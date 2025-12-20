ETV Bharat / entertainment

'ଇକ୍କିସ' ଫାଇନାଲ୍ ଟ୍ରେଲର ଆଉଟ୍, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଭାବବିହ୍ୱଳ ସନ୍ନି ଦେଓଲ

ସନ୍ନି ଦେଓଲ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ 'ଇକ୍କିସ' ଶେଷ ଟ୍ରେଲର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ନୋଟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ।

IKKIS FINAL TRAILER
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 20, 2025 at 10:06 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଇକ୍କିସ' ନିର୍ମାତାମାନେ ଗତକାଲି (ଡିସେମ୍ବର ୧୯)ରେ ଫିଲ୍ମର ଶେଷ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ରେଲରରେ ଦିବଂଗତ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ଯାହାକୁ ଦେଖି ପୁଅ ତଥା ଅଭିନେତା ସନ୍ନି, ଟ୍ରେଲରରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭିନୟ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେମ ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ବାପାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେବା ସହ ଏକ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ।

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ 'ଇକ୍କିସ' ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିରେ ଅଗସ୍ତ୍ୟା ନନ୍ଦ ଏବଂ ସିମର ଭାଟିଆ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଅରୁଣ କ୍ଷେତ୍ରପାଲଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯିଏ ୨୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ । ଶ୍ରୀରାମ ରାଘବନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ନାଟକର ଶେଷ ଟ୍ରେଲର ଡିସେମ୍ବର ୧୯ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସିନ୍ ରହିଛି, ଯିଏ ଫିଲ୍ମରେ ଅରୁଣ କ୍ଷେତ୍ରପାଲଙ୍କ ପିତା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

'ଇକ୍କିସ' ଶେଷ ଟ୍ରେଲରରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି । 'ଇକ୍କିସ'ର ଶେଷ ଟ୍ରେଲରକୁ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରି ସନ୍ନି କ୍ୟାପସନରେ ଲାଲ ହାର୍ଟ ଇମୋଜି ସହ "ଲଭ୍ ୟୁ ପାପା" ଲେଖିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା କ୍ୟାପସନରେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ପରମ ବୀର ଚକ୍ର ବିଜେତା, ଜଣେ ନାୟକ ଯିଏ କେବଳ ୨୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅମର ହୋଇଗଲେ - ସେକେଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଅରୁଣ କ୍ଷେତ୍ରପାଲଙ୍କ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ । ୨୧ ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ରେ ଥିଏଟରରେ ।"

ନଭେମ୍ବର 24ରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ "ଇକ୍କିସ" ଫିଲ୍ମରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖିବୁ । ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମେ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅବସରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାତା କୌଣସି କାରଣରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖକୁ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ "ଧୁରନ୍ଧର" ଏବଂ "ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ମେ ତେରା ତୁ ମେରୀ" ର ବକ୍ସ ଅଫିସ ସଫଳତା ସହ ସଂଘର୍ଷ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମକୁ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷ କାରଣରୁ ଫିଲ୍ମଟି ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଅରୁଣ କ୍ଷେତ୍ରପାଲଙ୍କ କାହାଣୀ କହିବ 'ଇକ୍କିସ'; ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ BTS ଭିଡିଓ ରିଲିଜ

ବିଗ୍ ବି ଏକ୍ସରେ 'ଇକ୍କିସ' ରିଲିଜ ତାରିଖକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର କାରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "21 ପ୍ରଥମେ 25 ତାରିଖରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଏହା 26 ତାରିଖରେ, 1 ତାରିଖରେ ହେବ । କିଛି ଜ୍ୟୋତିଷ କୁହନ୍ତି, 'ଭାଇ, ଏହା ଏକ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ, ଚାଲ ଯିବା, କେବଳ ଚାଲ ଯିବା ।' ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, 'ଇକ୍କିସ' ନୂତନ ବର୍ଷର ଦିନ, 1 ଜାନୁଆରୀ, 2026 ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ନାତି ଅଗସ୍ତ୍ୟା ନନ୍ଦ, ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ସିମର ଭାଟିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ, ଏବଂ ଜୟଦୀପ ଆହଲାୱତ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

