'ଇକ୍କିସ' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ, ଧୁରନ୍ଧର କ୍ରେଜ ମଧ୍ୟରେ ଅଗସ୍ତ୍ୟାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି
'ଇକ୍କିସ' ଉପରେ 'ଧୁରନ୍ଧର' ପ୍ରଭାବ । ୨୮ତମ ଦିନରେ, 'ଧୁରନ୍ଧର' 'ଇକ୍କିସ'ର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 2, 2026 at 10:41 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୨୦୨୬ ନବବର୍ଷ ଅବସରରେ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ 'ଇକ୍କିସ୍' ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଅଗସ୍ତ୍ୟା ନନ୍ଦା, ସିମର ଭାଟ୍ଟିଆ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଜୟଦୀପ ଅହଲାୱତ ଅଭିନୀତ 'ଇକ୍କିସ୍' ସେହି ସମୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା ଯେତେବେଳେ ରଣଭୀର ସିଂହଙ୍କ 'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରୁଛି । ତେବେ 'ଧୁରନ୍ଧର' ପାଇଁ 'ଇକ୍କିସ' ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । 'ଧୁରନ୍ଧର' 28 ଦିନରେ ବି ନିଜ ଜଲୱା ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆୟ କରିଛି । ସେପଟେ ରିଲିଜର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ "ଇକ୍କିସ୍" ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ କରିଛି । 'ଇକ୍କିସ୍' ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ 'ଧୁରନ୍ଧର' ୨୮ତମ ଦିନରେ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ,
'ଇକ୍କିସ' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗସ୍ତ୍ୟା ନନ୍ଦା ଏବଂ ସିମର ଭାଟ୍ଟିଆଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ଅଭିନୀତ 'ଇକ୍କିସ' ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୭ କୋଟି କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା । ଧୁରନ୍ଧର କ୍ରେଜ ମଧ୍ୟରେ 'ଇକ୍କିସ' ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ୩୧.୯୪% ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି ହାର ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା । ସକାଳ ଶୋ’ରେ ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି ହାର ୧୨.୦୯%, ଅପରାହ୍ନ ଶୋ’ରେ ୩୫.୨୯%, ସନ୍ଧ୍ୟା ଶୋ’ରେ ୪୬.୭୭% ଏବଂ ରାତି ଶୋ’ରେ ୩୩.୬୨% ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହି ଦିନ, ଧୁରନ୍ଧର ଏହାର ରିଲିଜର ୨୮ ଦିନ ସମାପ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ୧୫ କୋଟି କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା ।
ଭାରତରେ 'ଧୁରନ୍ଧର' କଲେକ୍ସନ ୨୭ ଦିନରେ ୭୬୬.୯୦ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । 'ଧୁରନ୍ଧର' ଏହାର ୨୭ତମ ଦିନରେ ୧୨.୪୦ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏହି ସମୟରେ, କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଏବଂ ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେ ଅଭିନୀତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ "ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ମେ ତେରା ଔର ତୁ ମେରି" ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ୧.୩୫ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି । ଫିଲ୍ମର 8 ଦିନର କଲେକ୍ସନ ଏବେ ୩୦.୨୦ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । "ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ମେ ତେରା ଔର ତୁ ମେରି" ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପଇସା ଛାଣୁଛି 'ଧୁରନ୍ଧର': ବିଶ୍ୱରେ ୧୧୧୩ କୋଟି, ଭାରତରେ ୮00 କୋଟି ପାର୍
ଶ୍ରୀରାମ ରାଘବନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ "ଇକ୍କିସ୍" ୧୯୭୧ ଭାରତ-ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ସହିଦ ହୋଇଥିବା ଯୁବ ସୈନିକ ଅରୁଣ ଖେତରପାଲଙ୍କ ସହିଦତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଅଗସ୍ତ୍ୟା ନନ୍ଦା ଅରୁଣ ଖେତରପାଲଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ୨.୨୪ ଘଣ୍ଟାର ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବପ୍ରବଣ କରିଦେଇଥିଲା । "ଇକ୍କିସ୍" ନୂତନ ବର୍ଷର ସପ୍ତାହରେ କେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା, କାରଣ "ଧୁରନ୍ଧର" ପାଇଁ କ୍ରେଜ୍ କମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ