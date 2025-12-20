'ଇକ୍କିସ' ଫାଇନାଲ୍ ଟ୍ରେଲର ଆଉଟ୍, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଭାବବିହ୍ୱଳ ସନ୍ନି ଦେଓଲ
ସନ୍ନି ଦେଓଲ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ 'ଇକ୍କିସ' ଶେଷ ଟ୍ରେଲର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ନୋଟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 20, 2025 at 10:06 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଇକ୍କିସ' ନିର୍ମାତାମାନେ ଗତକାଲି (ଡିସେମ୍ବର ୧୯)ରେ ଫିଲ୍ମର ଶେଷ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ରେଲରରେ ଦିବଂଗତ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ଯାହାକୁ ଦେଖି ପୁଅ ତଥା ଅଭିନେତା ସନ୍ନି, ଟ୍ରେଲରରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭିନୟ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେମ ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ବାପାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେବା ସହ ଏକ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ 'ଇକ୍କିସ' ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିରେ ଅଗସ୍ତ୍ୟା ନନ୍ଦ ଏବଂ ସିମର ଭାଟିଆ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଅରୁଣ କ୍ଷେତ୍ରପାଲଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯିଏ ୨୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ । ଶ୍ରୀରାମ ରାଘବନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ନାଟକର ଶେଷ ଟ୍ରେଲର ଡିସେମ୍ବର ୧୯ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସିନ୍ ରହିଛି, ଯିଏ ଫିଲ୍ମରେ ଅରୁଣ କ୍ଷେତ୍ରପାଲଙ୍କ ପିତା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
'ଇକ୍କିସ' ଶେଷ ଟ୍ରେଲରରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି । 'ଇକ୍କିସ'ର ଶେଷ ଟ୍ରେଲରକୁ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରି ସନ୍ନି କ୍ୟାପସନରେ ଲାଲ ହାର୍ଟ ଇମୋଜି ସହ "ଲଭ୍ ୟୁ ପାପା" ଲେଖିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା କ୍ୟାପସନରେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ପରମ ବୀର ଚକ୍ର ବିଜେତା, ଜଣେ ନାୟକ ଯିଏ କେବଳ ୨୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅମର ହୋଇଗଲେ - ସେକେଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଅରୁଣ କ୍ଷେତ୍ରପାଲଙ୍କ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ । ୨୧ ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ରେ ଥିଏଟରରେ ।"
T 5599 -— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) December 17, 2025
IKKIS पहले पच्चीस (25) को थी, अब होगी छब्बीस ('26) , पहली (1) को ;
कुछ ज्योतिष विद्या वाले कहे, भाई ,शगुन है अच्छा, चले चलो, बस चले चलो !! pic.twitter.com/8fYP3RoSFk
ନଭେମ୍ବର 24ରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ "ଇକ୍କିସ" ଫିଲ୍ମରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖିବୁ । ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମେ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅବସରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାତା କୌଣସି କାରଣରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖକୁ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ "ଧୁରନ୍ଧର" ଏବଂ "ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ମେ ତେରା ତୁ ମେରୀ" ର ବକ୍ସ ଅଫିସ ସଫଳତା ସହ ସଂଘର୍ଷ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମକୁ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷ କାରଣରୁ ଫିଲ୍ମଟି ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ।
ବିଗ୍ ବି ଏକ୍ସରେ 'ଇକ୍କିସ' ରିଲିଜ ତାରିଖକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର କାରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "21 ପ୍ରଥମେ 25 ତାରିଖରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଏହା 26 ତାରିଖରେ, 1 ତାରିଖରେ ହେବ । କିଛି ଜ୍ୟୋତିଷ କୁହନ୍ତି, 'ଭାଇ, ଏହା ଏକ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ, ଚାଲ ଯିବା, କେବଳ ଚାଲ ଯିବା ।' ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, 'ଇକ୍କିସ' ନୂତନ ବର୍ଷର ଦିନ, 1 ଜାନୁଆରୀ, 2026 ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ନାତି ଅଗସ୍ତ୍ୟା ନନ୍ଦ, ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ସିମର ଭାଟିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ, ଏବଂ ଜୟଦୀପ ଆହଲାୱତ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
