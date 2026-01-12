ETV Bharat / entertainment

ହୃଦଘାତରେ ଆଖିବୁଜିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ସିଜନ 3 ବିଜେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ତମଙ୍ଗ

ପରଲୋକରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ସିଜନ 3 ବିଜେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ତମଙ୍ଗ । 'ପାତାଳ ଲୋକ'ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିିନୟ କରିଥିଲେ । ଶୋକରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓ ଫ୍ୟାନ୍ସ ।

PRASHANT TAMANG PASSES AWAY
ପରଲୋକରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ସିଜନ 3 ବିଜେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ତମଙ୍ଗ (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 12, 2026 at 10:16 AM IST

Updated : January 12, 2026 at 10:48 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ଗାୟକ ତଥା ଅଭିନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ତମାଙ୍ଗ । ଜାନୁଆରୀ ୧୧ରେ ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି । ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୪୩ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା । ସେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ୩ ବିଜେତା ରହିବା ସହ 'ପାତାଳ ଲୋକ'ରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିିନୟ କରିଥିଲେ ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ତମାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଜାନୁଆରୀ ୧୧ ତାରିଖ ରବିବାର ସକାଳେ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ, ସଙ୍ଗୀତ ସଂଗୀତକାର ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ରାଜେଶ ଘଟାନି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରକାର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିକଟରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଏକ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନରୁ ଫେରିଥିଲେ । ପ୍ରଶାନ୍ତ ତମାଙ୍ଗଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରର ବିବରଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଶୋକ

ପ୍ରଶାନ୍ତ ତମାଙ୍ଗଙ୍କ ପରଲୋକରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ଟ୍ୱିଟର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ଏବଂ 'ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍' ଫେମ୍ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କଳାକାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ତମାଙ୍ଗଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ଏବଂ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ । ଆମର ଦାର୍ଜିଲିଂ ପାହାଡ଼ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ କୋଲକାତା ପୋଲିସ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କୁ ବଙ୍ଗରେ ଆମ ପାଇଁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଦେଇଛି । ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଅଗଣିତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ।"

ପ୍ରଶାନ୍ତ ତମାଙ୍ଗ କିଏ ?

ଦାର୍ଜିଲିଂର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ନେପାଳୀ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ତମାଙ୍ଗ 2004 ମସିହାରେ ସୋନି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଟେଲିଭିଜନର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟନ ରିଆଲିଟି ଶୋ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲର ସିଜନ୍ 3 ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ 3 ଫାଇନାଲରେ 70 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ସେହି ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ରନର୍ସ-ଅପ୍ ଅମିତ ପାଉଲଙ୍କ ଠାରୁ 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ଥିଲା । ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ପରେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ତମାଙ୍ଗ 2007 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଲବମ୍ "ଧନ୍ୟବାଦ" ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ନେପାଳୀ ଗୀତ ସାମିଲ ଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବଲିଉଡରେ ‘ହି ମ୍ୟାନ’ ଯୁଗର ଅବସାନ, ପରଲୋକରେ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର

ମ୍ୟୁଜିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ତମାଙ୍ଗ କୋଲକାତା ପୋଲିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯାହା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରତିଛବିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା କେବଳ ତାଙ୍କର ଗାୟନ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶର ଗୋର୍ଖା ସମ୍ପ୍ରଦାୟଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ବ୍ୟାପକ ସାର୍ବଜନୀନ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଥିଲା । ତମାଙ୍ଗଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ କାରିଗରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ସରଳ, ସଚ୍ଚୋଟ ଗାୟନ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Last Updated : January 12, 2026 at 10:48 AM IST

INDIAN IDOL S3 WINNER
PRASHANT TAMANG
ପ୍ରଶାନ୍ତ ତମଙ୍ଗଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ
ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ସିଜନ 3 ପ୍ରଶାନ୍ତ ତମଙ୍ଗ
PRASHANT TAMANG PASSES AWAY

