିକି କାମ କରିବି ।''

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା କାହାଣୀ ନେଇ ଆସୁଛି 'ମୋଟରସାଇକେଲ୍', ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ


ଇଟିଭି ଭାରତ: ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଭାବ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଆଉ କ'ଣ କରିହେବ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ?

ଜ୍ୟୋତି: ''ଆଗକୁ ମୋର ଦୁଇଟି ସିନେମା ସହ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 'ରାବଣ' ଆସୁଛି ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ନେଇ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆମେ ସିନେମା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ପଛରେ ଅଛୁ । ଭଲ କାହାଣୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପଛକୁ ଟାଣୁଛି । ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇଗଲେ ବଜେଟ ବଢିଯିବା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ । ଟିମ ବଢିଲେ ସିନେମା ଭଲ ହେବ ତେବେ ଯାଇ ଭଲ ସିନେମା ସହ ଆମେ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ କରିବ ।''

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

JYOTI RANJAN NAYAK
ODIA ACTOR JYOTI RANJAN NAYAK
ODIA FILM MOTORCYCLE
ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର
JYOTI RANJAN NAYAK INTERVIEW

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.