ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଛାଡ ନୋଟିସ; ଆମୀରଙ୍କ ପୂର୍ବ ପତ୍ନୀ କିରଣ ରାଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କହିଲେ '୪୦ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଦେଶରେ...'
ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ରେ ମୁମ୍ୱାଇ ପୋଲିସ୍ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଯାହା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରୟା ରଖିଛନ୍ତି କିରଣ ରାଓ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2026 at 1:19 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ଭଣଜା ତଥା ଅଭିନେତା ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ 'ଫରେନର୍ସ ରିଜିଓନାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫିସ୍' (FRRO) ତାଙ୍କୁ ଏହି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ 'ଓଭରସିଜ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' (OCI) କାର୍ଡ ରହିଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଆୟୋଜିତ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ନୋଟିସ୍ ମିଳିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ଅଭିନେତା ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ କିରଣ ରାଓଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି ।
ଗୁରୁବାର ଦିନ, କିରଣ ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଏହି ନୋଟିସ୍କୁ ନେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେ ଲେଖିଲେ, "ବାଃ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛି।" ଭାରତ ସହିତ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହିଲେ, "ତାଙ୍କୁ ୪୩ ବର୍ଷ ବୟସ। ସେ ଏହି ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ୪୦ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ବିତାଇଛନ୍ତି—ସେ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କାମ କରିଛନ୍ତି, ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, ବିଫଳତାର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।" ଅଭିନେତ୍ରୀ ସବା ଆଜାଦ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି; ଖବର ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ସେ ଲେଖିଲେ, "କ’ଣ? ଏସବୁ କ’ଣ ଅର୍ଥହୀନ କଥା ।"
ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅଟକ ରଖାଗଲା ?
ଏହି ବିବାଦ ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ମୁମ୍ବାଇର ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ମୈଦାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । 'କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି' (CJP) ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ, ନିର୍ବାଚନ ତାଲିକାର 'ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘନିଷ୍ଠ ସଂଶୋଧନ' (Special Intensive Revision - SIR) କୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ଚିନ୍ତାକୁ ଆଧାର କରି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ସମୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇମ୍ରାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲେଖା ୱାଶିଂଟନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଅଟକ ହେବା ପରେ, ଇମ୍ରାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ଭିତରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ । ଏଥିସହ ସେ ଲେଖିଥିଲେ: "ଲାଗୁଛି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି ।"
ବିକ୍ଷୋଭ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଏହି ଅଭିନେତା କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଭାବରେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।ସେ କହିଲେ, "ମୋର କୌଣସି ଦାବି ନାହିଁ । ମୁଁ ଏଠାରେ ଜଣେ ନାଗରିକ ଭାବରେ, ଏହି ସହରରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି । ମୁଁ ଏଠାରେ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛି ଯେ, ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କାହିଁକି ସୀମିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ କାହିଁକି ଦବାଇ ଦିଆଯାଉଛି ?"
ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବାକୁ କାହିଁକି କୁହାଗଲା ?
ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ତାରିଖରେ, FRRO (ବିଦେଶୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ) ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଏଥିରେ 'ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫରେନର୍ସ ଆକ୍ଟ' (Immigration and Foreigners Act) ବା 'ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ଆଇନ' ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁମ୍ବାଇର ଖାର୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଏବଂ OCI କାର୍ଡ ଧାରଣ କରିଥିବା ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ନେତା କିରିଟ ସୋମାୟାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ସୋମାୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଇମ୍ରାନ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର OCI ସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି । ସୋମାୟା ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଏବଂ ଦେଶରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ; ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ବିକ୍ଷୋଭରେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଯୋଗୁଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।
ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଓକିଲ ଜୁଲଫିକାର ମେମନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅଭିନେତା ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ FRRO ନୋଟିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଆଇନଗତ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଆବେଦନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର କିମ୍ବା ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦାଖଲ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିନେତାଙ୍କ ଓକିଲମାନେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କଠୋର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଲା, ଏପରି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯାହା OCI କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ବାରଣ କରୁଥିବ । ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଏହି ନୋଟିସ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।