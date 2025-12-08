ଖୋଲିବ କି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ? ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ଅନୁଭବ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 8, 2025 at 1:56 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଓଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ 22 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି । ହେଲେ ବି ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ଗାୟକଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଓ ସେଲିବ୍ରିଟି । ଏପରି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଷ୍ଟାର କଳାକାର ଓ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟିରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ମନେପକାଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ଟିଟିଲାଗଡରେ ପହଞ୍ଚି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ କବରରେ ପୁଷ୍ପମାଳା ଅର୍ପଣ କରି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ । ଏଥିସହ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀୟା ମଧ୍ୟ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।
ସ୍ବର୍ଗତ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆରେ ନିଜ ନାଁ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ । ନିଜର ମଧୁର କଣ୍ଠ ଓ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଗାଇବା ଶୈଳୀରେ ସେ ସବୁ ପିଢ଼ିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେନ୍ସେସନ୍ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ । ଖୁବ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ସେ ସଫଳତାର ଶିଖର ଛୁଇଁଥିଲେ । ହେଲେ କେହି ଭାବି ନ ଥିଲେ ଯେ ସେ ଏତେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପର କରି ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯିବେ । ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟି ଟିଟିଲାଗଡରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ସାଧରଣ ଲୋକ ଠାରୁ ସିନେ ଜଗତର ବହୁ କଳାକାର ସାମିଲ ହୋଇ ଗାୟକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ।
ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଭାବବିହ୍ୱଳ କଳକାର
ଓଡ଼ିଆ ଗାୟକ ତଥା ମ୍ୟୁଜିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ଜାଲ, ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଗାୟିକା ଅସୀମା ପଣ୍ଡା, ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଢ଼ୀ, ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ, ମ୍ୟୁଜିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ସବୁ ସିନେ କଳାକାର ଟିଟିଲାଗଡ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଶୋକ ସନ୍ତପ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଥିଲେ । ସେହିପରି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ୱାନ୍ତନା ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହି ପରି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀୟା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶାଶୁକୁ ଭେଟି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ।
'ଶରୀର ସହ ମୋ ଆବାଜ୍ ବି ପୋତିହୋଇଯାଇଛି'
ଏହି ଅବସରରେ ସିନେ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି, ''ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୋର ସାନ ଭାଇ ଥିଲେ । ସେ ମୋର କଣ୍ଠ ଥିଲେ । ଏବେ ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ଏକା ହୋଇ ଯାଇଛି । ସେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣା କରିଥିଲେ । ଖୁବ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ହେଲେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହରାଇ ଦେଇଛୁ । ତାଙ୍କ ଭଳି କଣ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ଆଉ ତିଆରି ହେବେ ନାହିଁ । ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ଏଭଳି ତାଙ୍କ ସହ ହେବ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ଏହି କବରରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଶରୀର ନୁହଁ ମୋ କଣ୍ଠ ବି ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି ।''
'ତଦନ୍ତ କଲେ ଦାବି'
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''ତାଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ମୋତେ ମର୍ମାହତ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି ତାହା ହେଲେ ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ । ଏହା ପାଇଁ ମୁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ସବୁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ । ଯିଏ ଦୋଷୀ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ । ସେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ପରି । ଏଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଥିଲି ଓ ସବୁ ବେଳେ ରହିବି ।''ଏଥିସହ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କିମ୍ୱା ଖରାପ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରେମ୍ ଆନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ''ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଅନେକ ଥର ମତେ ଟିଟିଲାଗଡ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଡାକି ଥିଲେ । ହେଲେ ମୁଁ ଆସି ପାରି ନ ଥିଲି । ଏବେ ମୁଁ ଏଭଳି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯାହା ମୋତେ ଅତି ଦୁଃଖ ଦେଉଛି । ଯାହାକୁ ମୁ ଗଢି ଥିଲି ତାର କବର ରେ ଆଜି ମୁଁ ପୁଷ୍ପ ଦେବା ମତେ ମର୍ମାହତ କରିଛି । ସେ ତାଙ୍କ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଦୁନିଆ ଜିତିଥିଲେ । ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବେଶ ଖ୍ୟାତି ପାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଯୋଗଜନ୍ମା ଭଳି ସେ ଅଳ୍ପ ଆୟୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ । ଏବେ ଆମକୁ ପର କରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଅଟେ ଏବଂ ତାହା କେଭେ ଭରଣା ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।''
ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ
ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗତ 17 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ହୋଇଥିଲା । ସେ ଏକାଧିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ୱର 14ରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଆଇସିୟୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗାୟକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରି ନଥିଲେ ଡାକ୍ତର । ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ମାଆ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମିଳିମିଶି ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଗାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଏତଲା ବି ଦେଇଥିଲେ ।
ବଲାଙ୍ଗୀର, ଇଟିଭି ଭାରତ