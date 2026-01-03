'ଇକ୍କିସ' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ: 2ୟ ଦିନରେ ଏତିକି କମାଇଲା ଅଗସ୍ତ୍ୟା ନନ୍ଦାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ
'ତୁ ମେରି ମେ ତେରା..'ପରି 'ଇକ୍କିସ' ଉପରେ ପଡିଛି 'ଧୁରନ୍ଧର' ପ୍ରଭାସ । ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଦେଖାଇପାରୁନି ଜଲୱା । କମାଇଲା ମାତ୍ର ଏତିକି କୋଟି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 3, 2026 at 1:27 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଗସ୍ତ୍ୟା ନନ୍ଦା ଏବଂ ସିମର ଭାଟିଆ ଅଭିନୀତ 'ଇକ୍କିସ' ରିଲିଜ ହେବାର ଦୁଇ ଦିନ ପୂରଣ କରିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମଟି 7 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିଲା । "ଇକ୍କିସ୍" ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରାଜ୍ କରୁଥିଲା । 'ଇକ୍କିସ୍' 'ଧୁରନ୍ଧର' ଝଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଜଲୱା ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ, 'ଇକ୍କିସ୍' ପ୍ରଥମ ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆୟର ଅଧା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ।
'ଇକ୍କିସ' କଲେକ୍ସନ
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଟୁଏଣ୍ଟି ୱାନ୍ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୭ କୋଟି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ୩.୫୦ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି । ଦୁଇ ଦିନରେ ଏହାର ମୋଟ ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ୍ ଏବେ ୧୦.୫୦ କୋଟି ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମର ରୋଜଗାର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଏହା ହିନ୍ଦୀରେ ୧୪.୭୨ ପ୍ରତିଶତ ଅକୁପାନ୍ସି ହାର ରେକର୍ଡ କରିଛି । ଏଥିରେ ସକାଳ ଶୋ’ରେ ୫.୭୫ ପ୍ରତିଶତ, ଅପରାହ୍ନ ଶୋ’ରେ ୧୪.୭୩ ପ୍ରତିଶତ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଶୋ’ରେ ୧୮.୦୬ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ରାତି ଶୋ’ରେ ୨୦.୩୩ ପ୍ରତିଶତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଇକ୍କିସ ପାଇଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ନିରାଶାଜନକ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଧୁରନ୍ଧର ପାଇଁ କ୍ରେଜ୍ କମୁନି । ମୁକ୍ତିଲାଭର 29ଦିନରେ ଧୁରନ୍ଧର 8.75 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ, ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ମେ ତେରା ତୁ ମେରି ପରି, ଇକ୍କିସ ମଧ୍ୟ ଧୁରନ୍ଧର ତୁଳନାରେ ଫିକା ପଡିଛି । ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ମେ ତେରା ତୁ ମେରି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ନବମ ଦିନରେ 0.50 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯାହା ଏହାର ମୋଟ ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ 30.65 କୋଟିକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଜବାନ'କୁ ପଛରେ ପକାଇଲା 'ଧୁରନ୍ଧର', ବନିଲା ବଲିଉଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ
'ଇକ୍କିସ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭାରତୀୟ ସେନାର ବୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଅରୁଣ ଖେତରପାଲଙ୍କ ସାହସିକତାର ସତ୍ୟ କାହାଣୀକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛି, ଯିଏ 1971 ମସିହାରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ପରମ ବୀର ଚକ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଇକ୍କିସ୍ ଦୁଇଟି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ: ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଜଣେ ପିତା (ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର)ଙ୍କ ତାଙ୍କ ପୁଅର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିକାରୀ (ଜୟଦୀପ ଅହଲାୱତ)ଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାରର କାହାଣୀ, ଯାହା ଏହି ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଥାର ଭାବପ୍ରବଣ ମୂଳଦୁଆ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ