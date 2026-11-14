ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଗଟ୍ ଲାଟେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହେଲେ ହୁମା, 'ଟକ୍ସିକ' ନେଇ ଏହା କହିଲେ ସମୟ
ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଗଟ୍ ଲାଟେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହେଲେ ହୁମା କୁରେଶୀ । 'ଟକ୍ସିକ' ନେଇ କଲେ କମେଣ୍ଟ । ବର୍ତ୍ତମାନ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା 'କଫି ୱିଥ୍ କରଣ'ରେ କରିବେ ଧମାକା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2026 at 1:36 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ସମୟ ରାଇନା ରକିଂ ଷ୍ଟାର୍ ୟଶଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଟକ୍ସିକ୍: ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ ଅପ୍' ପାଇଁ ଏକ ଫେରିଟେଲ୍ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଫ୍ଲପ୍ ନେଇ କଲେ କମେଣ୍ଟ । ହୁମା କୁରେଶି ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ଶୋ' ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଗଟ୍ ଲାଟେଣ୍ଟରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ହୁମାଙ୍କୁ ସମୟ ଥଟ୍ଟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଜିତୁ ମୋହନଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ହୁମା ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୟଶ, ନୟନତାରା, କିଆରା ଆଡଭାନୀ, ରୁକ୍ମିଣୀ ବସନ୍ତ ଏବଂ ତାରା ସୁତାରିଆ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏହାର ବଡ ବଜେଟ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ କାଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲା ଏବଂ 350 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିନଥିଲା । ଏହାର ହିଂସା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସିନ୍, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ନେଇ ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।
ହୁମାଙ୍କୁ ସମୟ କ’ଣ କହିଲେ ?
ଏପିସୋଡ୍ ସମୟରେ ସମୟ ହୁମାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, 'ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଭାରତର ଗଟ୍ ଲାଟେଣ୍ଟକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତା’ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଫ୍ଲପ୍ ହୁଏ । ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମ ଫ୍ଲପ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା’ପରେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ହୁମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, 'ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟକ୍ସିକ୍ ନାମକ ଏକ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛି, ତୁମେ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଟକ୍ସିକ ।' ସମୟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, 'କିନ୍ତୁ ଅତି କମରେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତି' ।
Samay Raina Vs Krushna Abhishek 😂 Samay Very Badly Roasted To Huma Qureshi For Toxic Movie Huma Qureshi Completely Speechless https://t.co/dRDaKQzApr— Filmy_Duniya (@ayaanpanda1) November 13, 2026
ହୁମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିକାଲି ଟକ୍ସିକ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଦର୍ଶକଙ୍କ କାରଣ ଅଟେ । ସମୟ ଥଟ୍ଟା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟକ୍ସିକ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲରରେ ଥିବା ଅନେକ ସିନ୍ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ହୁମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୋ’ରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାବେଳେ ସମୟ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପିସୋଡ୍ ସମୟରେ ସେ ଟକ୍ସିକ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
जब Huma Qureshi ने बॉलीवुड में कदम रखा, तो लोगों ने उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनके looks और appearance पर सवाल उठाए। इंडस्ट्री के beauty standards के कारण उन्हें body-shaming और लगातार negative comments का सामना करना पड़ा। इन टिप्पणियों ने उन्हें अंदर तक प्रभावित किया। उनका confidence कमजोर पड़ने लगा और वह कुछ समय के लिए लोगों से कटने लगीं। लेकिन Huma ने हार नहीं मानी। उन्होंने therapy, meditation और self-acceptance का सहारा लेकर खुद को दोबारा मजबूत बनाया। आज वही Huma , Samay Raina के सामने.....1/2— Gauri (@GauriLifestyle) November 14, 2026
କଫି ୱିଥ୍ କରଣ ସିଜନ9 ରେ ଆସିବେ ନଜର
ଏଥିସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସାମ ରାଇନା ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ଶୋ' କଫି ୱିଥ୍ କରଣ ସିଜିନ୍ 9 ରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏହି ଶୋ’ରେ ସମୟ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ।