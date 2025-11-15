ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମାଗିଲେ ମାଆ
ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର । ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହୋଇନି ଉନ୍ନତି । ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓ ସରକରାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ମାଆ ।
Published : November 15, 2025 at 2:03 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗୁରୁତର । ଗାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ନନ୍-ଇନ୍ଭେସିଭ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି । ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଘଟିନାହିଁ । ଆଗାମୀ ୭୨ଘଣ୍ଟା ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପରିବାର । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ଯବସ୍ଥା ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଗାୟକଙ୍କ ମାଆ ଶେଫାଳୀ ସୁନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ମୋ ପୁଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓ ସରକରାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ।''
ଗତକାଲି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର (୩୬ ବର୍ଷ)ଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା ୧୦ ମିନିଟରେ ଅତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାରିବାର ଲୋକେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି AIIMS ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ହେଲେ ପାରିବାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବା କାରଣରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ହାତଯୋଡି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭିଷ୍ଟ ଏବଂ ECMO ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମେଡିକାଲ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ କେୟାର ୟୁନିଟ୍ (MICU)ରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ।
ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର
ମସ୍ତିଷ୍କ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ବୃକକ୍, ଯକୃତ, ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ ରକ୍ତଚାପକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ବହୁ-ଅଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟହୀନତା ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ (Severe Multi-Organ Dysfunction Syndrome - MODS), ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଅନ୍ କ୍ରନିକ୍ ଲିଭର୍ ଫେଲ୍ୟୁର୍ (Acute on Chronic Liver Failure - ACLF), ଦ୍ୱିପାର୍ଶ୍ୱୀୟ ନିମୋନିଆ (Bilateral Pneumonia) (ଉଭୟ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ସଂକ୍ରମଣ), ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ପମ୍ପିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ସହିତ ଡାଇଲେଟେଡ୍ କାର୍ଡିଓମାଇଓପାଥି (Dilated Cardiomyopathy) ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ । ସେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସର୍ପୋଟରେ ଅଛନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି । ସେପଟେ ଏହି ଖବର ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିଛି । ଫ୍ୟାନ୍ସ ତଥା ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରିଛନ୍ତି ।
ସରକାରୀ ସହାୟତା ମାଗିଲେ ମାଆ
ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗାୟକଙ୍କ ମାଆ ଶେଫାଳୀ ସୁନା କହିଛନ୍ତି, ''ମୋ ପୁଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି । ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଚି ଉନ୍ନତି ହଉନି । ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା । ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ମୋ ପୁଅକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି । ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।''
ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ହେଉ ଅବା ଭଜନ ଅବା ଆଇଟମ୍ ଗୀତ ସେ ସବୁଥିରେ ମାହିର୍ । ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅରିଜିତ ସିଂ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ତାଙ୍କ ଗୀତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସେ ପ୍ରଥମେ 'ଭଏସ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ସିଜନ 2' ଜିତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲେ । ପରେ ହ୍ୟୁମାନ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ 'ଇସ୍କ ତୁ ହି ତୁ'ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ ଟ୍ରାକ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 'ଗପ ହେଲେ ବି ସତ' ଫିଲ୍ମରେ କଣ୍ଠଦାନ କରି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନ ଜିଣିଲେ । ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିଅରରେ 100ରୁ ଅଧିକ ହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇ ସେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
ହ୍ୟୁମାନ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ନିଶା ଯୋଗୁଁ ସେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠପଢା ମଧ୍ୟ ଅଧାରୁ ଛାଡିଥିଲେ । ସେ 3ୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଦୁବର୍ଳତା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବନାଇଦେଇଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ । ସେ ଗୀତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ହିଁ ନିଜ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠପଢା ଛାଡ଼ିଥିଲେ । ସେ ଲଭ ୟୁ ହମେସା, ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରେମିକ, ବେବି, ପ୍ରେମ ନିଶା ନିଆରା ନିଆରା, ତୁ ମୋ ଲଭ ଷ୍ଟୋରୀ, ରୋମିଓ ଜୁଲିଏଟ, ଲୈଲା ଲୈଲା, ଟୋକାଟା ଫସିଗଲା, 4 ଇଡିଅଡସ, ବ୍ଲାକମେଲ, ଇସ୍କ ପୁଣିଥରେ, ପ୍ରେମ କୁମାର ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଅନୁଭବଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'କର୍ମ' ଗୀତ 'ଚିରିଂ ଚିରିଂ'ମଦ୍ୟ ଗାଇଥିଲେ । ଯାହା ବେଶ ଲେକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିଥିଲା । ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନୁଭବଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଚାରିଧାମ' ଓ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ବି ଗୀତ ଗାଇ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି । ପରିବାର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଶ୍ରୀୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କ ଜଣେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ।
