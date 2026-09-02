ETV Bharat / entertainment

ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ମାମଲା: ତେଲୁଗୁ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆନନ୍ଦ ସାଇଙ୍କ ପୁଅ ସନ୍ଦୀପ ଗିରଫ, ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ

ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ମାମଲାରେ ତେଲୁଗୁ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆନନ୍ଦ ସାଇଙ୍କ ପୁଅ ସନ୍ଦୀପଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।

telugu art director anand sai son sandeep
telugu art director anand sai son sandeep (@artdirectoranandsai IG)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 2, 2026 at 10:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବନ୍ଧା ହେଲେ ତେଲୁଗୁ ସିନେମା କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆନନ୍ଦ ସାଇଙ୍କ ପୁଅ ସନ୍ଦୀପ । ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ମାମଲା ରାଇଦୁର୍ଗମ୍ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ANI ଅନୁଯାୟୀ, ରାଇଦୁର୍ଗମ୍ ପୋଲିସ କହିଛି, "ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଇଦୁର୍ଗମ୍ ପୋଲିସ ରୋଟାରୀ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ମାମଲାରେ ରାଇଦୁର୍ଗମ୍ ପୋଲିସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆନନ୍ଦ ସାଇଙ୍କ ପୁଅ ସନ୍ଦୀପଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ମହିନ୍ଦ୍ରା XUV ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।"

ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଅଗଷ୍ଟ 31, 2026 ରେ ପ୍ରାୟ 4:15 AM ରେ ORR ରୋଟାରୀରୁ ଖାଜାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ, ଖାଜାଗୁଡ଼ାର ଅଙ୍କୁରା ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 30-35 ବର୍ଷ ବୟସର ଜଣେ ପଦଯାତ୍ରୀ ଅଙ୍କୁରା ହସ୍ପିଟାଲ ଅଭିମୁଖେ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଇନୋଭା କ୍ରିଷ୍ଟା (ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର TS09EW7700) ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। କାରଟି ନାନକରାମଗୁଡ଼ା ORR ରୋଟାରୀରୁ ଖାଜାଗୁଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚଳାଉଥିଲା ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଇନୋଭା ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ପଦଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଉଥିବା ସମୟରେ, ଖାଜାଗୁଡ଼ାରୁ ନାନକରାମଗୁଡ଼ା ORR ରୋଟାରୀ ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଦୁଇଟି ଅଜଣା କାର ଆହତ ପଦଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଇନୋଭା ଡ୍ରାଇଭର ଉଭୟଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା । ପଦଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆନନ୍ଦ ସାଇଙ୍କ ପୁଅ ସନ୍ଦୀପ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାରକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।

ଆନନ୍ଦ ସାଇ କିଏ ?

ଆନନ୍ଦ ସାଇ ତେଲୁଗୁ ସିନେମାର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା ଡିଜାଇନର । ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ 50 ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ସେ 1998 ମସିହାରେ ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଥୋଲି ପ୍ରେମା' ସହ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ତାଜମହଲର ଏକ ପ୍ରତିକୃତି ତିଆରି କରିଥିଲେ - ଏକ ସୃଷ୍ଟି ଯାହା ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଏସ.ଏସ. ରାଜାମୌଲିଙ୍କ 'ୟମଡୋଙ୍ଗା' ଏବଂ 'ବୃନ୍ଦାବନମ', ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ 'ଖଲେଜା', ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ 'ଜଲସା' ଏବଂ 'ଗୁଡୁମ୍ବା ଶଙ୍କର', ଏବଂ 'ବଦ୍ରିନାଥ' ସମେତ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 'ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ' ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ହାନିଆ ଆମୀରଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦଶାହା ଓ ରିଖିଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ! ନେଟିଜେନ୍ସ କହିଲେ ଏମିତି

କିଏ କବୀର ପାହୱା ? ହ୍ରିତିକ୍ ଓ ଶାହରୁଖଙ୍କ ଠୁ ଶିଖନ୍ତି ଅଭିନୟ, ୟଶଙ୍କ ସହ ବିପଦଜ୍ଜନକ ଅଣ୍ଡରୱାଟର ସିନ୍ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

HYDERABAD HIT AND RUN CASE
ANAND SAI SON SANDEEP
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହିଟ ଆଣ୍ଡ ରନ ମାମଲା
ଆନନ୍ଦ ସାଇ ସନ ସନ୍ଦୀପ
ART DIRECTOR ANAND SAI SON ARREST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.