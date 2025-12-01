'କାନ୍ତାରା' ମିମିକ୍ରି କଲେ ରଣଭୀର ସିଂ, ଟ୍ରୋଲ କଲେ ନେଟିଜେନ୍ସ
IFFIରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ 'କାନ୍ତାରା' ମିମିକ୍ରି କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଏବେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 1, 2025 at 10:14 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣି ଟ୍ରୋଲର ଶିକାର ହେଲେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରଣଭୀର ସିଂ । କିନ୍ତୁ ଏଥର, ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର' ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ 'କାନ୍ତାରା' ମିମିକ୍ରି କରିବା ତାଙ୍କୁ ପଡିଲା ଭାରୀ । ସେ ଗୋଆରେ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବର ସମାପନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଗତ 50 ବର୍ଷ ଧରି ସିନେମାରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ 'କାନ୍ତାରା' ଫିଲ୍ମ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଛି ।
Ranveer's reaction to the Kantara scene really felt unnecessary and disrespectful pic.twitter.com/yQeffCofZk— Nandan (@nandan_333) November 29, 2025
'କାନ୍ତାରା' ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଅଭିନେତା ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସମୟରେ, ରଣଭୀର ସିଂ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1'ରେ ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି, ସେ ଗୁଲିଗା ଦୈଭାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଚୌଣ୍ଡିଙ୍କୁ "ମହିଳା ଭୂତ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସେହି ଚରିତ୍ରର ନକଲ କରିଥିଲେ । ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ, ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ରଣବୀରଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ମନା କରୁଛି ।
There’s a reason why today’s actors should be kept away from promotions . They end up creating controversy 🤦♂️#Dhurandhar #RanveerSingh pic.twitter.com/ROynqG8YzG— Matineeguy (@MKDJobsNew53) November 29, 2025
ଟ୍ରୋଲ କଲେ ନେଟିଜେନ୍ସ
ରଣବୀର ମଜାରେ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ରିଷଭ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଥିଲେ, "ଏଠାରେ କେହି ମୋତେ କାନ୍ତାରା 3 ରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ।" ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ହସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ସେଗମେଣ୍ଟର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଅନେକ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅନୁକରଣ ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ପବିତ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନଜନକ ଥିଲା ।
Dear @RanveerOfficial you don't know the difference between God and Ghost ....🤦🤦🤦— Agasthya ᵀᵒˣᶦᶜ (@sachi_1933) November 29, 2025
Chavundi is Goddess not ghost ..🙏
And you literally mocking on big stage..🤦#KantaraChapter1 #RanveerSingh pic.twitter.com/SXV3HZdUfq
ନେଟିଜେନ୍ସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, କାନ୍ତାରା ସିନ୍ ପ୍ରତି ରଣଭୀରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକୃତରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଅସମ୍ମାନଜନକ ଥିଲା । ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଜିର ଅଭିନେତାମାନେ ପ୍ରମୋସନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ଏକ କାରଣ ଅଛି । ସେମାନେ ଶେଷରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ରଣବୀର, ତୁମେ ଦେବତା ଏବଂ ଭୂତ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିନାହଁ । ଚାଭୁଣ୍ଡି ଦେବୀ ଜଣେ ଦେବୀ, ଭୂତ ନୁହଁନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ମଜା କରୁଛ । ରଣଭୀର ସିଂ କିମ୍ବା ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ସମାଲୋଚନାର ଜବାବ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀ 2022ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା 'କାନ୍ତାରା' ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ 2025ରେ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ସହ ପରଦାକୁ ଫେରିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 800ରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା ।
