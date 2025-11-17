ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀୟା, କହିଲେ ''ଭଗବାନ ବଞ୍ଚାଇଦେବେ...''
ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର । ଜୀବନ ମରଣ ସହ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ । ଗାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀୟା ମିଶ୍ର । କହିଲେ ''ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି । ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ।''
November 17, 2025
November 17, 2025
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଲିଉଡ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ଯୁମାନ ସାଗର ଗୁରୁତର । ଗତ ନଭେମ୍ୱର 14 ତାରିଖରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ ଡିସଫଙ୍କସନ ସିଣ୍ଟ୍ରୋମ (MODS) ଏକାଧିକ ଅଙ୍ଗ ଖରାପ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ସେ ହାଇ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସର୍ପୋଟରେ ଅଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି । ସେଲିବ୍ରିଟି ଠାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରୁଛନ୍ତି । ଏପରି ସମୟରେ ଗାୟକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀୟା ମିସ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି । ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଭଗବାନ ବଞ୍ଚାଇଦେବେ ।''
ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀୟା କହିଛନ୍ତି, '' ଡାକ୍ତର ଆମକୁ 72 ଘଣ୍ଟା ଦେଇଥିଲେ । ସେଥିରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏମିତି କିଛି ହୋଇନି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏୟାରଲିପ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି । ଏଠାରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଉଛି । ଡାକ୍ତରମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ କରିବେ । ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ।''
ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହ୍ୟୁମାନ
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବେହେରା ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତରୀ ସୂଚନାନୁସାରେ, ହ୍ୟୁମାନ ମସ୍ତିଷ୍କ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ବୃକକ୍, ଯକୃତ, ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ ରକ୍ତଚାପକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ବହୁ-ଅଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟହୀନତା ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ (Severe Multi-Organ Dysfunction Syndrome - MODS), ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଅନ୍ କ୍ରନିକ୍ ଲିଭର୍ ଫେଲ୍ୟୁର୍ (Acute on Chronic Liver Failure - ACLF), ଦ୍ୱିପାର୍ଶ୍ୱୀୟ ନିମୋନିଆ (Bilateral Pneumonia) (ଉଭୟ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ସଂକ୍ରମଣ), ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ପମ୍ପିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ସହ ଡାଇଲେଟେଡ୍ କାର୍ଡିଓମାଇଓପାଥି (Dilated Cardiomyopathy) ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏପରି ସମୟରେ ଗାୟକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ତାରକା । ଶନିବାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଗାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନେତା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଖରାପ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଓ ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।
