IFFI 2025: ସିନେମାରେ ୫୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ ପାଇଁ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ କରାଯିବ ସମ୍ମାନିତ

ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆୟୋଜିତ ହେବ IFFI 2025 । ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ 50 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ନେଇ କରାଯିବ ସମ୍ମାନିତ ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 8, 2025 at 11:46 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୋଆରେ ୫୬ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ (IFFI) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଉଦଯାନୀ ଦିବସରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ । ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ୫୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନରେ କରାଯିବ ସମ୍ମାନିତ ।

ନଭେମ୍ବର ୨୦ ରୁ ୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ୮୧ଟି ଦେଶରୁ ୨୪୦ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ଏହି ବର୍ଷର IFFIରେ ୧୩ଟି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରିମିୟର, ଚାରୋଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରିମିୟର ଏବଂ ୪୬ଟି ଏସୀୟ ପ୍ରିମିୟର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଆୟୋଜକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ୧୨୭ଟି ଦେଶରୁ ରେକର୍ଡ ୨,୩୧୪ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦାଖଲ ପାଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲ୍ମ 'ବିନ୍ଦୁସାଗର' ପ୍ରିମିୟର ହେବ । ଯେଉଁଥିରେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ତାରକା ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଓ ଦ୍ୱିପାନ୍ୱୀତ ଦାସମହାପାତ୍ର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ IFFI ୨୦୨୫ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରକୁ ପାଳନ କରିବ । "IFFI 2025 ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାବରେ ପରିଚିତ, କାରଣ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଏବଂ ବିବିଧତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଭାରତୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ସିନେମାର ସମୃଦ୍ଧ ଟେପେଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ କୋଣରୁ ସ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରେ। ଉଦୀୟମାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ କାହାଣୀ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳନ କରି, IFFI ନୂତନ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରୁଥିବା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣର ବିକାଶକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷଣ କରୁଛି ।"

ମହୋତ୍ସବର ଉଦଘାଟନୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେବ ବ୍ରାଜିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଗାବ୍ରିଏଲ୍ ମାସ୍କାରୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଦ ବ୍ଲୁ ଟ୍ରେଲ୍ । ବର୍ଲିନ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ 2025 ରେ ସିଲଭର ବିୟର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଜୁରି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିବା ଏହି ବିଜ୍ଞାନ-କଳ୍ପନା ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଆମାଜନ ଦେଇ ଜଣେ 75 ବର୍ଷୀୟା ମହିଳାଙ୍କ ଯାତ୍ରାର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାପାନକୁ ଫୋକସର ଦେଶ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି । IFFI ଗୁରୁ ଦତ୍ତ, ରାଜ ଖୋସଲା, ଋତ୍ୱିକ ଘଟକ, ପି. ଭାନୁମତି, ଭୂପେନ ହଜାରିକା ଏବଂ ସଲିଲ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସମେତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାନୋରାମା ବିଭାଗ ପାଇଁ, ରାଜକୁମାର ପେରିଆସାମିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଆମରନ୍ (ତାମିଲ୍) ଫିଚର ବର୍ଗ ଖୋଲିବ, ଯେତେବେଳେ କାକୋରି ଅଣ-ଫିଚର ବର୍ଗ ଖୋଲିବ । କ୍ରିଏଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଟୁମୋରୋ (CMOT) ପଦକ୍ଷେପରେ 124 ଜଣ ମନୋନୀତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷର 75 ରୁ ଅଧିକ । ସେମାନେ ShortsTV ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ 48 ଘଣ୍ଟାର ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିନେମାର ଅନେକ ଜଣାଶୁଣା ନାମ ମାଷ୍ଟରକ୍ଲାସ୍ ପରିଚାଳନା କରିବେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଧୁ ବିନୋଦ ଚୋପ୍ରା, ଆମୀର ଖାନ, ଅନୁପମ ଖେର, ରବି ବର୍ମନ, ବବି ଦେଓଲ, ସୁହାସିନୀ ମଣିରତ୍ନମ୍, କୁଶବୁ ସୁନ୍ଦର, ପିଟ୍ ଡ୍ରାପର୍, ଶ୍ରୀକର ପ୍ରସାଦ ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର ଚାର୍ଲ୍ସ କର୍ବୋଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: IFFIରେ ପ୍ରିମିୟର ହେବ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବିନ୍ଦୁସାଗର'

କାନ୍ସ, ଭେନିସ୍, ବର୍ଲିନ୍ ଏବଂ ଲୋକାର୍ନୋ ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରମୁଖ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ IFFI 2025ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ଏଥିରେ "ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଜଷ୍ଟ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ୍" (ପାଲ୍ମେ ଡି'ଅର୍, କାନ୍ସ), "ଫାଦର ମା' ସିଷ୍ଟର୍ ବ୍ରଦର" (ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲାୟନ୍, ଭେନିସ୍), "ଡ୍ରିମ୍ସ" (ସେକ୍ସ ଲଭ୍) (ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିୟର, ବର୍ଲିନ୍), "ସିରତ୍" (ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଜୁରି ପୁରସ୍କାର, କାନ୍ସ), "ଦି ମେସେଜ୍" (ସିଲଭର୍ ବିୟର, ବର୍ଲିନ୍), "ନୋ ଅଦର ଚଏସ୍" (ପିପୁଲ୍ସ ଚଏସ୍ ଆୱାର୍ଡ, TIFF), "ଗ୍ଲୋମିଂ ଇନ୍ ଲୁଓମୁ" (ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ବୁସାନ୍), ଏବଂ "ଫିୟୁମ୍ ଓ ମୋର୍ଟେ" (ଟାଇଗର୍ ଆୱାର୍ଡ, IFFR) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ 50 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମାରୋହ ସହ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଶେଷ ହେବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

