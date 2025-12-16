ETV Bharat / entertainment

ଅରୁଣ କ୍ଷେତ୍ରପାଲଙ୍କ କାହାଣୀ କହିବ 'ଇକ୍କିସ'; ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ BTS ଭିଡିଓ ରିଲିଜ

ପରାମ ଭୀର ଚକ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଅରୁଣ କ୍ଷେତ୍ରପାଲଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଫିଲ୍ମ 'ଇକ୍କିସ୍'। ବିଜୟ ଦିବସରେ ଅଗସ୍ତ୍ୟe ନନ୍ଦାଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମର BTS ଭିଡିଓ ରିଲିଜ କରି ନିର୍ମାତା ଜଣାଇଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 16, 2025 at 4:22 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୧୯୭୧ ମସିହାର ଭାରତ-ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ବିଜୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଇକ୍କିସ୍"ର ନିର୍ମାତାମାନେ ପରମ ବୀର ଚକ୍ରର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଅରୁଣ କ୍ଷେତ୍ରପାଲଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ମିତ । ଯିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା ।

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ "ଇକ୍କିସ୍"ର ନିର୍ମାଣର ଏକ ଝଲକ ଦେଖାଇ ଏକ ପରଦା ପଛର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଅରୁଣ କ୍ଷେତ୍ରପାଲଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯିଏ ୧୯୭୧ ମସିହାର ଯୁଦ୍ଧରେ ବସନ୍ତର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମାତ୍ର ୨୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ ।

ଭିଡିଓରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଅଗସ୍ତ୍ୟା ନନ୍ଦାଙ୍କ କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, "ଅରୁଣ କ୍ଷେତ୍ରପାଲ... ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତଜ୍ଞ ଅନୁଭବ କଲି ।" ଭିଡିଓଟିରେ କ୍ଷେତ୍ରପାଲଙ୍କ ସେନା ପୋଷାକରେ ଥିବା ମୂଳ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଦେଖାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂର ପରଦା ପଛର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ତୀବ୍ରତା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି, ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କିଛି ଜୀବନ ଲମ୍ବା ହୁଏ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ, ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଅରୁଣ ଖେତରପାଲଙ୍କ ଅତୁଳନୀୟ ସାହସ ଏବଂ ବଳିଦାନକୁ ସମ୍ମାନ କରୁ, ଯାହା ଏକ ଐତିହ୍ୟ ଯାହା ବଞ୍ଚି ରହିଛି ।"

କହିରଖୁଛୁ କି, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଦ ଆର୍ଚିଜ୍ ସହିତ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅଗସ୍ତ୍ୟା ନନ୍ଦା, ଇକ୍କିସ୍ ରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ପାଇଁ ପୁନେରେ ପ୍ରକୃତ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ତାଲିମ ସମେତ କଠୋର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ । ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ, ଜଣେ ସେନା ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନ ନେବାକୁ କଠୋର ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମନେ ପକାଇଲେ ଯେ "ଏହାକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କର ନାହିଁ" କାରଣ ଅରୁଣ କ୍ଷେତ୍ରପାଲ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ନାୟକ ଥିଲେ । ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଅଗସ୍ତ୍ୟା କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ମା'ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲି ଯେ ଏହା ମୁଁ ଆଶା କରିଥିବା ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଅଧିକ ତୀବ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା । ଏହା ବହୁତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର । ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଇକ୍କିସ' ପାଇଁ ଏହି କବିତା ଲେଖିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମରୁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସିନ୍ ରିଲିଜ

ଅଗସ୍ତ୍ୟା ନନ୍ଦାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଫିଲ୍ମରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ସିମର ଭାଟିଆ, ଜୟଦୀପ ଆହଲାୱତ, ସୁହାସିନୀ ମୁଲେ, ସିକନ୍ଦର ଖେର ଏବଂ ରାହୁଲ ଦେବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଅଗସ୍ତ୍ୟାଙ୍କ ପିତା ବ୍ରିଗେଡିୟର ମଦନ ଲାଲ ଖେତରପାଲଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଇକ୍କିସ୍ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ । ଏଥିରେ ଅଭିନେତା ତାଙ୍କର କବିତା "ଆଜ ଭି ଜୀ କରଦା ହୈ, ପିଣ୍ଡ ଅପନେ ନୁ ଜାନୱା" କବିତା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

