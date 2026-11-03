'ଭାରତ ଛାଡ଼' ନୋଟିସ୍ ବିବାଦ: କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଇମ୍ରାନ, ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ରହିପାରିବେ ଦେଶରେ
ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଗତ ୪୦ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି । ସେ ଏଠାରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଲିଉଡରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2026 at 1:23 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଇମ୍ରାନ ଖାନ ନିକଟରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ଅଦାଲତ ତାଙ୍କୁ କଠୋର ଭାବରେ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି । ଅଦାଲତ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ବିକ୍ଷୋଭରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ 'ଓଭରସିଜ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' (OCI) କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ବିକ୍ଷୋଭରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅଦାଲତ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସେ ୪୦ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଇମ୍ରାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକତ୍ୱ ରହିଛି । ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି । ଅଦାଲତଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ସୂଚିତ ହେଉଛି ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତରେ ରହିବା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କୁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
News Alert! Leave India notice: Actor Imran Khan tenders unconditional apology, gives undertaking to Bombay HC he would not take part in protest. https://t.co/k2KN75T9fl— Press Trust of India (@PTI_News) November 2, 2026
ଅଭିନେତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ କ’ଣ କହିଲେ ?
ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିଲେ ଯେ, ସେ ଭାରତର ନାଗରିକ ହୋଇନଥିବାରୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା କୌଣସି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଓକିଲ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ, ଉକ୍ତ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ କେବେବି ଡକାଯାଇ ନଥିଲା । ଅଭିନେତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଗଲା ଯେ, ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି କୌଣସି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଭାଗ ନେବେ ନାହିଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରି ଅଭିନେତା ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ସେ ଆଉ କେବେବି କୌଣସି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ।
ଅଭିନେତା କ’ଣ କହିଲେ ?
ଇମ୍ରାନ ଖାନ ନିଜ ଓକିଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୋର୍ଟରେ କହିଲେ, "ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଏକ OCI (ଓଭରସିଜ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ) କାର୍ଡ ରହିଛି । ମୁଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି, ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତ୍ୱ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଭାରତରେ ବିତାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପାଖରେ ଏକ PIO (ପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅରିଜିନ୍) କାର୍ଡ ଥିଲା । ମୁଁ ଏଠାରେ ବିବାହ କରିଛି ଏବଂ ବଲିଉଡରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛି । ମୁଁ ଏକ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଯେ, ଏହା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ କିମ୍ବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ ।"
🚨 Bombay High Court slammed Imran Khan for participating in the protest against Gyanesh Kumar. The court directed him to tender an unconditional apology. The court also remarked: "You are an OCI card holder. You can't behave like an Indian citizen. You have nothing to say about SIR. You had no right to participate. Imagine if an Indian citizen participated in such protests in the US. That person would have been sent back to India on the very next available flight."— TEJASH 🚩 (@Tejashyy) November 2, 2026
ଭାରତରେ ରହିବା ପାଇଁ OCI କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ?
ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବାରୁ, ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ରହିବା ପାଇଁ କେତେକ ସର୍ତ୍ତ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଭାରତରେ ରହିବା ସମୟରେ, ଜଣେ OCI କାର୍ଡଧାରୀ ଭାବରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା କୌଣସି ବିକ୍ଷୋଭ କିମ୍ବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦେଶର କୌଣସି ବିବାଦୀୟ ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଦେଶର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ନେତା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମତ ରଖିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ରହିବ ।
#WATCH | Mumbai: Before he was detained by Police, Actor Imran Khan says, "I don't have demands. I am here as a citizen, as someone who lives in this city. I am here to see why freedom of movement is being restricted—why people's voices are being suppressed. That is why I am here. I am not in a position to make demands of anyone. Nor am I part of any organization. I am just here as a representative..."— ANI (@ANI) October 10, 2026
ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଇମ୍ରାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତ୍ୱ ନାହିଁ; ଯଦି ସେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବିବାଦ ଏକ ବଡ଼ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମାମଲା ଅଦାଲତରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି । ଇମ୍ରାନ ଖାନ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପରେ, ଅଦାଲତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ୭ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା 'ଭାରତ ଛାଡ଼' ବିବାଦ ଉପରେ ଶେଷ ରାୟ କ’ଣ ହେବ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ।