ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରୋକ୍
ଭାରତ ଛାଡ ନୋଟିସ୍ ମାମଲାରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ରୋକ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ।
By ANI
Published : October 27, 2026 at 5:19 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି । ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇଲେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ । 'ଭାରତ ଛାଡ଼ିବା ନୋଟିସ୍' କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଇମ୍ରାନ ଖାନ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଯାହା ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହାର ଅର୍ଥ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ।
ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାଜର ହୋଇଥିବା ଏଏସ୍ଜି (ASG) କୋର୍ଟଙ୍କୁ ମୌଖିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ଇମ୍ରାନ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ରିଟ୍ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ସେ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ 'ଫରେନର୍ସ ରିଜିଓନାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫିସର' (FRRO) ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଟୋବର ୧୪, ୨୦୨୬ ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ 'ଭାରତ ଛାଡ଼ିବା ନୋଟିସ୍' (LIN) କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ତାରିଖ କିମ୍ବା ତା’ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ PR ଟିମ୍ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି, "ଅଭିନେତା ତଥା 'ଓଭରସିଜ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' (OCI) କାର୍ଡଧାରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ପାଲ୍, ଯିଏ ୨ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଭାରତରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ 'ଫରେନର୍ସ ରିଜିଓନାଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫିସର' (FRRO)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା 'ଲିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନୋଟିସ୍'କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ମାନ୍ୟବର ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ (ଆବେଦନ) ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ୧୪.୧୦.୨୦୨୬ ତାରିଖର ଏହି ନୋଟିସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ୨୮.୧୦.୨୦୨୬ କିମ୍ବା ତା’ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଆବେଦନରେ FRROଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି । FRRO ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକାର ନାଗରିକ ଇମ୍ରାନ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ, ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ।"
ଅଭିନେତାଙ୍କ ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ଉକ୍ତ ନୋଟିସରେ Immigration and Foreigners Act, 2025ର କେଉଁ ଧାରା କିମ୍ବା ନିୟମକୁ ସେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି, ତାହାର କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ । ଏଥିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, କୌଣସି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ନକରି କିମ୍ବା ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ନଦେଇ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଆବେଦନ ଅନୁଯାୟୀ, ଖାନ ୨୦୦୬ ମସିହାରୁ 'ଓଭରସିଜ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ବା 'ଭାରତର ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ' ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ଭାରତରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏଠାରେ ନିଜର ଶିକ୍ଷା, ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଅଭିନେତା ଜଣକ ମୁମ୍ବାଇର ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ମୈଦାନ ଏବଂ ନାନା ଚୌକ ନିକଟରେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଘଟଣା ସହିତ ଏହି ନୋଟିସର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା କହିଛନ୍ତି; ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ନିଜ ଗାଡ଼ି ନିକଟକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ କରିଥିଲା । ସେ କୌଣସି ନିଷିଦ୍ଧ କିମ୍ବା ବାରିକେଡ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ, ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ।
ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଆହୁରି କହିଛି, "ଆବେଦନ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ, FRRO ଏକ ବିସ୍ତୃତ 'କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍' ଜାରି କରିଛି । ଏହି ନୋଟିସ୍ରେ ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଛି ଯେ, ୧୦.୧୦.୨୦୨୬ ତାରିଖର ସେହି ସମାବେଶରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର OCI ପଞ୍ଜୀକରଣ କାହିଁକି ରଦ୍ଦ କରାଯିବ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ । ଇମ୍ରାନ ସେହି ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜକ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ । ସେ କେବଳ ସେଠାରେ କ’ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ।"
ଆବେଦନରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଖାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ 'ୟେଲୋ ଗେଟ୍' ଥାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ ତାରିଖ ଦିନ 'ଗାମଦେବୀ' ଥାନାରେ BNSର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଏକ FIR ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଇମ୍ରାନ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମାଣିତ ନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏଫଆଇଆର ସମ୍ପର୍କରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ।
ଆବେଦନରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହେବା ସମୟରେ କୌଣସି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଫ୍ରେମ୍ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଭାରତ ଛାଡିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ଆଣିବ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇ, ଖାନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅସମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାମଲାରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଉଥିବା ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି । ସେ ନୋଟିସର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସମୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ଆହ୍ୱାନ ବୋଲି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆବେଦନରେ ନୋଟିସ୍ ବାତିଲ ଏବଂ ଏଫଆରଆରଓ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଭର କରାଯାଇଥିବା ରେକର୍ଡ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଇମ୍ରାନ ଭାରତରୁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କିମ୍ବା ନିର୍ବାସନ, କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା କିମ୍ବା ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଓସିଆଇ ପଞ୍ଜିକରଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମେତ ଜବରଦସ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲୋଡିଛନ୍ତି ।