କିଏ ଆଶୁତୋଷ ସାମଲ ? ବିବାହକୁ ନେଇ ଏମିତି କହିଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ...
ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ 16 ବିଜେତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ । ସେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଭାବିସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରିଚୟ କରିବା ସହ ଫିନାଲେରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଟ୍ରଫି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 27, 2026 at 2:03 PM IST|
Updated : July 27, 2026 at 2:42 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ 16 ବିଜେତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ... ଏହି ଟ୍ରଫି ହାତେଇ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ । ଅନନ୍ୟା ଶ୍ରୀତମ ନନ୍ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ଜୁନିଅର ଟାଇଟଲ ହାତେଇଥିବା ବେଳେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଭାବେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲର ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁଆଡୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ । ଏହି ସଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଲାଇମଲାଇଟରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଶୋ' ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜ ଭାବିସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରଚିୟ ଦେଇଥିଲେ । ଯିଏ ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଶୋ'ରେ ସାମିଲ ଥିଲେ । ତେବେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମନର ମଣିଷ କିଏ ଓ ଉଭୟ କେବେ କରିବେ ବିବାହ ? ସେନେଇ ନିକଟରେ ଇଟିଭି ଭାରତର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ...
ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ଭାବିସ୍ୱାମୀ କିଏ ଓ କେବେ କରିବେ ବିବାହ ?
ମନର ସାଥୀ ପାଇଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ । ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ଶୋ'ରେ ଭାବିସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ ସାମଲ । ଉଭୟଙ୍କ ପିତାମାତା ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସ୍ଥିରୀକୃତ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ମଞ୍ଚରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବା ସହ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ଓ ବିବାହ ନେଇ ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେରେ ମଧ୍ୟ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହେବା ସହ ଟ୍ରଫି ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ବିବାହ ଏହି ବର୍ଷ କରିବେ କିମ୍ୱା ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ସେନେଇ ଖୁଲାସା କରିନାହାନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିବାହ ତାରିଖ ଠିକ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି ।
ବିବାହ ଓ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
''ଆଶୁତୋଷ ସାମଲଙ୍କ ସହ ମୋର ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ । ଏନେଇ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ । ଅଧିକ କହିବିନି । ଆଗକୁ ଜାଣିବେ ସମସ୍ତେ । ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ତାଙ୍କୁ ପାଇ । ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ । ଶୋ' ଆରମ୍ଭର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଶୋ' ମଧ୍ୟ ଆବୁଧାବିରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା । ସେଠାରେ ସେ ଆସିଥିଲେ । ଭଲରେ ହୋଇଗଲା । ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବି ହୁଅନ୍ତି ଆମ ଯୋଡି ଦେଖି । ଆମର ସବୁକିଛି ଭଲ ଚାଲିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ବି ହେବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି ।''
କିଏ ଆଶୁତୋଷ ସାମଲ ?
ଆଶୁତୋଷ ସାମଲ ଆବୁଧାବିରରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି । ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଏବଂ ଅନୁସୂୟା ସାମଲଙ୍କ ପୁଅ । ସେ ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର । ଫେବୃଆରୀ 2026 ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ 16 ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡ୍ ସମୟରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ସହ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ । ଖୁବଶୀଘ୍ର କରିବେ ବିବାହ ।
ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ହାତେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରଫି । ଏଥିସହ ସେ 20 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି । ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ ଅଂଶିକା ଚୋନକର, ମନରାଜ ଭୀର ସିଂ, ମାସ୍କାମେ ବୋସୁ, ସୁହେଲ ସୁଫି ଏବଂ ତନିସ୍କ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ଭଳି ଦୃଢ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଫାଇନାଲରେ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛନ୍ତି । ଜବଲପୁରର ତନିଷ୍କ ଶୁକ୍ଲା ପ୍ରଥମ ରନର୍ସ-ଅପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ 'ସୈୟାଁ ଓ ସୈୟାଁ' ଗୀତରେ ଏପରି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଆଜି ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ସିଜନ 16 ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ