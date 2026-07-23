ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ୍ 16; ଏହି ଦିନ ଶୋ'କୁ ମିଳିବ ବିଜେତା, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ନଜର
ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ୍ ସିଜନ 16 କୁ ମିଳିବ ଶୋ'କୁ ବିଜେତା । ଟପ୍ 6ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସମେତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗୀ । ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ କେବେ ଓ କିଏ ମାରିବ ବାଜି ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 23, 2026 at 1:41 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା । ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ୍ ସିଜନ 16 । ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ଡେଟ୍ ରିଲିଜ ଆସିସାରିଛି । ଶୋ'କୁ ମିଳିଯିବ ତାର ବିଜେତା । ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ୍ ସିଜନ 16 ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ଆସନ୍ତା 25 ଓ 26ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଶୋ'କୁ ମିଳିସାରିଛନ୍ତି ଟପ୍ 6 ପ୍ରତିଯୋଗୀ । ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ନଜର ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି । ତେବେ ଏଥର କିଏ ମାରିବ ବାଜି ? କିଏ ହେବ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ୍ ସିଜନ 16 ବିଜେତା । ଉତ୍ସାହିତ ସମସ୍ତେ । ତେବେ କିଏ କିଏ ରହିଛନ୍ତି ରେସରେ ? କେଉଁ ସମୟରେ ହେବ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ? ଜାଣନ୍ତୁ,
ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ୍ ସିଜନ 16 ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ
ନିକଟରେ ଏହି ସିଜନର ପ୍ରମୋ ସୋନି ଲାଇଭ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଏହା ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ସିଜିନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୁକାବିଲା ଏଠାରେ! ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ୧୬ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ, ୨୫ - ୨୬ ଜୁଲାଇ ରାତି ୮ ଟାରେ SonyEntertainmentTelevision or SonyLIV par ।
ରେସରେ ଟପ୍ 6 ପ୍ରତିଯୋଗୀ, କିଏ ମାରିବ ବାଜି ?
ବିଜେତା ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଲଢୁଥିବା ଶୀର୍ଷ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନଶିକା, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ, ତନିଶକ, ମନରାଜ, ମିସ୍ମି ଏବଂ ସୁହେଲ । ଏହି ସିଜନ ପାଇଁ ଜଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶାଲ ଦାଦଲାନି, ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ ଏବଂ ବାଦଶାହ ଅଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଟପ 6ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗୀ । ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ନଜର ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି । ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ସିଜନ୍ ୧୬ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ୨୫ ଏବଂ ୨୬ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ । ଦୁଇ ଦିନିଆ ଫାଇନାଲ୍ ରାତି ୮:୦୦ ରୁ ରାତି ୯:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାରିତ ହେବ, ଏବଂ ରବିବାର ରାତି (ଜୁଲାଇ 26)ରେ ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।
ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ନଜର
ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ ଓଲିଉଡର ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ । ସେ ଏବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ରିଆଲିଟି ଶୋ' 'ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ 16'ରେ କମାଲ୍ କରୁଛନ୍ତି । ନିଜ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଜଙ୍କ ସହ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି । ଏବେ ସେ ଟପ୍ 6ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଲିଉଡ ପାଇଁ ଏବଂ ଗର୍ବର ବିଷୟ । କହିରଖୁଛୁ କି, ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ଅନନ୍ୟା ଶ୍ରୀତମ ନନ୍ଦ, ଯିଏ ୨୦୧୫ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ଜୁନିଅର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋରବ ଆଣିଥିଲେ । ଏପରି ଅନେକ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ରିଆଲିଟି ଶୋ'ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ଏବେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଟପ୍ 6ରେ ଥିବା ବେଳେ ସେ ଟ୍ରଫି ହାତେଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଗୌରବ ଆଣିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ