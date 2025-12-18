'ଧୁରନ୍ଧର'କୁ ଡରିଲା କି 'ଇକ୍କିସ' ? ଘୁଞ୍ଚିଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ଡେଟ୍
'ଇକ୍କିସ' ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ନିର୍ମାତା । ଏହି ବର୍ଷ ରିଲିଜ ହେବନି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ । କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ?ଜାଣନ୍ତୁ,
Published : December 18, 2025 at 10:15 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଧୁରନ୍ଧର' ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରୁଛି । ଫିଲ୍ମଟି 400କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଦିବଂଗତ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ "ଇକ୍କିସ୍" ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ, "ଧୁରନ୍ଧର"ର ସଫଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 'ଇକ୍କିସ୍' ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି । କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ?ଜାଣନ୍ତୁ,
This new year, gift yourself courage.— Maddockfilms (@MaddockFilms) December 17, 2025
Final #Ikkis trailer drops this weekend in theatres. A new chapter unfolds in legendary director Sriram Raghvan’s first war film.
The true story of India’s youngest Param Vir Chakra Awardee, Second Lt. Arun Khetarpal. Some heroes die young.… pic.twitter.com/NaiEHPSOBm
ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ବୁଧବାର, ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମର ଏକ ନୂତନ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଫିଲ୍ମର ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତାମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ, ନିଜକୁ ସାହସର ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ । 'ଇକ୍କିସ୍'ର ଶେଷ ଟ୍ରେଲର ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଥିଏଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀରାମ ରାଘବନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଭାରତର ସବୁଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ପରମ ବୀର ଚକ୍ର ବିଜେତା ସେକେଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଅରୁଣ ଖେତରପାଲଙ୍କ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ । କିଛି ନାୟକ ବହୁତ କମ ବୟସରେ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି । ଥିଏଟରରେ ସାହସ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ । 'ଇକ୍କିସ' 1 ଜାନୁଆରୀ 2026 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି ।''
ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ବି ହେଉଛି ରିଲିଜ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସପ୍ତାହ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ 'ଧୁରନ୍ଧର' ପୂର୍ବରୁ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ନ କରୁଛି ଏବଂ ଏହାର କ୍ରେଜ କମିବାର କୌଣସି ନା ନେଉନାହିଁ। ଏହା ଭାରତରେ 400 କୋଟି ପାର୍ କରିସାରିଛି ଏବଂ 500 କୋଟି କ୍ଲବ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି । ଏହି ସମୟରେ, ହଲିଉଡ୍ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର "ଅବତାର: ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଆସେସ୍" ମଧ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର 19, 2025 ରେ ଭାରତରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଏଥିସହ ଇକ୍କିସ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଏବଂ ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରାମା "ତୁ ମେରି ମେଁ ତେରା ମେଁ ତେରା ତୁ ମେରି" ସହ ଟକ୍କର ଦେଇଥାନ୍ତା । ଯାହା ଡିସେମ୍ବର 25, 2025 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ପ୍ରାଇମ୍ ଶୋ’ ଦଖଲ କରୁଥିବାରୁ, '21' ଯଦି ଡିସେମ୍ବର 25 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥାନ୍ତା ତେବେ ଏହାକୁ ସୀମିତ ଥିଏଟର ଏବଂ କମ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ଶୋ’ ମିଳିଥାନ୍ତା । ସମ୍ଭବତଃ ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଫିଲ୍ମର ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
କହିରଖୁଛୁ କି, 'ଇକ୍କିସ୍' ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ଦୀର୍ଘ ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ୨୪ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରେ ଦେହାନ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବ, ଯିଏ ଜୋୟା ଅଖତରଙ୍କ 'ଦ ଆର୍ଚିଜ୍'ରେ ସହ ଓଟିଟିରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । 'ଇକ୍କିସ୍' ସହ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ସିମର ଭାଟିଆ ବି ଡେବ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଜୟଦୀପ ଆହଲାୱତ, ଆଦ୍ୟାଂଶୀ କପୁର, ଏକାବଳୀ ଖନ୍ନା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ନୋଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
