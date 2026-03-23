'ରଣବୀରଙ୍କ ସହ ଶାହାରୁଖ,ସଲମାନ ଓ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ତୁଳନା ନାହିଁଁ': ଆକ୍ସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏଜାଜ୍ ଗୁଲାବ
'ଧୁରନ୍ଧର' ପାଇଁ କ୍ରେଜ ସହ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ।ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏଜାଜ୍ ଗୁଲାବ ଫିଲ୍ମ ଓ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ କାମ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
By Seema Sinha
Published : March 23, 2026 at 5:20 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଧୁରନ୍ଧର' ପରି, ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ପାଇଁ କ୍ରେଜ ବଢିଚାଲିଛି । ଫିଲ୍ମର ରନ୍ ଟାଇମ୍ ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟାର ରହିଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି ହାଇ-ଅକ୍ଟେନ୍ ସ୍ପାଇ-ଥ୍ରିଲର ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଜଣେ ନୁହେଁ, ବରଂ 4 ଜଣ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆକ୍ସନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନେଇ ଏହା ହାସଲ କରିପାରିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟଣ୍ଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ ର ଏକ ଭିନ୍ନ ଜୋନର ରହିଛନ୍ତି । ଏଜାଜ୍ ଗୁଲାବ (ଭାରତ), ସି-ୟଙ୍ଗ୍ ଓ (କୋରିଆ), ୟାନିକ୍ ବେନ୍ (ଫ୍ରାନ୍ସ) ଏବଂ ରମଜାନ୍ ବୁଲୁଟ୍ (ତୁର୍କୀ) ବିଭିନ୍ନ ସେଗମେଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସହ ଷ୍ଟଣ୍ଟ୍ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଫାଇଟ୍ ଡିଜାଇନରେ ନୂଆ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି । ଏନେଇ ଫିଲ୍ମ ଓ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ କାମ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତରେ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଆକ୍ସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏଜାଜ୍ ଗୁଲାବ ।
ଆକ୍ସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏଜାଜ୍ ଗୁଲାବ କହିଛନ୍ତି, ''ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ବିବାହ ଲଢ଼େଇ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏକ ନାଟକୀୟ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ବାଇକ୍ ପିଛା ଏବଂ ଲଦାଖରେ ରଣବୀର ସିଂ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନାଙ୍କ ସହ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗୁଳିଚାଳନା ସମେତ ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ, R-ରେଟେଡ୍ ହିଂସା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ, ତୀବ୍ର 26/11 ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ଫିଲ୍ମର ସ୍କେଲ ପାଇଁ ଏପରି ଆକ୍ସନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଯାହା ଗୋଟିଏ ସିକ୍ୱେନ୍ସରୁ ଅନ୍ୟ ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆକ୍ସନ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।''
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, କେବଳ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବଡି ଡବଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, 90-95 ପ୍ରତିଶତ ଆକ୍ସନ ଅଭିନେତାମାନେ ନିଜେ କରନ୍ତି । ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଜସକିରତ ସିଂ ରଙ୍ଗୀ, ଓରଫ ହମଜା ଅଲି ମଜାରୀ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲଙ୍କ ମେଜର ଇକବାଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫାଇଟ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି, ଗୁଲାବ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଏକ ଚେନ୍ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରବର ପ୍ରପ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଯଦିଓ ଉପକରଣ ଚର୍ମ କାଟି ନଥିଲା, ଏହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ରଣବୀର ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଉଭୟ ସୁଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସହ୍ୟ କରିନଥିଲେ । କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ସଟ୍ ସମୟରେ ଅନେକ ଆଘାତ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ, କୌଣସି ଅଭିନେତା ଧୀର ହୋଇନଥିଲେ । ଦୁହେଁ ଏହି କ୍ରମରେ କାମ କରିଥିଲେ ଯେ ବିରତି ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ।''
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକ୍ସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଫିଲ୍ମର ଆକ୍ସନ ଭାଷାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ତର ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି । ୟାନିକ୍ ବେନ୍ (ଇନସେପ୍ସନ୍, ଡଙ୍କର୍କ ପରି ହଲିଉଡ୍ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଏବଂ ଲୋକା, ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଜବାନ ଏବଂ OTT ସିରିଜ୍ ଦି ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍ ଭଳି ଭାରତୀୟ ବ୍ଲକବଷ୍ଟରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା) ଫିଲ୍ମର ଗତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ । ରମଜାନ୍ ର ହମଜାର ଉତ୍ଥାନ ସମୟରେ ସେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସିକ୍ୱେନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇପାରିବ । ସେ ଅଧିକାଂଶ ବନ୍ଧୁକ ଯୁଦ୍ଧର ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କରିଥିଲେ, ୟାନିକ୍ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ କେବଳ ଲିଆରି ଅଂଶ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସେହି 5ଟି ହତ୍ୟା ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ । ସୀ-ୟଙ୍ଗ୍ ଓ (ଯେକି ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ, ୱାରରେ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ଏବଂ ଟାଇଗର 3 ପାଇଁ ସଲମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଥିଲେ, ସେ କିଲ୍ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ-ଷ୍ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ) ଫିଲ୍ମରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ - ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜର କ୍ଲାଇମାକ୍ସର କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିଥିଲେ ।
ଗୁଲାବ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛି ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଧରୁନ୍ଧର ଆକ୍ସନ୍ ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ଏବଂ ରକ୍ତାକ୍ତ । ଏହା ବହୁତ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ଏବଂ ବାସ୍ତବବାଦୀ ।'' ସେହିପରି ଜର୍ମାନୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ବୁଲୁଟ୍ କୁହନ୍ତି, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ତନଜୀ: ଦ ଅନସଙ୍ଗ ୱାରିଅର", "ଭୋଲା", "ରନୱେ 34", "ବାଦଶାହୋ", "ଶିବାୟ" ପରି ଫିଲ୍ମରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ "କିକ୍" ଏବଂ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଅଭିନୀତ "ଆଦିପୁରୁଷ" ବ୍ୟତୀତ ବହୁଳ ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯୋଜନା ସହ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚ, ଚେଜ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟଣ୍ଟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ।''
'ମୁଁ ରଣବୀରଙ୍କୁ ଶାହାରୁଖ, ସଲମାନ କିମ୍ବା ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିପାରିବି ନାହିଁ'
ଗୁଲାବ 1989 ମସିହାରୁ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମରେ ଆକ୍ସନ୍ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ସେ 2006 ମସିହାରେ ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ "ସୁଟଆଉଟ୍ ଆଟ୍ ଲୋଖଣ୍ଡୱାଲା" ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରି ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇଥିଲେ। "ମୁଁ ଆମିର, ସଲମାନ, ଶାହାରୁଖ, ଅକ୍ଷୟ, ଗୋବିନ୍ଦା ଭଳି ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ସହ କାମ କରିଛି । ଧୁରନ୍ଧର ହେଉଛି ରଣବୀରଙ୍କ ସହ ମୋର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରି ପ୍ରକୃତରେ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲି । ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହ ରଣବୀରଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରାୟ ସମାନ କାମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହୀ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ସେ ସେଟରେ ସର୍ବଦା ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ । ଯେକୌଣସି ସଟ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ ହେଉଥିଲେ ସେ ଅନେକ ଥର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଥିଲେ, ସେ ଟେକ୍ ପାଇଁ ଯାଉନଥିଲେ । ମୋର କାମ ହେଉଛି ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରାଇବା ଏବଂ ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା । ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଏବଂ ଯଦି ଜଣେ ଅଭିନେତା ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ତେବେ ମୋର କାମ ସହଜ ହୋଇଯାଏ ।''
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''କେବଳ ଆକ୍ସନ ଷ୍ଟାର ନୁହେଁ ବରଂ ଜଣେ ବହୁମୁଖୀ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଧୁରନ୍ଧର ଅଭିନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତଥାପି, ରଣବୀର ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ 2018 ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା "ସିମ୍ବା" ରେ ତାଙ୍କର ଜନ-ଦର୍ଶକ ଆକ୍ସନ ହିରୋ ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ, ଏହି ଭୂମିକା ସେ ପରେ କପ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ପାଇଁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ଆମକୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିଲା କାରଣ ରଣବୀର ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ ଷ୍ଟାର ନୁହଁନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକ୍ସନ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ନୁହେଁ। ରଣବୀର ଆକ୍ସନ ସିନ୍ କରିବାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଥିଲା ଆମେ ସର୍ବଦା ଆକ୍ସନର ପ୍ରଥମ କଟ୍ କରୁଥିଲୁ । ପ୍ରଥମେ ରଣବୀର ଶିଖୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଲିମ ଦେଉଥିଲେ, କର୍ମଶାଳା ସମୟରେ ପରିଚିତ ହେଉଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ତାହା କରିବୁ । ଏହିପରି ଭାବରେ ସେଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ଥିଲା । ସେ ଦୌଡ଼ିବା, ଗୁଳି ଚଳାଇବା, ହିଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ।''
"ଏହା ସହିତ, ରଣବୀର ସତର୍କ ଥିଲେ, ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ ଯେ କେହି ଆଘାତ ନ ପାଆନ୍ତୁ । ବନ୍ଧୁକଗୁଡ଼ିକ ଭାରୀ, ତେଣୁ ଆମେ ଫାଇବର ବନ୍ଧୁକ, ରବର ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅଭିନେତାମାନେ ଏହାକୁ ଧରିବା ସହଜ ହେଉଥିଲା । ଆମେ ବହୁତ ଯୋଜନା, ପୂର୍ବ ଯୋଜନା କରୁଥିଲୁ । କେତେକ ସମୟରେ ଆମେ ସେଟରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅଭିନେତାମାନେ ମହଲା, ସ୍ତମ୍ଭ, କାନ୍ଥ, ଭୂମି ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବେ ଯାହା କେତେବେଳେ ଖସିଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଫାଇନାଲ ଟେକ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାହା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ଶିଖିପାରିବେ । ଆମେ 'ନକଲି' କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲୁ ଯାହା ପ୍ରକୃତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅଭିନେତାମାନେ ଆଘାତ ପାଇଲେ ଆହତ ନ ହୁଅନ୍ତି ।''
ଆକ୍ସନ ଟିମ୍ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ନିକଟ ଅତୀତରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକଠାରୁ କିଛି ଭିନ୍ନ ଦେବା ।" "ଲୋକମାନେ ଆନିମଲ୍, ପୁଷ୍ପା, ପଠାନ ଦେଖିଛନ୍ତି.. ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ନିଷ୍ଠୁର ଆକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବା ଆକ୍ସନ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏହାକୁ ଅଧିକ ବାସ୍ତବ ଦେଖାଇବା ଯାହା ଆନିମଲ୍ରେ ଏପରି ନଥିଲା । ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକ୍ସନ୍ ଏବଂ ହତ୍ୟାକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଇବା, ତାହା ରହମାନ ଡାକାଇତ୍ଙ୍କ ହତ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର, କିମ୍ବା 'ହମଜା' 'ରହମାନ'ଙ୍କ ଚାକରକୁ କିପରି ହତ୍ୟା କରେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଶୋଧ ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, କୌଣସି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ସମାନ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ । ଗୁଲାବ କହିଛନ୍ତି, ବିବାହ ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ, କାରଣ ତାହା ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା, ଆମେ ହମଜାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଲଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖିଲୁ, ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇଥିଲା ଯେ 'ହମଜା' ସବୁକିଛି କରିପାରିବ । ସେହି ସିକ୍ୱେନ୍ସର କୋରିଓଗ୍ରାଫି ଅତ୍ୟଧିକ ତୀବ୍ର ଥିଲା । ମୁମ୍ବାଇ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅମୃତସର, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ପଟିଆଲା, ଲୁଧିଆନା ଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଛି ।''
ଗୁଲାବଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ବିନା ଅନେକ ଧାରଣା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ବାସ୍ତବ ଦେଖାଯାଉ ଏବଂ ଅନୁଭବ ହେଉ ଏବଂ କିଛି ଉପରସ୍ତରର ନୁହେଁ । ଧୁରନ୍ଧର 2 ର କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହା ପ୍ରାୟ 30 ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥାଏ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦାବିଦାର ଥିଲା, 6 ଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ 14 ଦିନର ସୁଟିଂ ନେଇଥିଲା । ଏଠାରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ନିରନ୍ତରତା ବଜାୟ ରଖିବା । କିନ୍ତୁ କେଶ, ମେକଅପ୍ ଏବଂ ପୋଷାକ ବିଭାଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ, ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଟ୍ ପରେ ରେଫରେନ୍ସ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପରଦିନ ସଠିକତାର ସହିତ ସମାନ ଲୁକ୍ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ।''
ଗୁଲାବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ କଥା ମନେ ପକାଇ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଆଦିତ୍ୟ ଆମକୁ ଫିଲ୍ମଟି ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କେବଳ ଏକ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 100 ପ୍ରତିଶତ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ତାହା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ସେ ଆମକୁ ସୀମା ଟପିବାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତୀବ୍ରତା ସହିତ କୌଣସି ସାଲିସ କଲେ ନାହିଁ । ସ୍ଥାନ, ସେଟ୍, ଭାଙ୍ଗିପାରୁଥିବା ପ୍ରପ୍ସ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରପ୍ସ ତିଆରି କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏସବୁ ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସାଲିସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ । ଏହା ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ମୋତେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ, ଜଣେ ଶାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆକ୍ସନ ସିକ୍ୱେନ୍ସର କଥା ଆସିଲେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।"
'ଧୁରନ୍ଧର 2' ରେ ରଣବୀର ସିଂ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ରେହମାନ ଡକାୟତର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲିଆରିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ହମଜାଙ୍କ କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଇଛି । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି ।