ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମାଗିଲେ ମାଆ

ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର । ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହୋଇନି ଉନ୍ନତି । ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓ ସରକରାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ମାଆ ।

HUMANE SAGAR HEALTH UPDATE
HUMANE SAGAR HEALTH UPDATE (photo: special arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 15, 2025 at 2:03 PM IST

3 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗୁରୁତର । ଗାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ନନ୍-ଇନ୍‌ଭେସିଭ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି । ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଘଟିନାହିଁ । ଆଗାମୀ ୭୨ଘଣ୍ଟା ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପରିବାର । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ଯବସ୍ଥା ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଗାୟକଙ୍କ ମାଆ ଶେଫାଳୀ ସୁନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ମୋ ପୁଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓ ସରକରାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ।''

HUMANE SAGAR HEALTH UPDATE (ETV bharat Odisha)

ଗତକାଲି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର (୩୬ ବର୍ଷ)ଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା ୧୦ ମିନିଟରେ ଅତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାରିବାର ଲୋକେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି AIIMS ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ହେଲେ ପାରିବାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବା କାରଣରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ହାତଯୋଡି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭିଷ୍ଟ ଏବଂ ECMO ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମେଡିକାଲ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ କେୟାର ୟୁନିଟ୍ (MICU)ରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ।

ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର

​​ମସ୍ତିଷ୍କ, ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍, ବୃକକ୍, ଯକୃତ, ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ ରକ୍ତଚାପକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ବହୁ-ଅଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟହୀନତା ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ (Severe Multi-Organ Dysfunction Syndrome - MODS), ​ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଅନ୍ କ୍ରନିକ୍ ଲିଭର୍ ଫେଲ୍ୟୁର୍ (Acute on Chronic Liver Failure - ACLF), ​ଦ୍ୱିପାର୍ଶ୍ୱୀୟ ନିମୋନିଆ (Bilateral Pneumonia) (ଉଭୟ ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍‌ରେ ସଂକ୍ରମଣ), ​ହୃତ୍‌ପିଣ୍ଡର ପମ୍ପିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ସହିତ ଡାଇଲେଟେଡ୍ କାର୍ଡିଓମାଇଓପାଥି (Dilated Cardiomyopathy) ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ । ସେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସର୍ପୋଟରେ ଅଛନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି । ସେପଟେ ଏହି ଖବର ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିଛି । ଫ୍ୟାନ୍ସ ତଥା ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରିଛନ୍ତି ।

ସରକାରୀ ସହାୟତା ମାଗିଲେ ମାଆ

ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗାୟକଙ୍କ ମାଆ ଶେଫାଳୀ ସୁନା କହିଛନ୍ତି, ''ମୋ ପୁଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି । ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଚି ଉନ୍ନତି ହଉନି । ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା । ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ମୋ ପୁଅକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି । ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।''

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଅସୁସ୍ଥ, ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି

ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ହେଉ ଅବା ଭଜନ ଅବା ଆଇଟମ୍ ଗୀତ ସେ ସବୁଥିରେ ମାହିର୍ । ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅରିଜିତ ସିଂ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ତାଙ୍କ ଗୀତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସେ ପ୍ରଥମେ 'ଭଏସ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ସିଜନ 2' ଜିତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲେ । ପରେ ହ୍ୟୁମାନ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ 'ଇସ୍କ ତୁ ହି ତୁ'ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ ଟ୍ରାକ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 'ଗପ ହେଲେ ବି ସତ' ଫିଲ୍ମରେ କଣ୍ଠଦାନ କରି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନ ଜିଣିଲେ । ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିଅରରେ 100ରୁ ଅଧିକ ହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇ ସେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।

ହ୍ୟୁମାନ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ନିଶା ଯୋଗୁଁ ସେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠପଢା ମଧ୍ୟ ଅଧାରୁ ଛାଡିଥିଲେ । ସେ 3ୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଦୁବର୍ଳତା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବନାଇଦେଇଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ । ସେ ଗୀତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ହିଁ ନିଜ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠପଢା ଛାଡ଼ିଥିଲେ । ସେ ଲଭ ୟୁ ହମେସା, ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରେମିକ, ବେବି, ପ୍ରେମ ନିଶା ନିଆରା ନିଆରା, ତୁ ମୋ ଲଭ ଷ୍ଟୋରୀ, ରୋମିଓ ଜୁଲିଏଟ, ଲୈଲା ଲୈଲା, ଟୋକାଟା ଫସିଗଲା, 4 ଇଡିଅଡସ, ବ୍ଲାକମେଲ, ଇସ୍କ ପୁଣିଥରେ, ପ୍ରେମ କୁମାର ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଅନୁଭବଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'କର୍ମ' ଗୀତ 'ଚିରିଂ ଚିରିଂ'ମଦ୍ୟ ଗାଇଥିଲେ । ଯାହା ବେଶ ଲେକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିଥିଲା । ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନୁଭବଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଚାରିଧାମ' ଓ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ବି ଗୀତ ଗାଇ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି । ପରିବାର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଶ୍ରୀୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କ ଜଣେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

