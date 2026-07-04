'ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ' ଦେଲା ଫେମ୍, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ନିମ୍ବୁଡ଼ା ନିମ୍ବୁଡ଼ା ଗୀତରେ ଜଜ୍ ଫିଦା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରୁ ଗାୟିକା 8 ବର୍ଷର ସଫଳ ଯାତ୍ରା
ଓଲିଉଡରେ ଗାଇଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 1000 ଗୀତ, ଏବେ ଜାତୀୟ ରିଆଲିଟି ଶୋ'ରେ କରୁଛନ୍ତି କମାଲ୍, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟ୍ରଫି ହାସଲ । ଓଡ଼ିଆ ଗାୟିକା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକଙ୍କ ସହ ତେଜସ୍ୱିନୀ ସେଠୀଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 4, 2026 at 3:13 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପିଲାବେଳୁ ଥିଲା ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ । ଏହି ଆଗ୍ରହର ସହ ସେ ଓଲିଉଡରେ 1000 ପାକାପାଖି ଗୀତ ଗାଇ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନ ଜିଣିବା ସହ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି । ଏବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଇ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ଯେ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ ଜଜ ମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି । ସେ ଆଉ କିଏ ନୁହଁନ୍ତି ଓଲିଉଡର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ । ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା (Indian Idol) ସିଜନ 16ରେ ଭାଗ ନେଇ ଟପ୍ 7ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଲିଉଡ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ବହୁ ଭଜନ ସହ ଆଧୁନିକ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ କିଣିଛନ୍ତି । ଏବେ ସେ ନିଜ ଗାୟିକି ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଭିନ୍ନ ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି (Indian Idol) ଯାତ୍ରା କିପରି ରହିଛି ଓ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରା ଓ ବିବାହ ଭଳି ଅନେକ କଥା ନେଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ତେଜସ୍ୱିନୀ ସେଠୀ...
ପ୍ରଶ୍ନ: ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ 16 ଯାତ୍ରା କିପରି ରହିଛି ?
ଉତ୍ତର: ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ସେହି ଯାତ୍ରା । ମୁଁ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଏହି ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଛି । ଏଇଟା ଗୋଟେ Transformative ଯାତ୍ରା । ମୋର ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି । ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ବି ଗାଏ । ହେଲେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନଥିଲି । ଏବେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗାଇଲି । ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିଲେ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି । ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ । ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲି । ମୋର Personality ବଦଳିଲା । ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ଏବଂ ଶିଖିବା । ଏଥିପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଶୋ'ରେ ଯିବାକୁ ପୂର୍ବ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏବେ ପାଇଥିବା ସୁକଯୋଗ ନେଇ କେତେ ଖୁସି ?
ଉତ୍ତର: ମୁଁ ଏହି ଶୋ'ରେ ଆସିବା ପାଇଁ 3-4 ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି । ହେଲେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲି । ଏହା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଦେଇନଥିଲି । 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲି । ହେଉନି ତ ଆଉ କଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବି । କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୁଁ ଆସିବାର 2-3 ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଗୀତ ଶିଖାଉଥିଲି । ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଦେବା । କିନ୍ତୁ କିଚି ଭାବିନଥିଲି ହେଲେ ହେବ ନହେଲେ ବି କିଛି କଥା ନାହିଁ । ବହୁତ ଲୋକ ଡରନ୍ତି କଟିଗଲେ ବା Rejection ହେଲେ କଣ ହେବ । ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଭାବିନଥିଲି । ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭାବି ଗୀତ ଲିଷ୍ଟ କଲି ଆଉ ଅଡିସନ୍ ଦେଲି । ଆଜି ଭାଗ୍ୟକୁ ମୁଁ ଟପ୍ 7ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: କେଉଁ ଗୀତ ପାଇଁ ଶୋ'ରେ ଆପଣଙ୍କୁ Appericiation ମିଳିଛି ?
ଉତ୍ତର: ମୋତେ ବହୁତ ଗୀତ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛି । ଆରମ୍ଭରୁ ମେ ହି କୁଛ ରଙ୍ଗୀନ ନା ହୋ, ସୈୟାଁ ପକଡ ବୟାଁ, ମୋହ କେ ଧାଗେ ଏବଂ ଶୋଣି ମେରେ ଶୋଣି ଭଳି ଅନେକ ଗୀତ । ହେଲେ ନିମ୍ୱୁଡା ନିମ୍ୱୁଡା ଗୀତକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛି । ଏହି ଗୀତ 106 ମିଲିୟନ ଛୁଇଁଥିଲା । ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା ।
ପ୍ରଶ୍ନ: କେଉଁ ଜଜଙ୍କୁ ଡର ଲାଗେ ଓ କେଉଁ ଜଜଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ Bonding ଭଲ ?
ଉତ୍ତର: ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ହସିକି କୁହନ୍ତି, ''ଡର ବିଶାଲ୍ ସାରଙ୍କୁ ନେଇ ଲାଗେ । ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଟିକେ କଠୋର ବ୍ୟକ୍ତି । ଏତେ ଦିନ କାମ କଲୁଣି ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବନିଗଲାଣି । ସେ ଖରାପ କି ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ଆମରି ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି । ଆମେ ଏଠାକୁ ଶିଖିବାକୁ ଆସିଛୁ । ମୁଁ prefect ନାହିଁ । ଯଦି ମୁଁ perfect ଥାନ୍ତି ଏଠାକୁ କାହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଏଠାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି ନିଜ Growth ପାଇଁ । ତାଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ନେଇ ଡର ଲାଗେ । କଣ କହିବେ । ସେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସିଦା ଲୋକ । ଯାହା ତାଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ ସେ ସିଧା କହିଦିଅନ୍ତି ।'' Sweet କହିବି ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନେ ଶ୍ରିୟା ମ୍ୟାମ୍ । ମୋର ଡ୍ରିମ ବି ଥିଲା କି ମୁଁ ଥରେ ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେବି ଓ କାମ କରିବି । ଏବେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି । ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେବେ ଗୀତ ଗାଉ ସେଇଠା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ । ଭଲ କମେଣ୍ଟ ମିଳିଲେ ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗେ ।''
ପ୍ରଶ୍ନ: ବଲିଉଡରୁ ଅଫର୍ ପାଇଛନ୍ତି କି ?
ଉତ୍ତର: ବଲିଉଡରୁ ତ ଅଫର୍ ମିଳିନି । କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ମୋଟ କିଛି ଟା ଅଛି । ମୁଁ କହିପାରିବିନି । ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାଣିବେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ରିଆଲିଟି ଶୋ' Scripted ?
ଉତ୍ତର: ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଏହା Scripted । ରିଆଲିଟି ଶୋ'କୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ କିଛି ତ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବନିଥିବ । ନିଶ୍ଚୟ ଏହା Scripted । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଡ୍ଯାନ୍ସ କରିବା ଏମିତି କିଛି କଥା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ ଥାଏ । ସବୁ କଥା ନୁହେଁ । ଯେଉଁ ପରଫର୍ମ ଥାଏ କିମ୍ୱା ତାପରେ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ଥାଏ ତାହା Scripted ନୁହଁ । ଏତେ ବଡ଼ ଶୋ ଚଲାଇବା ପାଇଁ Script ଦରକାର । ସେମାନେ ତାଙ୍କ Code of conduct ନେଇ ଏହା କରିଥାନ୍ତି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଓଲିଉଡର 1000 ପାଖାପାଖି ଗୀତ ଗାଇବା କହିବା ପରେ ଜଜଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲେ, ସେ ମୁହୁର୍ତ୍ତ କଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ?
ଉତ୍ତର: ସାନ୍ ସାର ଆସିଥିଲେ । ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିପ୍ଚେଡ ନୁହଁ । ସାରଙ୍କୁ ମୁଁ ମନେ ଥିଲି । ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଠାରେ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ମୋ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ । ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ 100 ପାଖାପାଖି ଗୀତ ଗାଇଛି । 2019ରୁ ଓଲିଉଡରୁ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇଆସୁଛି । ଲୋକମାନେ ବି ଗୀତଗୁଡିକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ଲୋକେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲରେ ଜାଣିନଥିଲେ । ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାତୀୟ ପ୍ଲଟଫର୍ମରେ କହିଲି ଲୋକେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ । ସେଠି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ କାମ କରିବାର ମୋତେ ବଡ଼ ପରିଚୟ ମିଳିଲା ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପି କେବେଠୁ ଏବେ କାହା ଠାରୁ ଇନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏହା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ?
ଉତ୍ତର: ମୁଁ ଯେତେବେଳେ computer science ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶେଷ କରିବା ପରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି । ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁ ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ । ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ Astrologer ମୋତେ କହିଥିଲେ ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପି । ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା । ଚେନ୍ନାଇ ସ୍କୁଲ ଅଫ ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପିରୁ ସେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲି । ଏହି ଥେରାପି ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । କମ ସମୟ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଯାହା ଶିଖିଥିଲି ସେନେଇ କାମ କଲି । ମ୍ୟୁଜିକରୁ ଜଣକୁ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରୁ ଏହି କାମଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା । ଏହା ପରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ଥେରାପି ଦେବା ପରେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ, ତାହା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଓଡ଼ିଶା କଳାକାରଙ୍କୁ ବାହାରେ କିପରି ସମ୍ମାନ ମିଳେ ?
ଉତ୍ତର: ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲପାଇବା ମିଲିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ କଳାକାରଙ୍କୁ ବଦୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶା କଳାକାର ବାହାରକୁ ୟାଏ ସେମେନା ଆହୁରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଭଲପାଇବା ଦିଅନ୍ତି । ବାହାରେ ଓଡ଼ିସାକୁ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି । କାହିଁକି ନା ବହୁତ କମ ଲୋକେ ଓଡ଼ିସାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ବାହାରେ ଥାନ୍ତି । ବାହାରେ ବି ବହୁତ ସମ୍ମାନ ମିଳେ । ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବାହାରେ କାମ କରି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେ ଆହୁରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଓ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଦୁଏ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବାହାରେ ଯାଇ କାମ କରନ୍ତି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଟ୍ରୋଲିଂ କୁ କେମିତି ସମ୍ମୁଖୀନ କରନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର: 1000 ଗୀତ ଗାଇବା ନେଇ ମୋତେ ଲୋକ ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲେ । କହିଥିଲେ 1000 ଗୀତ ଗାଇଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହୁଁ । ଇଏ ଯାଜପୁରର ଆସିଛି ବୋଧେ । ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଲୋକେ ଏମିତି କହିବା ଭଲ ଲାଗେନି । ଯଦି ମୋତେ ମିଛ କହିବାର ଥାନ୍ତା । ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କହିଦିଅନ୍ତି । ଏପରି କଥା ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ । କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ କାମ କରିବାର ଅଛି । ମୁଁ ତାହା ଭାବି କରିଚାଲେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କିଏ ?
ଉତ୍ତର: ଶ୍ରିୟା ମ୍ୟାମଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସୋନୁ ନିଗମ, ଅରିଜିତ ସିଂ । ଲତା ମଙ୍ଗେସକର ମ୍ୟାମ୍ ମୋର ପ୍ରିୟ । ଏହା ଛାଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ଅସୀମା ପଣ୍ଡା । ସେ ଜଣେ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ । ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗର । ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗରଙ୍କ ସହ ମୋର ଅନେକ ଗୀତ ହିଟ୍ ହୋଇଛି । ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହରାଇଲୁ । ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା । 2 ଜଣଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା । ଉଭୟଙ୍କ ବିୟୋଗ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା ।
ପ୍ରଶ୍ନ: କେବେ କରୁଛନ୍ତି ବିବାହ ?
ଉତ୍ତର: ଆଶୁତୋଷ ସାମଲଙ୍କ ସହ ମୋର ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ । ଏନେଇ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ । ଅଧିକ କହିବିନି । ଆଗକୁ ଜାଣିବେ ସମସ୍ତେ । ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ତାଙ୍କୁ ପାଇ । ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ । ଶୋ' ଆରମ୍ଭର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଶୋ' ମଧ୍ୟ ଆବୁଧାବିରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା । ସେଠାରେ ସେ ଆସିଥିଲେ । ଭଲରେ ଗୋଇଗଲା । ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବି ହୁଅନ୍ତି ଆମ ଯୋଡି ଦେଖି । ଆମର ସବୁକିଛି ଭଲ ଚାଲିଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ?
ଉତ୍ତର: ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ । ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ ଓ ଭଲପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ । ଏହିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଭଲପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତୁ । ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଏ ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ସ୍ୱର୍ଗତ ସାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ ରିଆଲିଟି ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 4 ରନର୍ସ-ଅପ୍ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହା ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । 2019ରେ ସେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା ଭାବେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ଇଶ୍କ ପୁଣି ଥରେ ଏବଂ ଦେଖା ହେଲା ପ୍ରେମା ହେଲା ସହ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏକ ମୋଡ଼ ନେଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଲା । ଭଜନ ଗୀତ ଚାରିଧାମ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଧାମ, ପାଗଳ ଭାଇ, ଆମ ଗାଁ ଝିଅ ଖାଣ୍ଟି ଗୁଆ ଘିଅ, ପାଗଳ ଭଅଁର, ସୁନୟନା ଟ୍ରାଇଟାଲ ଟ୍ରାକ୍, ଚୋରି ଚୋରି ଚାନ୍ଦିନୀକୁ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଭଜନରୁ ଆଲବମ ଓ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ପାଇଁ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା । ସେ ଓଲିଉଡରେ ପ୍ରାୟ 1000 ଗୀତ ଗାଇ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଳାଶୁଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସପରିବାରଙ୍କ ସହ ରୁହନ୍ତି । ସେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆଶୁତୋଷ ସାମଲଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ । ଇଣ୍ଡିଆଲ ଆଇଡଲ 16 ଶୋ'ରେ ସେ ଆଶୁଥୋଷଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ । ଉଭୟ ପରିବାରର ସହମତିରେ ବିବାହ କରିବେ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଇଣ୍ଡିଆନ ାଇଡଲ 16 ବିଜେତା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ନଜର ଟ୍ରଫି ଉପରେ । ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ସେ ଏହି ଟ୍ରଫି ହାତେଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣନ୍ତୁ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ତେଜସ୍ୱିନୀ ସେଠୀ, ଇଟିଭି ଭାରତ