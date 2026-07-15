ଜନ୍ମମାଟିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ୍ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ୍ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ, କହିଲେ 'ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭଲପାଇବା...'
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ । ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ଟପ 6ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଯାହା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ଏବେ ଟ୍ରଫି ହାତେଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 15, 2026 at 3:36 PM IST|
Updated : July 15, 2026 at 3:45 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜନ୍ମମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡ଼ଲ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ । ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ସିଜିନ-16 ର ଟପ 6 ଫାଇନଲିଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ଆଉ କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା । ଶୋ'କୁ ତାର ବିଜେତା ମିଳିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରଫି ହାତେଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ । ତେବେ ଫିନାଲେ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ । ଏହି ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି । ପରେ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ରୋଡ଼ ଶୋ' କରି ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ସେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଓ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଜ୍ୟୋର୍ତିର୍ମୟୀ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରକୁ ନେଇ ଯେତିକି ପରିଚିତ ସଙ୍ଗୀତରୁ କ୍ୟାନସର ରୋଗୀଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପି ଦେବା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଛି ଓ ଆହୁରି ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶଂଶନୀୟ କରାଇଛି । ଆଜି ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସଂଗୀତ ପାଇଁ ପରିଚୟ ପାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ସାରା ଭାରତରୁ ଶହ ଶହ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜର ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଚାରକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡିଆଲ ରିଆଲିଟି ଶୋ'ରେ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଭାବେ ଟପ 6ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଛି । ଏହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଆଉ ଆଜି ର ଏ ସ୍ୱାଗତକୁ ନେଇ ଖୁସି ହେବା ସହ ଏହି ସମର୍ଥନ ହିଁ ମୋତେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ସ୍ୱର୍ଗତ ସାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ ରିଆଲିଟି ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 4 ରନର୍ସ-ଅପ୍ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହା ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । 2019ରେ ସେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା ଭାବେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ଇଶ୍କ ପୁଣି ଥରେ ଏବଂ ଦେଖା ହେଲା ପ୍ରେମା ହେଲା ସହ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏକ ମୋଡ଼ ନେଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଲା । ଭଜନ ଗୀତ ଚାରିଧାମ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଧାମ, ପାଗଳ ଭାଇ, ଆମ ଗାଁ ଝିଅ ଖାଣ୍ଟି ଗୁଆ ଘିଅ, ପାଗଳ ଭଅଁର, ସୁନୟନା ଟ୍ରାଇଟାଲ ଟ୍ରାକ୍, ଚୋରି ଚୋରି ଚାନ୍ଦିନୀକୁ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଭଜନରୁ ଆଲବମ ଓ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ପାଇଁ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା । ସେ ଓଲିଉଡରେ ପ୍ରାୟ 1000 ଗୀତ ଗାଇ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଳାଶୁଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସପରିବାରଙ୍କ ସହ ରୁହନ୍ତି । ସେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆଶୁତୋଷ ସାମଲଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ । ଇଣ୍ଡିଆଲ ଆଇଡଲ 16 ଶୋ'ରେ ସେ ଆଶୁଥୋଷଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ । ଉଭୟ ପରିବାରର ସହମତିରେ ବିବାହ କରିବେ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ 16 ବିଜେତା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ନଜର ଟ୍ରଫି ଉପରେ । ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ସେ ଏହି ଟ୍ରଫି ହାତେଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣନ୍ତୁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ 16' ଟପ୍ 6ରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ, ଏହା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
'ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ' ଦେଲା ଫେମ୍, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ନିମ୍ବୁଡ଼ା ନିମ୍ବୁଡ଼ା ଗୀତରେ ଜଜ୍ ଫିଦା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରୁ ଗାୟିକା 8 ବର୍ଷର ସଫଳ ଯାତ୍ରା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର