ETV Bharat / entertainment

ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଗଟ୍ ଲାଟେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହେଲେ ହୁମା, 'ଟକ୍ସିକ' ନେଇ ଏହା କହିଲେ ସମୟ

ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଗଟ୍ ଲାଟେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହେଲେ ହୁମା କୁରେଶୀ । 'ଟକ୍ସିକ' ନେଇ କଲେ କମେଣ୍ଟ । ବର୍ତ୍ତମାନ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା 'କଫି ୱିଥ୍ କରଣ'ରେ କରିବେ ଧମାକା ।

SAMAY RAINA VS HUMA QURESHI
SAMAY RAINA VS HUMA QURESHI (Show Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 14, 2026 at 1:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ସମୟ ରାଇନା ରକିଂ ଷ୍ଟାର୍ ୟଶଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଟକ୍ସିକ୍: ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ ଅପ୍' ପାଇଁ ଏକ ଫେରିଟେଲ୍ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଫ୍ଲପ୍ ନେଇ କଲେ କମେଣ୍ଟ । ହୁମା କୁରେଶି ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ଶୋ' ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଗଟ୍ ଲାଟେଣ୍ଟରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ହୁମାଙ୍କୁ ସମୟ ଥଟ୍ଟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଜିତୁ ମୋହନଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ହୁମା ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୟଶ, ନୟନତାରା, କିଆରା ଆଡଭାନୀ, ରୁକ୍ମିଣୀ ବସନ୍ତ ଏବଂ ତାରା ସୁତାରିଆ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏହାର ବଡ ବଜେଟ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ କାଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲା ଏବଂ 350 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିନଥିଲା । ଏହାର ହିଂସା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସିନ୍, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ନେଇ ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।

ହୁମାଙ୍କୁ ସମୟ କ’ଣ କହିଲେ ?

ଏପିସୋଡ୍ ସମୟରେ ସମୟ ହୁମାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, 'ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଭାରତର ଗଟ୍ ଲାଟେଣ୍ଟକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତା’ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଫ୍ଲପ୍ ହୁଏ । ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମ ଫ୍ଲପ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା’ପରେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ହୁମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, 'ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟକ୍ସିକ୍ ନାମକ ଏକ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛି, ତୁମେ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଟକ୍ସିକ ।' ସମୟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, 'କିନ୍ତୁ ଅତି କମରେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତି' ।

ହୁମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିକାଲି ଟକ୍ସିକ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଦର୍ଶକଙ୍କ କାରଣ ଅଟେ । ସମୟ ଥଟ୍ଟା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟକ୍ସିକ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲରରେ ଥିବା ଅନେକ ସିନ୍ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ହୁମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୋ’ରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାବେଳେ ସମୟ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପିସୋଡ୍ ସମୟରେ ସେ ଟକ୍ସିକ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

କଫି ୱିଥ୍ କରଣ ସିଜନ9 ରେ ଆସିବେ ନଜର

ଏଥିସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସାମ ରାଇନା ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ଶୋ' କଫି ୱିଥ୍ କରଣ ସିଜିନ୍ 9 ରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏହି ଶୋ’ରେ ସମୟ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଟକ୍ସିକ'ରେ ୟଶଙ୍କ ସହ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ସିନ୍ ନେଇ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦେଇଥିଲେ ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କିଆରାଙ୍କ ଖୁଲାସା

TAGGED:

SAMAY RAINA
SAMAY RAINA VS HUMA QURESHI
TOXIC BOX OFFICE
ସମୟ ରାଇନା
ହୁମା କୁରେଶୀ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.