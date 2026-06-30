'ଇକ୍କା' ଟ୍ରେଲର: କୋର୍ଟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସନ୍ନି-ଅକ୍ଷୟ, ପ୍ରଶଂସାରେ ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟି
ସନ୍ନି ଦେଓଲ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା ଅଭିନୀତ କୋର୍ଟରୁମ ଡ୍ରାମା 'ଇକ୍କା' ଜୁଲାଇରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେଲର ରିଲଜ ହୋଇଛି ।ଯାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 30, 2026 at 12:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସନ୍ନି ଦେଓଲ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କୋର୍ଟରୁମ୍ ଡ୍ରାମା 'ଇକ୍କା' ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଦୁଇ ଅଭିନେତା ପରସ୍ପରର ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଉଭୟ ତାରକାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି କୋର୍ଟରୁମ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରେଲର ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି । ଟ୍ରେଲରଟି କେବଳ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଟ୍ରେଲରଟି ସେୟାର କରିଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ବରିଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ସୁଭାଷ ଘାଇ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଲର ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
ଇକ୍କା ଟ୍ରେଲର
ଟ୍ରେଲରରେ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା ଆରମ୍ଭରୁ ଗିରଫ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ସେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଶୌର୍ଯ୍ୟମାନ ଓକିଲ ଅର୍ଜୁନ ମେହରା (ସନି ଦେଓଲ)ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି । ଦୁହେଁ ଏକ ଅତୀତ ସମ୍ପର୍କ ବାଣ୍ଟି ନିଅନ୍ତି, ଯାହା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୋଷ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାମଲା ଲଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ । ଟ୍ରେଲରଟି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘର୍ଷଣ ଏବଂ ଥଟ୍ଟାର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କଏଦ କରିଥାଏ । ଆଗକୁ କଣ ହୁଏ ତାହା ସସପେନ୍ସ ରହିଛି । ଯାହା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପରେ ଜଣାପଡିବ ।
ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି
ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 'ଇକ୍କା' ଟ୍ରେଲର ସେୟାର କରି ବିଗ୍ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି; ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ।"
ସୁଭାଷ ଘାଇ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଭାଷ ଘାଇ - 'ରାମ ଲଖନ' ଏବଂ 'ପରଦେଶ' ଭଳି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା - ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 'ଇକ୍କା' ବିଷୟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି: "ସିନେମା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ବିଷୟରେ, ଏବଂ 'ଇକ୍କା' ଟ୍ରେଲର ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର କୋର୍ଟରୁମ୍ ଡ୍ରାମା । ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପି. ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ସପନା ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ, ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଖାନାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅଭିନୟ ରହିଛି। ସିଦ୍ଧୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦଳକୁ ମୋର ଶୁଭକାମନା ।" ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ 'ଇକ୍କା' ଜୁଲାଇ 10 ରେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମନୋରଞ୍ଜନ ଭରା ରହିବ ଜୁଲାଇ; ଆକ୍ସନରୁ କମେଡି ଯାଏଁ... ରିଲିଜ ହେଉଛି ଏସବୁ ବଲିଉଡରୁ ହଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ
ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି 'ୱେଲକମ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ', ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 100 କୋଟି ପାଖାପାଖି କଲାଣି ରୋଜଗାର
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ