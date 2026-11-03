ETV Bharat / entertainment

'ଭାରତ ଛାଡ଼' ନୋଟିସ୍ ବିବାଦ: କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଇମ୍ରାନ, ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ରହିପାରିବେ ଦେଶରେ

ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଗତ ୪୦ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି । ସେ ଏଠାରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଲିଉଡରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ।

IMRAN KHAN
IMRAN KHAN (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 3, 2026 at 1:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଇମ୍ରାନ ଖାନ ନିକଟରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ଅଦାଲତ ତାଙ୍କୁ କଠୋର ଭାବରେ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି । ଅଦାଲତ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ବିକ୍ଷୋଭରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ 'ଓଭରସିଜ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' (OCI) କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ବିକ୍ଷୋଭରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅଦାଲତ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସେ ୪୦ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଇମ୍ରାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକତ୍ୱ ରହିଛି । ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି । ଅଦାଲତଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ସୂଚିତ ହେଉଛି ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତରେ ରହିବା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କୁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଅଭିନେତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ କ’ଣ କହିଲେ ?

ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିଲେ ଯେ, ସେ ଭାରତର ନାଗରିକ ହୋଇନଥିବାରୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା କୌଣସି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଓକିଲ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ, ଉକ୍ତ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ କେବେବି ଡକାଯାଇ ନଥିଲା । ଅଭିନେତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଗଲା ଯେ, ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି କୌଣସି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଭାଗ ନେବେ ନାହିଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରି ଅଭିନେତା ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ସେ ଆଉ କେବେବି କୌଣସି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ।

ଅଭିନେତା କ’ଣ କହିଲେ ?

ଇମ୍ରାନ ଖାନ ନିଜ ଓକିଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୋର୍ଟରେ କହିଲେ, "ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଏକ OCI (ଓଭରସିଜ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ) କାର୍ଡ ରହିଛି । ମୁଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି, ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତ୍ୱ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଭାରତରେ ବିତାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପାଖରେ ଏକ PIO (ପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅରିଜିନ୍) କାର୍ଡ ଥିଲା । ମୁଁ ଏଠାରେ ବିବାହ କରିଛି ଏବଂ ବଲିଉଡରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛି । ମୁଁ ଏକ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଯେ, ଏହା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ କିମ୍ବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ ।"

ଭାରତରେ ରହିବା ପାଇଁ OCI କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ?

ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବାରୁ, ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ରହିବା ପାଇଁ କେତେକ ସର୍ତ୍ତ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଭାରତରେ ରହିବା ସମୟରେ, ଜଣେ OCI କାର୍ଡଧାରୀ ଭାବରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା କୌଣସି ବିକ୍ଷୋଭ କିମ୍ବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦେଶର କୌଣସି ବିବାଦୀୟ ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଦେଶର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ନେତା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମତ ରଖିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ରହିବ ।

ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଇମ୍ରାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତ୍ୱ ନାହିଁ; ଯଦି ସେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବିବାଦ ଏକ ବଡ଼ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମାମଲା ଅଦାଲତରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି । ଇମ୍ରାନ ଖାନ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପରେ, ଅଦାଲତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ୭ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା 'ଭାରତ ଛାଡ଼' ବିବାଦ ଉପରେ ଶେଷ ରାୟ କ’ଣ ହେବ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରୋକ୍

ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଛାଡ ନୋଟିସ; ଆମୀରଙ୍କ ପୂର୍ବ ପତ୍ନୀ କିରଣ ରାଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କହିଲେ '୪୦ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଦେଶରେ...'

ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ 'ଭାରତ ଛାଡ଼ିବା' ନୋଟିସ୍, CJP ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ହୋଇଥିଲେ ସାମିଲ

TAGGED:

IMRAN KHAN LEAVE INDIA NOTICE
IMRAN KHAN
ଇମ୍ରାନ ଖାନ
ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଭାରତ ଛାଡ ନୋଟିସ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.