ବାଲିଯାତ୍ରା ପଞ୍ଚମ ସନ୍ଧ୍ୟା: ହମସୁଫି ବ୍ୟାଣ୍ଡର ଗୀତ ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିଲେ ଦର୍ଶକ, ସମର୍ଥନ ଓ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଶଂସାରେ କଳାକାର

ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ । 5ମ ଦିନରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ହମସୁଫି ବ୍ୟାଣ୍ଡ । ଗୀତ ତାଳେ ତାଳେ ଦର୍ଶକ ଝୁମିଥିବା ବେଳେ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଟିମ ।

artist humsufi band performed at cuttack balijatra
artist humsufi band performed at cuttack balijatra (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 10, 2025 at 2:58 PM IST

କଟକ: ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା । ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ମେଳା, ଖାଦ୍ୟପାନର ଭରପୁର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ । ତେବେ ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ବଲିଉଡରୁ ଓଲିଉଡ କଳାକାର ସାମିଲ ହୋଇ ଦର୍ଶକହ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ବଲିଉଡ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀୟା ଘୋଷାଲ, ହର୍ଷଦୀପ କୌର ପରଫର୍ମ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଲିଉଡ ନାୟିକା ଭୂମିକା ଦାଶ, ଗୀୟିକା ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜ ଗୀତରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମତୁଆଲା କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଗତକାଲି (ରବିବାର, ପଞ୍ଚମ ସନ୍ଧ୍ୟାର) ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଥିଲା ହମ ସୁଫି ବ୍ୟାଣ୍ଡ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଇ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନଚାଇଥିଲେ । ସେପଟେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଦେଖି ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଓ ଆତିଥ୍ୟକୁ ଖୁବପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କଳାକାର ।

ଏହି ଗୀତରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନଚାଇଲେ ହମସୁଫି ବ୍ୟାଣ୍ଡ

ଏହି ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ 'ସାନୁ ଏକ ପାଲ ଚେନ ନାଁ ଆବେଂ' ଗୀତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଅଲ୍ଲି ମୋର ଅଙ୍ଗନା, ନୈନା ମିଲାଇ କେ, ତେରି ଦିୱାନୀ, ୟେ ତୁନେ କ୍ୟା କିୟା, ସଜଦା, ଇସ୍କ ସୁଫିୟାନା, ଆଫ୍ରି ଆଫ୍ରି, ଉନସେ ନଜର, କାଲି କାଲି ଜୁଲଫେ ଆଦି ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ହମ ସୁଫି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ର କଳାକାର ମାନେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମତୁଆଲା କରିଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୀତରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା ପୁରା ପଡିଆ । ଆଉ ଦର୍ଶକ ବି ବିଭୋର ହୋଇଗଲେ । କେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ବାଦକଙ୍କ ଯୁଗଳ ବନ୍ଦୀ ତ..ଆଉ କେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ...ଆଉ ରଙ୍ଗବତୀ... ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟା ନୁହେଁ ବରଂ ଏକାଥର କେ ନନଷ୍ଟପ 30 ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ । ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ଆଉ କରତାଳି ସହ ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିଥିଲେ ଦର୍ଶକ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବାଲିଯାତ୍ରା 2025; ବଲିଉଡ ଗାୟିକା ହର୍ଷଦୀପ କୌର ଗୀତରେ ଦର୍ଶକ ମତୁଆଲା

ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଓ ଆତିଥ୍ୟକୁ କଲେ ପ୍ରଶଂସା

ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମଞ୍ଚରେ ହମସୁଫି ବ୍ୟାଣ୍ଡର କଳାକାର ମାନେ ସୁଫି ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ । ଏହାସହ ଓଡିଆରେ ରଙ୍ଗବତି ଗୀତ ଗାଇ କଟକିଆଙ୍କ ମନ ବି ଜିତିଥିଲେ. ସେହିପରି ଦମାଦମ ମସ୍ତ କଲନ୍ଦର, ଛେୟା ଛେୟା ଆଦି ଗୀତରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନଚାଇଥିଲେ । ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ସମସ୍ତ କଳାକାର । ସେ କହିଛନ୍ତି, ''କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମେ ଚଳିତଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପରଫର୍ମ କରିଛୁ । ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଠୁ ଆହୁରି ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଇଛି । ଆମେ ଏଥିରେ ଜିଉଁ । ଆମକୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଏନାର୍ଜି ଏଠି ମିଳିଛି । ଆମେ ଆସନ୍ତା 6 ମାସ ପାଇଁ ରିଚାର୍ଜ ହୋଇସାରିଛୁ । ଲୋକଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଏବଂ ଏଠାକାର ଆତିଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଲେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବୁ ।'' ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମ୍ୟୁଜିକ ସବୁ ଭାଷାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ । ଏଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ସୁଫିକୁ ଭଲପାଉଛନ୍ତି । ଏହା ଦେଖି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି । ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏଠାକୁ ଆସି ପରଫର୍ମ କରିବୁ ।''


ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

CUTTACK BALIJATRA 2025
HUMSUFI BAND PERFORM IN BALIJATRA
କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା 2025
ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ହମସୁଫି କଳାକାର
ARTIST HUMSUFI BAND IN BALIJATRA

