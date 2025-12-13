'ସୈୟାରା' ୨୦୨୫ର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଫିଲ୍ମ, ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମକୁ ବି ପକାଇଲା ପଛରେ
IMDbର ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ୨୦୨୫ ତାଲିକାରେ ବଲିଉଡର 5 ଟି ଏବଂ ସାଉଥର 5ଟି ଫିଲ୍ମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
Published : December 13, 2025 at 1:46 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୨୦୨୫ ମସିହାର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ସହ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର ୧' ଏବଂ 'ମହାବତାର ନରସିଂହା' ମଧ୍ୟ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା । ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୪୪୯.୮୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆନିମେସନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା । ଏହି ତାଲିକାରେ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଫିଲ୍ମ "ସୈୟାରା" ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ।
ହୋମ୍ବାଲେ ଫିଲ୍ମସର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର, "ମହାବତାର ନରସିଂହା" ଏବଂ "କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର ୧", ୨୦୨୫ ମସିହାର IMDb ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫ଟି ଲୋକପ୍ରିୟ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଆନିମେଟେଡ୍ ମହାବତାର ନରସିଂହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବେଳେ ପୌରାଣିକ-ଆକ୍ସନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "କାନ୍ତାରା" ୪ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଏହି ସଫଳତାକୁ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।
'ମହାବତାର ନରସିଂହା' ପାଇଁ ଏହି ରେକର୍ଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା IMDb ର ବାର୍ଷିକ ତାଲିକାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଆନିମେସନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇଛି । ଏହାର ସର୍ବଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଏବଂ ବହୁ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧତା ଏହା ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଥିଲା । ୨୦୨୨ ମସିହାର ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମର ସିକ୍ୱେଲ୍ କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର ୧, ଏହାର ପୌରାଣିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ସିନ୍ ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଉଚ୍ଚ-ଧାରଣା ଏବଂ ବଡ଼ ସ୍ତରର ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ହୋମ୍ବାଲେ ଫିଲ୍ମସର ଖ୍ୟାତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲା ।
ହୋମ୍ବାଲେ ଫିଲ୍ମସ୍ ପୂର୍ବରୁ KGF ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସହ ଇତିହାସ ରଚିଛି, ବିଶେଷକରି KGF: ଚାପ୍ଟର ୨, ଯାହା ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ହୋମ୍ବାଲେ ଫିଲ୍ମସ୍ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସହ 3ଟି ଫିଲ୍ମ ଚୁକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା 'ସାଲାର: ପାର୍ଟ ୨' ସହ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏବଂ ଏହା ପରେ ୨୦୨୭ ଏବଂ ୨୦୨୮ରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମ ହେବ । ଏହା ସହ ସେମାନେ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନଙ୍କ ସହ ଏକ ନୂତନ ପ୍ୟାନ୍-ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ଏବଂ ବଡ଼ ସ୍ତରର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ KGF: ଚାପ୍ଟର ୩ ମଧ୍ୟ ପାଇପଲାଇନରେ ଅଛି, ଯାହା ହୋମ୍ବାଲେଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକାକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ ।
IMDb ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଫିଲ୍ମ 2025 ତାଲିକା
- ସୈୟାରା
- ମହାବତାର ନରସିଂହା
- ଛାବା
- କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1
- କୁଲି
- ଡ୍ରାଗନ୍
- ସୀତାରେ ଜମିନ୍ ପର
- ଦେବା
- ରେଡ୍ 2
- ଲୋକା ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଚନ୍ଦ୍ରା
