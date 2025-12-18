'ବିନା ସଂଘର୍ଷରେ ମିଳେନି ସଫଳତା...', ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଅକୁହା କଥା
ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଅଭିନେତା ହେବା ଯାତ୍ରା କିପରି ଥିଲା ଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କେତେ ସଫଳତା ହାତେଇଛନ୍ତି ? ମନର କଥା କହିଲେ ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ନାୟକ..
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 18, 2025 at 4:14 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଡିସେମ୍ୱର 19ରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମଟରସାଇକେଲ' । ସମାଜରେ ଥିବା ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା କାହାଣୀ ଉପରେ ଏହି ସିନେମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୫ର ଏହି ଶେଷ ସିନେମା ଭାବେ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶ୍ୱିନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ 'ମଟରସାଇକେଲ୍' ରେ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରୀତି, ସମେତ ଅନେକ କଳାକାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ବର୍ଷର ଏହା ଶେଷ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଭାବେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏକ ସଫଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଜ୍ୟୋତି କହିଛନ୍ତି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଥିବା ବର୍ଷ ଶେଷର ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମ ଓ ନିଜ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଓ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ କ'ଣ ରହିଛି ?
ଜ୍ୟୋତି: ''ମଟରସାଇକେଲ ପରି ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଜୀବନ ସାଇକେଲ ବା ଚକ୍ରର ଅନେକ କିଛି ବାସ୍ତବତା ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ବିଶେଷ କରି ଏକ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ କିଭଳି ମିଳୁଛି ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ସେ କିଭଳି ସମାଜ ସହ ଲଢ଼ୁଛି ତାକୁ ନେଇ ସିନେମାଟି ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସବୁବେଳେ ସାମାଜିକ ଚାଲିଚଳନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ବହନକାରୀ ସିନେମା । କମେଡି ଜୋନର ସିନେମା ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନାର କରୁଣା କାହାଣୀର ଅକୁହା କଥାକୁ ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହାସସହ ସରକାରୀ ଚାକିରିର କଣ ସବୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ସମାଜରେ ରହିଛି ତାର ଅନେକ କିଛି ଝଲକ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ । ଏଥିରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ହିରୋ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେଶ ଏହି ସିନେମାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ।''
ଇଟିଭି ଭାରତ: ୨୦୨୫ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିଛି ?
ଜ୍ୟୋତି: ''ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ପୁରା ବର୍ଷଟି ମୋ ପାଇଁ ଭଲରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ 'ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବକଳେବର' ସିନେମା ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ତାଙ୍କ କୃପା ରହିଥିଲା ତା ଠୁ ବଡ ଆଶୀର୍ବାଦ କିଛି ନାହିଁ । ଏହି ବର୍ଷଟି ମୋ ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ସଫଳ ଭାବେନି ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସଫଳତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଜଣେ ନାୟକ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ । ଆଉ ସବୁବେଳେ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । 'ନବକଳେବର' ସିନେମା ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଅନେକ କିଛି ଅଜଣା କଥା ମୋତେ ଜଣାଇଛି । ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବକଳେବର ମହିମାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରାଇଛି । ଏହି ସିନେମା ମୋତେ ବି ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୋ ଜୀବନର ଦିଗ ବଦଳାଇଛି ।''
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''ସମାଲୋଚନା ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଛି ନିଜ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିପାରିଛି । ଆଉ ଏହି ସିନେମା ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ଏକ ସଫଳ ସିନେମା । ଏଥିରେ ମିଳିଥିବା ଚରିତ୍ର ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ରହିଛି ଯାହା ମୋତେ ବିଶ୍ୱରେ ସିନେ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଂଚାଇପାରିଛି । ଡର ଭିତରେ ବି ଏହି ଫିଲ୍ମ ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସିନେମାରେ ନାୟକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଛି । ଖାଲି ମୋ କ୍ୟାରିଅର ନୁହେଁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସିମ୍ରନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛି । ବିବାହ ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ନୂଆ ସକାଳ ଭିତରେ ବର୍ଷଟି ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ।''
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଓଡ଼ିଆ ସିନେଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି କେମିତି ଥିଲା ?
ଜ୍ୟୋତି: ''ସିନେମାରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହିରୋ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ', 'ଅନନ୍ତା', 'ନବକଳେବର' ଓ 'ଚାରିଧାମ' ଭଳି ଚଳଚିତ୍ର ଆସିଛି। ଅଧିକା ଦିନ ଏହା ହଲ ରେ ବି ଚାଲିଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ହଲ ମୁହାଁ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ମତ ବଦଳାଇଛି । ଭଲ ସିନେମା ହେଲେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଛି ତେଣୁ ଏବର୍ଷ ଆମ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଭଲ ହେବା ସହ ଆଉ ଭଲ ସିନେମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଛି ।''
ଇଟିଭି ଭାରତ: ନୂଆ ବର୍ଷ 2026ରେ କ'ଣ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ବା ସିନେମା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି ?
ଜ୍ୟୋତି: ''୨୦୨୬ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସହ ମୁଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସେଭଳି କିଛି ଓଡିଶା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସହ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅକୁହା କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମ ମୋର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ବା ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ବୁଣାକାରଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀକୁ ନେଇ "ମେହେର ମୁଣ୍ଡା" ସହ ନୟାଗଡରେ ଘଟିଥିବା ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ "ପରୀ" ଚଳଚିତ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ମେହେର ମୁଣ୍ଡାରେ ପ୍ରତିଟି ଶାଢୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ସହ ନିଜର ନିଛକ ଛାପ ଛାଡିଯାଇଥିବା ବୁଣାକାରଙ୍କ କଳା ନୈପୁଣତାର ସ୍ମୃତିର କାହାଣୀ କରୋନା ସମୟରେ ବୁଣାକାର ଜୀବନକ ଜୀବିକାର କରୁଣ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ସିନେମା କହିବ । ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ସିନେମା ମୋର ଆଶା କି 'ନବକଳେବର' ଭଳି ମୋତେ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ଭଲପାଇବା ପାଇପାରିବି । ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମାନେ ନୂଆ କାହାଣୀର ଉପରେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ବିକାଶ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ''
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ ମାନେ କଣ ?
ଜ୍ୟୋତି: ''ହଁ ସଂଘର୍ଷ ଆସିଛି ବିନା, ବିନା ସଂଘର୍ଷରେ ସଫଳତା ମିଳେନି । ମୁଁ କୌଣସି ଅଭିନେତା ପରିବାରରୁ ଆସିନାହିଁ । ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସି ଅଭିନେତା ହେବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେହି କଷ୍ଟ ଓ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ମୁଁ କେବେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ସମାଲୋଚନାକୁ ନେଇ ଡରିଯାଇନି । ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ମୋ ସଠିକ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆଉ ସଫଳତା ପାଇଛି । କଳାକାରଟିଏ ତା କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିପାରେ । ତାହା ମୋର ଜାରି ରହିଛି । ଆଗକୁ ମୋତେ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି ତାହାକୁ ପାଥେୟ କରି ଭଲ ସିନେମା ଭେଟିଦେବି । ମୁଁ ରିଆଲିଟି ଶୋ'ରୁ ଯାଇ ମୋ ଅଭିନୟ ଜାରି ରଖିଛି ମୋର ଗଡଫାଦର କେହିନାହାନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହ କାମ କରିବି ଆଉ ଏହି କଳାକାର ଜୀବନ ହିଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଜୀବନର ଶେଷ ଯାଏଁ କାମ କରିବି ।''
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହ କେବେ ନଜର ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କଣ ରହିଛି ଯୋଜନା ?
ଜ୍ୟୋତି: ''ସେ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲୀ ଆଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ । ସେ ବାହା ହେବା ଦିନଠୁ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କେବେ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କାମକୁ ନେଇ କିଛି ବି ନାହିଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରରେ ଚାହିଁବେ ସିରିଏଲ ଓ ଚଳଚିତ୍ରରେ କାମ କରିପାରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ଜଣେ କଳାକାରର ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ସେ ଚାହିଁଲେ ବା ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେ କାମ କରିବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିକି କାମ କରିବି ।''
ଇଟିଭି ଭାରତ: ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଭାବ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଆଉ କ'ଣ କରିହେବ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ?
ଜ୍ୟୋତି: ''ଆଗକୁ ମୋର ଦୁଇଟି ସିନେମା ସହ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 'ରାବଣ' ଆସୁଛି ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ନେଇ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆମେ ସିନେମା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ପଛରେ ଅଛୁ । ଭଲ କାହାଣୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପଛକୁ ଟାଣୁଛି । ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇଗଲେ ବଜେଟ ବଢିଯିବା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ । ଟିମ ବଢିଲେ ସିନେମା ଭଲ ହେବ ତେବେ ଯାଇ ଭଲ ସିନେମା ସହ ଆମେ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ କରିବ ।''
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର