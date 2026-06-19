'ପୁଷ୍ପା 2' ସ୍କ୍ରିନିଂରେ ଦଳାଚକଟା ମାମଲା, ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସମନ
'ପୁଷ୍ପା 2' ସ୍କ୍ରିନିଂ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଏଟର ଦଳାଚକଟା ମାମଲା । ହାଇଦ୍ରାବାଦ କୋର୍ଟ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 19, 2026 at 3:59 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ପୁଷ୍ପା 2' ସ୍କ୍ରିନିଂ ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଏଟର ଦଳାଚକଟା ମାମଲା । ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି । ଆଜି, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କୋର୍ଟ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଜୁନ୍ ୨୨ରେ କୋର୍ଟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହାଜର ହେବାକୁ ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସମନ
ଡିସେମ୍ବର ୪, ୨୦୨୪ରେ 'ପୁଷ୍ପା ୨: ଦ ରୁଲ୍'ର ପ୍ରିମିୟର ଶୋ' ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଏଟରରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାର ଶୁଣାଣି କରି ନାମ୍ପଲି କ୍ରିମିନାଲ୍ କୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମାମଲାରେ ୧୯ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରିଛି । ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ମୋଟ ୨୩ ଜଣଙ୍କୁ ନାମାଙ୍କନ କରିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରଥମ ୧୦ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଥିଏଟର ପରିଚାଳନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି । ଅଭିନେତାଙ୍କ 8 ଜଣ ବାଉନ୍ସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହାଜର ହେବା ପରେ ମାମଲାର ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ଘଟଣାରେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ
ଘଟଣା ନେଇ ପୋଲିସ ଥିଏଟର ପରିଚାଳନା, ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା ନୁହେଁ ଦୋଷାର୍ଥକ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ଅଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ୧୩, ୨୦୨୪ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ନାମପଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ୧୪ ଦିନର ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ଓକିଲମାନେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଦିନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ପରଦିନ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ବାହାରିଥିଲେ ।
ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ
ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ପୋଲିସ ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା । ଘଟଣାର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ 10 ମିନିଟର ଭିଡିଓ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକ୍କଡପାଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ 23 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା । ଘଟଣାର ମାସେ ପରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ପୁଅଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଭେଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ଅଭିନେତା ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପିତା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଅଲ୍ଲୁ ଅରବିନ୍ଦ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିନେତା ନିଜେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଦେଇଥିଲେ । ପୁଷ୍ପା 2 ନିର୍ମାତା ମୈଥ୍ରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁକୁମାର ପରିବାରକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ