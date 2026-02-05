ଅରିଜିତ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ: ଅଭିଜିତ ସାୱନ୍ତଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା, କହିଲେ, "ଗାୟକମାନଙ୍କୁ...
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ଅରିଜିତ ସିଂ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟନ ଛାଡିବା ପରେ, 'ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ 1' ବିଜେତା ଅଭିଜିତ ସାୱନ୍ତ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନିକଟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ଅରିଜିତ ସିଂ ଜାନୁଆରୀ ୨୭ରେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସଙ୍ଗୀତକାର, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ୧ ବିଜେତା ଅଭିଜିତ ସାୱନ୍ତ ଭାରତୀୟ ମ୍ୟୁଜିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କଠୋର ବାସ୍ତବତା ବିଷୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ ଦରମା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶୋଷିତ ହୁଅନ୍ତି ।
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ୧ ବିଜେତା ଅଭିଜିତ ସାୱନ୍ତଙ୍କ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇଥିଲେ । ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ, ଅଭିଜିତ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତରେ ଗାୟକମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକାଶ ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗି ଅବସର ନେବା ପରେ ଆସିଛି । ଅଭିଜିତ କହିଛନ୍ତି, "ଲୋକମାନେ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଗାୟକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତୁ । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଦରମା ଦିଆଯାଏ। ସଂଗୀତଜ୍ଞମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ରୟାଲ୍ଟି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ।"
ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଅଭିଜିତ କହିଛନ୍ତି, "ତେଣୁ 'ଲାଫଜନ୍ ମେ'ରେ କାମ କରିଥିବା ବିଡ୍ଡୁ ପଶ୍ଚିମରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ସେହି ଦୁଇଟି ଗୀତରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ରୟାଲ୍ଟି ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଉନାହୁଁ ।"
ଏଥିସହ ସେ ଗାୟକମାନେ କିପରି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ସାଲିସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପରେ ସେମାନେ କିପରି ଶୋଷଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଗାୟକମାନେ ନିଜେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜନ୍ତି । ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯଦି ଏହି ଗୀତଟି ମୋ ସ୍ୱରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରେ ଏବଂ ଜଣେ ବଡ଼ ତାରକା ଏଥିରେ ଲିପ୍-ସିଙ୍କ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ବାକି ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ଗୀତଟି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି । ଗାୟକମାନେ ନିଜେ ଟଙ୍କା ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ କେବଳ ଗାଇବାକୁ କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ।" ବିଜେତା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, ଆମେ ଏକ ଗୀତ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ପାଉ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁ । ଯଦିଓ ଆମେ ଆମେ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେହି କରିବ । ଆମେ ବହୁତ ଶୋଷିତ ହେଉ ।''
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଜାନୁଆରୀ ୨୭ ତାରିଖରେ ଅରିଜିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗରୁ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରୋତା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି । ମୁଁ ଘୋଷଣା କରି ଖୁସି ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟକ ଭାବରେ କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ । ମୁଁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଏଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି । ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଯାତ୍ରା ଥିଲା ।"
