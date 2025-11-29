ETV Bharat / entertainment

IFFI 2025; ରଜନୀକାନ୍ତ ସମ୍ମାନିତ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ହାତେଇଲା 'ସ୍କିନ୍ ଅଫ୍ ୟୁଥ୍'

ଶୁକ୍ରବାର ୫୬ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ (IFFI) ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ସହ ଅନେକଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର୍ଗରେ ମିଳିଛି ପୁରସ୍କାର ।

IFFI 2025
IFFI 2025 (photo: ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 29, 2025 at 11:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନଭେମ୍ୱର 28(ଶୁକ୍ରବାର) ୫୬ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ (IFFI 2025) ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହି ସମାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ସମତେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର୍ଗରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି । ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ୫୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଥିବାରୁ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଭିଏତନାମୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶ୍ ମେଫେୟାରଙ୍କ 'ସ୍କିନ୍ ଅଫ୍ ୟୁଥ୍' ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଚର୍ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିକକ୍ ଆୱାର୍ଡ ହାସଲ କରିଛି । ସେହିପରି ମରାଠୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ତୋଷ ଦାଭାକାହାରଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ୫୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ।'' ସେ ଗୋଆ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, "50 ବର୍ଷ ଏପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେପରି ସେମାନେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଗଲେ, ହୁଏତ ମୁଁ ଅଭିନୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ । ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ଏବଂ ରଜନୀକାନ୍ତ ଭାବରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଚାହେଁ ।” ଗୋଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ ଏବଂ ଅଭିନେତା ରଣଭୀର ସିଂ ଏହି ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

'ସ୍କିନ୍ ଅଫ୍ ୟୁଥ୍' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଲିଙ୍ଗ-ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଚାହୁଁଥିବା ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଯୌନ କର୍ମୀ ସାନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଜଣେ ଭୂତଳ କେଜ୍ ଫାଇଟର୍ ନାମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତ ପ୍ରେମକୁ ଅନୁସରଣ କରେ । ସେହିପରି ମରାଠୀ ଫିଲ୍ମ 'ଗୋନ୍ଧାଲ୍' ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ତୋଷ ଦାଭାକାହାରଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା କରଣ ସିଂ ତ୍ୟାଗୀ IFFI 2025ରେ ଭାରତୀୟ ଫିଚର୍ ଫିଲ୍ମ 'କେସରୀ 2' ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡେବ୍ୟୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ।

ଉବେମାର ରିଓସ୍ କଲମ୍ବିଆନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଏ ପୋଏଟ୍' (ଅନ୍ ପୋଏଟା) ରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା (ପୁରୁଷ) ପାଇଁ ସିଲଭର୍ ପିକକ୍ ଜିତିଥିଲେ, ଯାହା ସାଇମନ୍ ମେସା ସୋଟୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପାଇଁ ସିଲଭର୍ ପିକକ୍ ସ୍ଲୋଭେନିଆନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଲିଟିଲ୍ ଟ୍ରବଲ୍ ଗାର୍ଲ୍ସ' ପାଇଁ ଜାରା ସୋଫିଜା ଓଷ୍ଟାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନୟ ପୁରସ୍କାର ସହିତ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି ।

ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶାନ୍ତି, ଅହିଂସା ଏବଂ ଆନ୍ତଃସାଂସ୍କୃତିକ ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ସିନେମାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଏରିକ୍ ସ୍ୱେନ୍ସନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନରୱେଜିଆନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ସେଫ୍ ହାଉସ'କୁ ୫୬ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ (IFFI ୨୦୨୫)ରେ ICFT-UNESCO ଗାନ୍ଧୀ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ୨୦୧୩ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଗଣରାଜ୍ୟରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବାଙ୍ଗୁଇର ଡକ୍ଟରସ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ବର୍ଡର୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୧୫ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏକ ଫିଲ୍ମ । ସେହିପରି 'ବନ୍ଦିଶ୍ ବାଣ୍ଡିଟ୍ସ ସିଜନ୍ 2' IFFI 2025 ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ (OTT) ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା ।

IFFI ବିଜେତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା 2025:-

  • ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର: ଆଶ୍ ମେଫେୟାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ସ୍କିନ୍ ଅଫ୍ ୟୁଥ୍'
  • ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ: ମରାଠୀ ଥ୍ରୀଲର 'ଗୋନ୍ଧାଲ୍' ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ ଦାଭାକାହାର
  • ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା : ଉବେଇମାର ରିଓସ୍ (ଏକ କବି)
  • ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ : ଜାରା ସୋଫିଜା ଓଷ୍ଟାନ୍ (ଲିଟିଲ୍ ଟ୍ରବଲ୍ ଗାର୍ଲ୍ସ)
  • ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ (OTT): ବାଣ୍ଡିସ୍ ବାଣ୍ଡିଟ୍ସ 2
  • ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୁରି ପୁରସ୍କାର: ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକିନୋଲା ଡେଭିସ୍ ଜୁନିଅର (ମାଇଁ ଫାଦର୍ସ ସାଡୋ)
  • ICFT-ୟୁନେସ୍କୋ ଗାନ୍ଧୀ ପଦକ: ସେଫ୍ ହାଉସ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଓଲିଉଡ ପୋଲ୍ ଖୋଲିଲେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ଶୁଣିଲେ ଆମୀର ଖାନ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

RAJINIKANTH
SKIN OF YOUTH
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ
ରଜନୀକାନ୍ତ
IFFI 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.