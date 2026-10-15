ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ 'ଭାରତ ଛାଡ଼ିବା' ନୋଟିସ୍, 13 ଦିନରେ ଛାଡ଼ିବେ ଦେଶ
ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ମୈଦାନରେ ଆୟୋଜିତ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନେଇ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ।ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲା ମୁମ୍ୱାଇ ପୋଲିସ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 11:41 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ଭଣଜା ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଇମ୍ରାନ ଖାନ ମୁମ୍ବାଇର ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ମୈଦାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେରିକୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ରହିଛି । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ‘ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଆକ୍ଟ’ (Immigration Act) ବା ପ୍ରବାସ ଆଇନର ଧାରା ୨୯ ଏବଂ ୭ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଶନିବାର ଦିନ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ।
ପୁରା ମାମଲା କ'ଣ ?
ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ ତାରିଖରେ, ମୁମ୍ବାଇର ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ମୈଦାନରେ ‘କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି’ (ସିଜେପି) ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲା; ତେବେ ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଜ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ନୁହନ୍ତି; ବରଂ ସେ ଆମେରିକାର ନାଗରିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଓସିଆଇ (OCI - Overseas Citizen of India) କାର୍ଡ ରହିଛି ।
ଅଟକ ହେବା ପରେ, ଅଭିନେତା ଜଣକ ନିଜର ଏକ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଫଟୋ ସହ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, “ମନେହେଉଛି ମୁଁ ଏକ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଯାଉଛି ।” ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଖାନ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ନାଗରିକ ଭାବରେ ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାବି ନେଇ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ । ସେ ଚଳପ୍ରଚଳର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା କଟକଣା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦବାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, “ମୋର କୌଣସି ଦାବି ନାହିଁ । ମୁଁ ଏଠାରେ ଜଣେ ନାଗରିକ ଭାବରେ, ଏହି ସହରରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଆସିଛି । ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ, କାହିଁକି ଚଳପ୍ରଚଳର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଉଛି ? କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦବାଇ ଦିଆଯାଉଛି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି ।”
ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ନେତା କିରିଟ ସୋମୈୟା ଅଭିନେତା ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ଏବଂ ଦେଶରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ଦାବି କରାଯାଇଛି । ସୋମୈୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଇମ୍ରାନ ଖାନ 'ଓଭରସିଜ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' (OCI) ବା 'ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ' ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ଭିସା ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି । ସୋମୈୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିକ୍ଷୋଭ ସମୟରେ ଅଭିନେତା ଦେଇଥିବା ଭାଷଣ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରମାଣ ସେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ସେ ପୋଲିସକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଏକ 'ବେଆଇନ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ'ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର OCI ମାନ୍ୟତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ସୋମୈୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଇମ୍ରାନ ଖାନ 'ରାଜନୈତିକ ଚରମପନ୍ଥା' ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ OCI କାର୍ଡ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ସ୍ଥିତିର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ସୋମୈୟା କହିଲେ, "ଭାରତର ନାଗରିକମାନେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଏହି ରାଜନୈତିକ ଚରମପନ୍ଥାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ସେ ଦେଶରେ ନିଜର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରହଣି ସମୟରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇ OCI କାର୍ଡ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମାନ୍ୟତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିଛୁ—ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିକ୍ଷୋଭ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଭାଷଣ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମାଣ ।"