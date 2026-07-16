'ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲି': ସୋନୁ ନିଗମ
ପବିତ୍ର ରଥାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ ବଲିଉଡ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୋନୁ ନିଗମ । ଏନେଇ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଥର ଏହି ଯାତ୍ରା ନେଇ ସେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ସହ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 16, 2026 at 8:53 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା । ଏହି ଅବସରରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପୁରୀ ଓ ସାରା ରାଜ୍ୟ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଭକ୍ତ । ଏହି ସମୟରେ କାହିଁ କେଉଁଆଡୁ ପୁରୀକୁ ଛୁଟୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଏପରି ସମୟରେ ସେଲିବ୍ରିଟି ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ବଲିଉଡ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଲିଉଡ଼ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୋନୁ ନିଗମ ରଥାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ । ସେନେଇ ସେ ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ସୋନୁ ନିଗମ । ତେବେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ ସହ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଚିବା ସହ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସୋନୁ ନିଗମ କହିଛନ୍ତି,''ବହୁତ ବର୍ଷର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଛି । ଶତାଧିକ ଭଜନ ଗାଈ ମଧ୍ୟ କେବେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୁରୀ ଆସିନଥିଲି । ସାଙ୍ଗରେ ଭଉଣୀକୁ ନେଇକି ଆସିଛି । ମୋ ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ହିନ୍ଦୀ ସଙ୍ଗୀତ ହିଟ ହୋଇଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ଗାଉଥିଲି । ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆଠରୁ ଦଶଟି ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ଗାଉଥିଲି । ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅପାର ପ୍ରେମ ପାଇଛି । ଯଦିଓ ମୁଁ ଶହ ଶହ ଭଜନ ଗାଇଛି, ଏହା ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏଠାକୁ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛି । ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ, ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ।"
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଭୂମି ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନକାଳ ଅପେକ୍ଷା ପୁରୁଣା ମନେହୁଏ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ କିଛି ଅତୀତ ଜନ୍ମରେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲି । ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ମୋତେ ଆଜି ଏଠାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି । ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ' ସିରିଏଲ୍ ସଫଳତା ପରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଫିଲ୍ମ, ଏହି ଦିନ ହେବ ରିଲିଜ
ଜନ୍ମମାଟିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ୍ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ୍ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ, କହିଲେ 'ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭଲପାଇବା...'
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଟିଭି ଭାରତ