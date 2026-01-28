ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ଅରିଜିତ ସିଂ
ଫିଲ୍ମି ଗୀତ ଗାଇବେନି ଲୋକପ୍ରିୟ ବଲିଉଡ ଗାୟକ ଅରିଜିତ ସିଂ । ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗକୁ କହିଲେ ଅଲବିଦା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଲେ କାରଣ ।
January 28, 2026
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯେଉଁ ସ୍ୱରକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ଗୀତ କେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା ତ କେତେବେଳେ କାହାର ପ୍ରେମକୁ ଶବ୍ଦ ଦେଉଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରାଜ କରୁଥିଲା । ଆଜି ସେ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଆୁ କେହି ନୁହନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟ ବଲିଉଡ ଗାୟକ ଅରିଜିତ ସିଂ । ଯାହାଙ୍କ ଗୀତ, କଣ୍ଠସ୍ୱର ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ଦେଶବାସୀ ଦିୱାନା । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗକୁ କହିଲେ ଅଲବିଦା
ଅରିଜିତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଜଣେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଶେଷ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଏହା ପଛର କରାଣ ବି କହିଛନ୍ତି । ଯାହା ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି । ଅରିଜିତ ସିଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ (ଗତକାଲି, ଜାନୁଆରୀ 27) ଏକ ଲମ୍ବା ପୋଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଣେ ଗାୟକ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ କାମ କରିବି ନାହିଁ । ମୁଁ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତ କରୁଛି । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ହୋଇଛି ।"
ସଙ୍ଗୀତ ତିଆରି କରିବା ବନ୍ଦ କରିବେନି
ଅରିଜିତ ହୁଏତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ । ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, "ଭଗବାନ ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୟାଳୁ । ମୁଁ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଜଣେ ଛୋଟ କଳାକାର ଭାବରେ ଶିଖିବା ଏବଂ ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିବା ଜାରି ରଖିବି । ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ।" ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଅରିଜିତ ଏବେ ସ୍ୱାଧୀନ(Independent) ସଙ୍ଗୀତ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''ମୋର କିଛି ପୁରୁଣା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବାକି ଅଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି । ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ମୋର କିଛି ରିଲିଜ୍ ଶୁଣିବାକୁ ଆଶା କରିପାରିବେ । ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି: ମୁଁ ସଂଗୀତ ତିଆରି କରିବା ବନ୍ଦ କରୁନାହିଁ ।''
ସଂଘର୍ଷମୟ ଥିଲା ଅରିଜିତଙ୍କ ଯାତ୍ରା:-
ରିଆଲିଟି ଶୋ'ରୁ କରିଥିଲେ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ
ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅରିଜିତଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ ରହିଥିଲା । ସେ ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ରିଆଲିଟି ଶୋ "ଫେମ୍ ଗୁରୁକୁଲ୍"ରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେ ଜିତିନଥିଲେ । ଏହା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା, ସେ ଏପରି ସ୍ଥାନ ହାସଲ କଲେ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଏ ।
ଏହି ଗୀତ ଦେଲା ପରିଚୟ
୨୦୧୧ ମସିହାରେ ଇମ୍ରାନ ହାସମୀଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ମର୍ଡର ୨' ର "ଫିର୍ ମୋହବତ୍" ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ସେ ୨୦୧୩ ମସିହାରେ "ଆଶିକି ୨" ର ହିଟ୍ "ତୁମ୍ ହି ହୋ" ସହ ବଡ଼ ଲିଗ୍ ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ଗୀତର ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଅରିଜିତ ଶୀଘ୍ର ଅନେକ ମନୋଭାବର ସ୍ୱର ପାଲଟିଗଲେ, ତାହା ପ୍ରେମ, ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଗୀତ ହେଉ । ସେ "ଚନ୍ନା ମେରେୟା", "ଅଗର ତୁମ୍ ସାଥ୍ ହୋ", "ରାବତା", "କେସରିଆ", "ଗେରୁଆ", "ଏ ଦିଲ୍ ହେ ମୁସ୍କିଲ୍" ଏବଂ "ଚଲେୟା" ଭଳି ଚାର୍ଟବଷ୍ଟର ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ।
300ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମ ଗୀତରେ କଣ୍ଠଦାନ
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ସେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ତାରକାଙ୍କୁ ନିଜର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି- ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଣବୀର କପୁର ଏବଂ ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ଭଳି ଅଭିନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି । ଅରିଜିତ ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ମାଲାୟଲମ ଏବଂ ମରାଠୀ ସମେତ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଗୀତ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିଅରରେ 300ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ।
ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁବିଧ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟକ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ଅରିଜିତ ବିଶ୍ୱ ପପ୍ ଷ୍ଟାର ଟେଲର ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଏବଂ ଏଡ୍ ଶିରନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସଂଗୀତ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସ୍ପଟିଫାଇରେ ୧୫୧ ନିୟୁତ ଅନୁସରଣକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବାଧିକ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିବା କଳାକାର ହୋଇଥିଲେ ।
