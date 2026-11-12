କିଏ ସମରୀନ କୌର ? କ୍ରିକେଟର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କ ସହ କଲେ ନିର୍ବନ୍ଧ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଫଟୋ
ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଡେଟିଂ ପରେ ଏବେ ହାତକୁ ଦି'ହାତ ହେବେ କ୍ରିକେଟର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଓ ସମରୀନ କୌର ।ସରିଲା ନିର୍ବନ୍ଧ ।ସମରୀନ କୌର କିଏ ଓ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଉପରେ ପକାନ୍ତୁ ନଜର...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 12, 2026 at 12:09 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 12:20 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମଡେଲ୍ ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ ସମରୀନ୍ କୌର, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର୍ ବୋଲର୍ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କ ସହ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି । ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ, ଏହି ଯୁଗଳ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଏକ ମିଳିତ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫଟୋ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ନିଜର ନିର୍ବନ୍ଧ ମୁଦି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କପଲଙ୍କୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ସମରୀନ୍ କୌର କିଏ, ସେ କ୍ରିକେଟର୍ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କୁ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ସମରୀନ୍ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ
ସମରିନ୍ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ମୁଦି ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି: "ଜୀବନ ଆମକୁ ଯାହା କିଛି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା ଏହା ଆମକୁ ଏକାଠି କରିଛି ।ଚାଲ, ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଏକାଠି ବିତାଇବା । ୧୧.୧୧.୨୬ ।" ଏହି ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାପସନ୍ ସହ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି କପଲଙ୍କ ଅନେକ ଫଟୋ ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ଫଟୋରେ ଅର୍ଶଦୀପ ଆଣ୍ଠୁରେ ବସି ସମରୀନ୍ଙ୍କୁ ମୁଦି ଦେଇ ପ୍ରପୋଜ୍ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଫଟୋରେ ସମରୀନ୍ ନିଜ ମୁଦି ଦେଖାଉଥିବା ବେଳେ, ତୃତୀୟ ଫଟୋରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ପରେ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଚତୁର୍ଥ ଫଟୋରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ହଗ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ ଦୁଇଟି ଫଟୋରେ ମୁଦି ସହ ଏହି କପଲଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ରହିଛି । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଏହି କପଲ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଅର୍ଶଦୀପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ସହ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ।
ସମରୀନ୍ କୌର କିଏ ?
ସମରୀନ୍ ଜଣେ ମଡେଲ୍ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି । ୨୦୧୮ ମସିହାରେ, ସେ 'ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ବାସିନ୍ଦା ସମରୀନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଇଥିଲା । ସେ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର '୮୩' (83), ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ 'ନେଲ୍ ପଲିସ୍' ଏବଂ ପଞ୍ଜାବୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ସର୍ଦାର ଜୀ ୨' ରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସମରୀନ୍ ଅନେକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ସେ ଜୁବିନ୍ ନୌଟିୟାଲ୍, ବାଦଶାହା ଏବଂ ଗୁରୁ ରନ୍ଧାୱାଙ୍କ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକମାନଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର କିଛି ଜଣାଶୁଣା ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ "ବାୱଲା" ଏବଂ "ତୁଝେ ଭୁଲନା ତୋ ଚାହା" ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଏବଂ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ?
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ୨୦୨୬ (IPL 2026) ସମୟରେ ଅର୍ଶଦୀପ ଏବଂ ସମରୀନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ । ସମରୀନ୍ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ଟିମ୍ 'ପଞ୍ଜାବ'ର ଜଣେ ଉତ୍ସାହୀ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଉଭୟଙ୍କ ଏକାଠି ଥିବା ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା । କୁହାଯାଏ ଯେ, ଏଠାରୁ ହିଁ ଏକ କପଲ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ । ପରେ, ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ ସମରୀନ୍ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ଏକାଠି ଥିବା କିଛି ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଯାହାକୁ ଅର୍ଶଦୀପ ନିଜେ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ସେହି ପୋଷ୍ଟରେ ଅର୍ଶଦୀପ ତାଙ୍କୁ "ମାଇଁ ପର୍ସନ୍" ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ୱୀକୃତି ବା ଘୋଷଣା ଥିଲା ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସକ୍ରିୟ
ସମରୀନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ସକ୍ରିୟ । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ୪.୪ ମିଲିୟନ ଫଲୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଏବଂ ମଡେଲିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି । ଯଦିଓ ଏହି କପଲ ବିବାହ କରିବା ନେଇ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ଖୁସି ଖବର ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।