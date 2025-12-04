ଲୋକପ୍ରିୟ ତାରକା ଶୀର୍ଷରେ ଆହାନ ପାଣ୍ଡେ ଓ ଅନୀତ ପଡ୍ଡା, ଅମୀର ଓ ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କୁ ପକାଇଲେ ପଛରେ
୨୦୨୫ ମସିହାର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭାରତୀୟ ତାରକାଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । 'ସୈୟାରା' କଳାକାର ଆହାନ ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଅନୀତ ପଡ୍ଡା ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ।
Published : December 4, 2025 at 3:36 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ସୈୟାରା' ସଫଳତା ପରେ, ଅଭିନେତା ଆହାନ ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଅନୀତ ପଡ୍ଡା ଆଉ ଏକ ସଫଳତା ହାତେଇଛନ୍ତି । ଲୋକପ୍ରିୟ ତାରକା ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି ଆହାନ ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଅନୀତ ପଡ୍ଡା । ଆମୀର ଖାନ ଏବଂ ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀ ଭଳି ବଡ଼ ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ IMDb ର 2025 ର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭାରତୀୟ ତାରକା ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ।
IMDb ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ 2025 ର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭାରତୀୟ ତାରକା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ "ସୈୟାରା" ଅଭିନେତା ଆହାନ ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଅନୀତ ପଡ୍ଡା ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି । IMDb ଏହାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହି ଖବର ସେୟାର କରିଛି । ଆହାନ ପାଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାର ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ସହ-କଳାକାର ଅନୀତ ପଡ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ 'ସୈୟାରା' ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ମୋହିତ ସୁରୀ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭାରତୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ।
ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆହାନ ଏବଂ ଅନୀତ । ଆହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ପାଇଥିବା ସ୍ୱୀକୃତିରେ ବହୁତ ଖୁସି । ଅଭିନେତା ଆହାନ ପାଣ୍ଡେ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବା ଏବଂ ପାଓଲୋ କୋଏଲହୋଙ୍କ ସଫଳତା ପରି । କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ମାନ୍ୟତା ମୋତେ ମୋ କାମ ପ୍ରତି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ ସଚେତନ କରାଏ, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ, ଏହା ମୋତେ ଆଗାମୀ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ।" ସେ ସୁରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ଆଦିତ୍ୟ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ବିଧାନୀ, ଏବଂ କାଷ୍ଟିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶାନୁ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ଫେରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ଏହି ମାନ୍ୟତା ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଏକ ଅଭିନୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରେରଣା । ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 'ସୈୟାରା'ରେ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ମୋର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ମୋତେ ଏପରି କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯାହା ମୁଁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପାଳନ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଜଣେ ହୃଦରୋଗ ସର୍ଜନଙ୍କ ନାତିକୁ ପ୍ରେମର ଉତ୍ସ ହେବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ।" ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ । ଏହା ସର୍ବଦା ପ୍ରେମ ।"
ଅନୀତ ପଡ୍ଡା ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ସୈୟାରା"ର ସଫଳତା "ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ" ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସୈୟାରା ମୋ ଜୀବନକୁ ଏପରି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଯେପରି ମୁଁ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏବଂ ଜାଣିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଏବଂ ଭାଷାର ଲୋକମାନେ ମୋ କାମ ସହିତ ଜଡିତ, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । IMDb ରୁ ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି ମୋତେ ମୁଁ ଯାହା ଆଶା କରେ ତାହା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ: ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା, ଅଧିକ କୌତୁହଳ ଏବଂ ଅଧିକ କଳା । ମୁଁ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଏସବୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି । ଭଲପାଇବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇନ୍ଧନ ।"
ଲୋକପ୍ରିୟ ତାରକାଙ୍କ ତାଲିକା 2025:-
- ପ୍ରଥମ: ଆହାନ ପାଣ୍ଡେ
- ଦ୍ୱିତୀୟ: ଆନୀତ ପଡ୍ଡା
- ତୃତୀୟ: ଆମୀର ଖାନ
- ଚତୁର୍ଥ: ଈଶାନ ଖଟ୍ଟର (ଦ ରୟାଲ ଏବଂ ହୋମବାଉଣ୍ଡ)
- ପଞ୍ଚମ: ଲକ୍ଷ୍ୟ (ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ୍ ବଲିଉଡ)
- ଷଷ୍ଠ: ରଶ୍ମିକା (ଛାବା, ସିକନ୍ଦର, କୁବେର, ଥାମା, ଦ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ)
- ସପ୍ତମ: କଲ୍ୟାଣୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ
- ଅଷ୍ଟମ: ତୃପ୍ତି ଡିମ୍ରି
- ନବମ: ରୁକ୍ମିଣୀ ବସନ୍ତ
- ଦଶମ: ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀ
