IFFI 2025: ଉଦଘାଟନୀ ଦିନରେ ସିନେମାରେ 50ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ନନ୍ଦାମୁରୀ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣା, କହିଲେ 'ମୁଁ ଅରିଜିନାଲ୍'
ଗୋଆରେ IFFI 2025 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନ ନନ୍ଦାମୁରୀ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ ସିନେମାରେ 50 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 21, 2025 at 10:42 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋଆରେ 56ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ (IFFI) ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ବର୍ଷ ଭାରତର ସିନେମା ସଂସ୍କୃତି, ପୁରୁଣା ଏବଂ ନୂତନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଅନେକ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଅନେକ ଜଣାଶୁଣା ତାରକା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପମ ଖେର, ମୁଜାଫର ଅଲ୍ଲୀ ଏବଂ ନନ୍ଦାମୁରୀ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣା ଥିଲେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ 50 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନନ୍ଦମୁରୀ ବାଲକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସହ ସମାରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେ ଏହି ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ।
ନନ୍ଦାମୁରୀ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥା ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆଜିକାଲି ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜିକାଲି, ହିରୋମାନେ କେବଳ ସବୁଜ କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ମ୍ୟାଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସୁଟ୍ କରନ୍ତି । ସେ ମୂଳ ଉପାୟରେ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଅରିଜିନାଲ୍ । ମୁଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ନୁହେଁ ।
ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଗୋଆର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ ଗୋଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ହେବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଆରେ "ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି" ଅଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଦୃଢ଼ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ପୁଣି ଆସିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ IFFI 2025 "ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ସମନ୍ୱୟ" ଥିମ୍ ପାଳନ କରେ । ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଏକ ନେତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "IFFI ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଭାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମ୍ଭାବନା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ । ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ଗୋଆକୁ ଭାରତର ସୃଜନଶୀଳ ରାଜଧାନୀ କରିବା ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: IFFIରେ ହିମାଂଶୁ ଖଟୁଆଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମହିମା ଅଲେଖ' ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଭାରତୀୟ ପାନୋରମାରେ ମନୋନୀତ
ଗୋଆର ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁଷାପତି ଅଶୋକ ଗଜପତି ରାଜୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏଲ୍. ମୁରୁଗାନ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହର ପରେଡ୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା । ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ କଳାକାର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଗଦର ଏବଂ ଶୋଲେ ଭଳି ଚିରସବୁଜ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା । 'ଶୋଲେ'ର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଛୋଟା ଭୀମ, ମୋଟୁ ପାଟଲୁ ଏବଂ ବିଟ୍ଟୁ ବାହାନେବାଜ ଭଳି ପ୍ରିୟ କାର୍ଟୁନ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ । ଗାବ୍ରିଏଲ୍ ମାସ୍କାରୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ "ଦି ବ୍ଲୁ ଟ୍ରେଲ୍" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।IFFI 2025 ଗୋଆରେ ନଭେମ୍ବର 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ