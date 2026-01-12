ହୃଦଘାତରେ ଆଖିବୁଜିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ସିଜନ 3 ବିଜେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ତମଙ୍ଗ
ପରଲୋକରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ସିଜନ 3 ବିଜେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ତମଙ୍ଗ । 'ପାତାଳ ଲୋକ'ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିିନୟ କରିଥିଲେ । ଶୋକରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓ ଫ୍ୟାନ୍ସ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 12, 2026 at 10:16 AM IST|
Updated : January 12, 2026 at 10:48 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ଗାୟକ ତଥା ଅଭିନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ତମାଙ୍ଗ । ଜାନୁଆରୀ ୧୧ରେ ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି । ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୪୩ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା । ସେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ୩ ବିଜେତା ରହିବା ସହ 'ପାତାଳ ଲୋକ'ରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିିନୟ କରିଥିଲେ ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ତମାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଜାନୁଆରୀ ୧୧ ତାରିଖ ରବିବାର ସକାଳେ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ, ସଙ୍ଗୀତ ସଂଗୀତକାର ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ରାଜେଶ ଘଟାନି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରକାର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିକଟରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଏକ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନରୁ ଫେରିଥିଲେ । ପ୍ରଶାନ୍ତ ତମାଙ୍ଗଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରର ବିବରଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
Saddened by the sudden and untimely demise today of Prashant Tamang, the popular singer of ' Indian Idol' fame and an artist of national renown.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) January 11, 2026
His roots in our Darjeeling hills and one-time association with Kolkata Police made him particularly dear to us in Bengal.
I convey…
ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଶୋକ
ପ୍ରଶାନ୍ତ ତମାଙ୍ଗଙ୍କ ପରଲୋକରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ଟ୍ୱିଟର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ଏବଂ 'ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍' ଫେମ୍ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କଳାକାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ତମାଙ୍ଗଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ଏବଂ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ । ଆମର ଦାର୍ଜିଲିଂ ପାହାଡ଼ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ କୋଲକାତା ପୋଲିସ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କୁ ବଙ୍ଗରେ ଆମ ପାଇଁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଦେଇଛି । ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଅଗଣିତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ।"
ପ୍ରଶାନ୍ତ ତମାଙ୍ଗ କିଏ ?
ଦାର୍ଜିଲିଂର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ନେପାଳୀ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ତମାଙ୍ଗ 2004 ମସିହାରେ ସୋନି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଟେଲିଭିଜନର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟନ ରିଆଲିଟି ଶୋ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲର ସିଜନ୍ 3 ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ 3 ଫାଇନାଲରେ 70 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ସେହି ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ରନର୍ସ-ଅପ୍ ଅମିତ ପାଉଲଙ୍କ ଠାରୁ 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ଥିଲା । ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ପରେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ତମାଙ୍ଗ 2007 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଲବମ୍ "ଧନ୍ୟବାଦ" ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ନେପାଳୀ ଗୀତ ସାମିଲ ଥିଲା ।
ମ୍ୟୁଜିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ତମାଙ୍ଗ କୋଲକାତା ପୋଲିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯାହା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରତିଛବିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା କେବଳ ତାଙ୍କର ଗାୟନ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶର ଗୋର୍ଖା ସମ୍ପ୍ରଦାୟଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ବ୍ୟାପକ ସାର୍ବଜନୀନ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଥିଲା । ତମାଙ୍ଗଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ କାରିଗରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ସରଳ, ସଚ୍ଚୋଟ ଗାୟନ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା ।
