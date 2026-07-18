ETV Bharat / entertainment

'୩ ଇଡିଅଟ୍ସ'ରେ ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର... 'ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ନୁହଁ ତ କିଏ ?

'୩ ଇଡିଅଟ୍ସ'ରେ ଫୁନସୁକ୍- ବା ରାଞ୍ଚୋ - ଚରିତ୍ରଟି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା । ଆମୀର ଖାନ କଲେ ଖଣ୍ଡନ । ଚରିତ୍ର କାହାଠୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସତ...

3 IDIOTS
3 IDIOTS (poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 18, 2026 at 2:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅନଶନ ପରେ ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ '3 ଇଡିଅଟ୍ସ' ପୁଣି ଥରେ ଶିରୋନାମାରେ ଆସିଛି । ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଆମୀରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଫୁନସୁଖ ୱାଙ୍ଗଡୁ ପଛରେ ଥିବା ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ପ୍ରେରଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିତର୍କ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଆମୀରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଫୁନସୁକ୍- ବା ରାଞ୍ଚୋ - ଚରିତ୍ରଟି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା । ଯାହା ପରେ ଆମୀର ଖାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ । ଚରିତ୍ରଟି ପ୍ରକୃତରେ କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା,

ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଫୁନସୁଖ (କିମ୍ବା ରାଞ୍ଚୋ)ଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ତଥାପି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଫିଲ୍ମ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ଚରିତ୍ରଟି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଏହା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ । ସମ୍ପ୍ରତି, ଆମୀର ଖାନ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫୁନସୁଖଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସୋନମଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ ।

ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ, ଫିଲ୍ମଟି ଚେତନ ଭଗତଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ 'ଫାଇଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ସମୱାନ୍' ଉପରେ ଆଧାରିତ । ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମଟି 2009 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, ଔପନ୍ୟାସିକ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା; ତେବେ, ଚରିତ୍ରଟି ପ୍ରକୃତରେ କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ?

ପୂର୍ବରୁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜକୁମାର ହିରାନୀ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଚରିତ୍ରଟି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (FTII) ରେ ଭେଟିଥିଲେ । ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏଠାରେ ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ଅଛି ଯାହା କେବେ ନା କେବେ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ ।" ସେ FTII ରେ ହଷ୍ଟେଲ ଜୀବନକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାଇବାର କଥା କହିଥିଲେ ।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, "ଆମୀରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆମ ଫିଲ୍ମ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି ନାହିଁ । ସେ ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ FTII ରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ । ଏହି ସମୟରେ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରବେଶ ପାଇ ନଥିବା ଛାତ୍ର ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରିଚୟ ଗ୍ରହଣ କରି ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ।"

ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବେ ନାହିଁ, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ମୁଁ କେବେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଚାହୁଁ ନଥିଲି; ମୁଁ କେବଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ।" ଏହା ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା କାରଣ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଏହିପରି ଅନେକ ଘଟଣା ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ଅଭିନୀତ '3 ଇଡିଅଟ୍ସ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ।

ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ, ପ୍ରଯୋଜକ ବିଧୁ ବିନୋଦ ଚୋପ୍ରା କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଚରିତ୍ରଟି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ । ସେ କହିଥିଲେ, "ରାଞ୍ଚୋ ଚରିତ୍ରଟି ମୋ ଉପରେ ଆଧାରିତ; ଏହା ମୋ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ।" ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ବହୁତ କମ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶେଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, "ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଓସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମୋତେ ଅତିଥି ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱରୂପ ମୋତେ ପାସିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ।"

ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହି ନଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, "ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଓସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲି, ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିଥିଲି । ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେ ମୋତେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବଦଳରେ, ସେ ମୋତେ ଚାହିଁ କହିଲେ, 'ତୁମେ ମୋତେ ବୋକା ବନାଇଲ,' ଏବଂ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହରେ ମୋତେ ଏକ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ ।"

୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଲଦାଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହିମାଳୟନ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ବିଧୁ ବିନୋଦ ଚୋପ୍ରା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ FTIIରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହପାଠୀ ଫୁଣ୍ଟସୋକ୍ ଥିଲେ । ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ 'ଫୁନସୁଖ ୱାଙ୍ଗଡୁ' ନାମ ଏହି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ସ୍ନେହରେ 'ଫୁଣ୍ଟସୋକ୍ ଲଦାଖି' ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ ।

ଆମୀର ଖାନ '୩ ଇଡିଅଟ୍ସ' ଫିଲ୍ମରେ 'ରାଞ୍ଚୋ' ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ରଣଛୋଡ଼ଦାସ ଶାମଲଦାସ ଚାଞ୍ଚଡ଼ଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଦୟାଳୁ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ରାଞ୍ଚୋ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା ରୋକଠୋକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ଅପେକ୍ଷା ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଉଚିତ । ତାଙ୍କର ଅପାରମ୍ପରିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଫରହାନ ଏବଂ ରାଜୁଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଏହା କଠୋର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରେ । ଫିଲ୍ମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ହେଉଛି ଯେ ରାଞ୍ଚୋ ପ୍ରକୃତରେ ଫୁନସୁଖ ୱାଙ୍ଗଡୁ - ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଉଦ୍ଭାବକ - ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍'ଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ ଫିଲ୍ମ '3 ଇଡିଅଟ୍ସ', ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ଖୁଲାସା

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

3 IDIOTS
SONAM WANGCHUK
AAMIR KHAN
3 ଇଡିଅଡ୍ସ
AAMIR KHAN CHARACTER IN 3 IDIOTS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.