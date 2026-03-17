'ଧୁରନ୍ଧର'ରେ ଆକ୍ସନ ସିନରେ ଆସେସୋରିଜ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ରଣବୀର, ପଠାନୀ ବିରୋଧରେ ଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ, ଖୁଲାସା କଲେ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନର୍ ସ୍ମୃତି ଚୌହାନ

ଧୁରନ୍ଧର ଏବଂ ଏହାର ଆଗାମୀ ସିକ୍ୱେଲ୍‌ରେ ରଣବୀର ସିଂ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନାଙ୍କ ଲୁକ ଦେଇଥିବା ପୋଷାକ ଡିଜାଇନର୍ ସ୍ମିତି ଚୌହାନ, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସୃଷ୍ଟି ପଛର କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

Costume designer Smriti Chauhan is excited, anxious and nervous in equal parts, as expectations from Dhurandhar 2 are enormous (Photo: Special arrangement, Film posters)
By Seema Sinha

Published : March 17, 2026 at 5:01 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନର ଅପେକ୍ଷା । ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' । ଯହା ପାଇଁ କ୍ରେଜ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ସଫଳତା ସହ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା । ଫିଲ୍ମର କାହଣୀ ଠାରୁ ତାରକାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଓ ଲୁକ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିଲା । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନର୍ ସ୍ମିତି ଚୌହାନ ରଣବୀର ସିଂ ଓ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନାଙ୍କ ଲୁକ ନେଇ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ।

Smriti Chauhan with Sara Arjun during Dhurandhar shoot (Photo: Special arrangement)

ସ୍ମିତି ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି, "ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେ ଏକ ଏପରି ଦୁନିଆ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ । ଆମକୁ ରଣବୀରଙ୍କୁ ଏପରି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡିଲା ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନାହୁଁ । ତାଙ୍କ ସହ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଯେ ସେ ଏତେ ଲୁକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାଶନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ନିଜେ ଜଣେ ଡିଭା । ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଆପିଅରେନ୍ସ କିମ୍ବା ଇଭେଣ୍ଟରେ ଦେଖିଥିବା ଭିନ୍ନ ଲୁକରେ ଦେଖିଛୁ, ଏପରିକି ଫିଲ୍ମରେ ସେ ପଦ୍ମାବତ, ବାଜିରାଓରେ ଖିଲଜି ଏବଂ ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ବାରତରେ ଜଣେ କଲେଜ ବାଳକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ପରିସର ଅଛି । ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗରାଖା, ଭିଣ୍ଟେଜ୍ ପୋଷାକ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପୋଷାକ ଏବଂ ପୋଷାକରେ ଦେଖିଛୁ ଯାହା ଆପଣ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।"

"ସିକ୍ୱେଲ ନେଇ ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ । ଏଥିରୁ ଆଶା ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି । ଏହା ମୋତେ ଟିକେ ନର୍ଭସ କରୁଛି । ଧୁରନ୍ଧରର ବିଶାଳ ସଫଳତା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଥିଲା । ଆମେ କେବଳ ଆମର କାମ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ । ଆମେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହୁଁ । ମୁଁ 200 ପ୍ରତିଶତ ଦେଇଛି ।''

'ଧୁରନ୍ଧର'ରେ ଆକ୍ସନ ସିନରେ ଆସେସୋରିଜ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ରଣବୀର

ଟିମ୍ ରଣବୀରଙ୍କ ଲୁକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ 2-3 ମାସ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ । ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ 6ଟି ଭିନ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନା ଡେକ୍ ଏବଂ ଅନେକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ । ସୁଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ବ୍ୟାପକ ଲୁକ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ରଣବୀର ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କୁ ଲୁକର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ପାଇଁ କିଛି ଆସେସୋରିଜ୍ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲୁ ଯେ ଆମେ ଏହା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଏକ ଆକ୍ସନ୍-ପ୍ୟାକ୍ଡ୍ ଫିଲ୍ମ, ସେ ଆସେସୋରିଜ୍ ପିନ୍ଧି କିପରି ଦେଖାଯାଇପାରିବେ, ସେ ଏତେ ଆକ୍ସନ୍ ସହ ନିଜକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବେ ।''

In a career span of 15 years, Chauhan’s filmography includes titles such as What are the Odds, Angrezi Medium, The White Tiger, Dahaad and Delhi Crime among others (Photo: Special arrangement)

କିନ୍ତୁ, ପରେ ଚରିତ୍ରଟି ଉଚ୍ଚତାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ଆସେସୋରିଜ୍ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ରଣବୀରଙ୍କୁ ଆସେସୋରିଜ ଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ । ଫିଲ୍ମଟି ଲମ୍ବା ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ, କିଛି ୧୦ ରୁ ୧୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ଟିମକୁ ଏପରି ସିଲିକନ୍ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିଲା ଯାହା ପ୍ରକୃତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନାହିଁ । "ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅବତାରରେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ପାଇଁ ସିଲିକନ୍ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରିବା ଆମ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ।''

ଅନ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ପାରମ୍ପରିକ ବାଲୋଚି ସାଲୱାର ତିଆରି କରିବା । ପ୍ରାମାଣିକ ପୋଷାକ 30 ରୁ 40 ମିଟର କପଡ଼ାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଚୌହାନଙ୍କ ଦଳ ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ 17 ରୁ 20 ମିଟର ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ । ସେମାନେ କପଡ଼ାର ଓଜନ, ପଡ଼ିବା, ପ୍ଲିଟ୍ ଏବଂ ଗତିବିଧି ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ତିଆରି କରି ଚାଲିଲୁ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା ।'' ଟିମ୍ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଏପରି ଏକ ଶରୀର ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ଯାହା ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା । ରଣବୀର ଫିଲ୍ମର ଏକ ଅଂଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଓଜନ କମାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ । ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ପୋଷାକ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଉ ନାହିଁ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଜଣେ କେହି ନୁହେଁ କେହି ଜଣେ ହେବା ପରି, ତେଣୁ ସେହି ଯାତ୍ରା ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା ।''

ପଠାନୀ ବିରୋଧରେ ଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ

ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ସେ ପଠାନୀ ପିନ୍ଧିବାର ଧାରଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲେ କାରଣ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପଠାନୀ ପିନ୍ଧୁଛି, ତେଣୁ ସେ ସମାନ ପୋଷାକ କାହିଁକି ପିନ୍ଧିବେ ? ଆମକୁ ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡିଲା ଯେ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନର ଏବଂ ପଠାଣି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଡେନିମ୍, ଟି-ସାର୍ଟ ଏବଂ ସାର୍ଟରେ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷାକରେ ପଠାଣି ରହିବ ନାହିଁ । ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ବିକାଶ ଏପରି, ସେ ଶେଷରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନେତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଠାଣି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜନସାଧାରଣ ସହ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଯଦି ଆପଣ ପାକିସ୍ତାନର ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି... ସେ ଜରଦାରୀ, ଭୁଟ୍ଟୋ କିମ୍ବା ଇମ୍ରାନ ଖାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଠାନୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି । ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ସମୟ ନେଇଥିଲୁ । ତାଙ୍କ ଲୁକ୍ ବହୁତ ହିଟ୍ ହେବା ପରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଲି ଯେ ଛାତ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଲୁକ୍ ହେଉଛି ପଠାନୀ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ ।''

Smriti Chauhan with junior artists during Dhurandhar shoot (Photo: Special arrangement)

ଧୁରନ୍ଧରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ରାଲି ପାଇଁ ଚୌହାନ କୁହନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ ଏବଂ ପଠାନୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଜିଦ୍ କରୁଥିଲେ । ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡିଲା ଯେ ତୁମେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛ, ତୁମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ କରୁଛ, ତୁମେ 'ନବୀଲ' ଯିଏ ଏକ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଠାଣିରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡିଲା ଯେ ତୁମର ଚରିତ୍ର କେବଳ ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡା ହେବାରୁ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖନ୍ନା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବ୍ଲେଜର ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ କାରଣ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏହା ପିନ୍ଧିଥିଲେ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ଯଦି ତୁମର ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଅଛି, ତେବେ ତୁମେ ତୁମର କାମ କରିଛ ।"

୧୫ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିଅର୍ ଅବଧିରେ, ଚୌହାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମୋଗ୍ରାଫିରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦି ଅଡ୍ସ, ଆଙ୍ଗରେଜି ମିଡିୟମ୍, ଦି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟାଇଗର୍, ଦହାଦ୍ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ରାଇମ୍ ଭଳି ଶୀର୍ଷକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । କ୍ୟାରିଅର ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଫିଲ୍ମ ଅଫର ଆସୁଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଚୟନ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପଡିବ । ତେଣୁ ଯାହା ଆସୁଛି ତାହା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ । ସେବେଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ବଦଳି ଯାଇଛି । ଏବେ ଏକ ବୁଝାମଣା ହୋଇଛି ଯେ ଜଣେ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନରଙ୍କ ଅବଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ରାଇମ୍, ଦହାଦ ଏବଂ ତୁମ୍ବାଡରେ ତାଙ୍କ କାମ ଆଧାରରେ ଧୁରନ୍ଧର ପୁରସ୍କାର ଭାବେ ପାଇଛି ।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, "କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ତାହା କହିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକମାତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ମୋ କାମ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଧୁରନ୍ଧର ପୋଷାକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ । ଏହା ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ଉପରେ ମୁଁ ସଫଳ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହାକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ କରୁଛି । ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହୁବଳୀ, ଅବତାର କିମ୍ବା ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ବଂଶାଲିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ପିରିୟଡ୍ ପୋଷାକ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିନେପ୍ରେମୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନର ଫିଲ୍ମରେ ପୋଷାକ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଶିଳ୍ପରେ ଏବଂ ମୋ କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନରଙ୍କ ଯାତ୍ରା । ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ଚରିତ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କାହାଣୀରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ପୋଷାକଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ଘଣ୍ଟାରେ ପୋଷାକଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା । ମୁଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବି କିନ୍ତୁ ମୋର କ୍ୟାରିୟର କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେବ ତାହା ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ।"

