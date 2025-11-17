ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛି ସୁଧାର; ଗାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ଅନ୍ତରା, ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଲୋଡିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ
କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗୁରୁତର । ହାଇଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା । ଗାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ । ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଲୋଡିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2025 at 11:21 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜୀବନ, ମରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର । ହାଇଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି । ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି । ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏପରି ସମୟରେ ଗାୟକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ତାରକା । ଶନିବାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଗାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନେତା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ''ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସୁଧୁରୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା । ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର । ସେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆମ ଗହଣକୁ ଫେରିବେ ।''
ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସେ ସରଳ ଆଦେଶ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି । ଆଖି ଓ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି । ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ଆଣିଛି । ସେପଟେ ଅଭିନେତା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଗୀତିକାର ସୋମେଶ ଏମ୍ସରେ ପହଞ୍ଚି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ତା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ଚିକିତ୍ସାରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସହ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାୟକଙ୍କ ଶୀଗ୍ର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରିଛନ୍ତି ।
ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ
ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ''ଏହା ଏକ କଠିନ ସମୟ ଆମ ପାଇଁ । ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି । ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନ କରିବା ଦରକାର ସେ ଶୀଗ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ,ସେ ସ୍ଥିର ହେବାରେ 3 ଦିନ ଲାଗିବ । 3 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ କରାଯିବ । ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଯେପରି ପୁଣି ଆମ ଗହଣକୁ ଫେରିବେ ଏତିକି ମୁଁ କାମନା କରୁଛି ।''
'ତାଙ୍କର ଖରାପ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ': ଅନ୍ତରା
ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ''ସେ ଏବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ । ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଓ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭଲ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର । ସେ ଏକ ପ୍ରୋଗାମ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା କରିଥିଲେ । ଜଣେ କଳକାର ପାଇଁ commitment ବହୁତ କିଛି ଥାଏ । ଏହା ଦୁଃଖର କଥା । କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତେବେ ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆମ ଗହଣକୁ ଫେରିବେ । ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଖରାପ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଓ ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରିବା ଦରକାର ।'' ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ସମସ୍ତ କଳକାର ବି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।''
ସେହିପରି ଗୀତିକାର ସୋମେଶ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରିବା ସହ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏପରି କଠିନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଠିଆ ହେବା ସହ ହ୍ୟୁାନ ସାଗରଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ।
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଗତ ନଭେମ୍ୱର 14 ତାରିଖରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ ଡିସଫଙ୍କସନ ସିଣ୍ଟ୍ରୋମ (MODS) ଏକାଧିକ ଅଙ୍ଗ ଖରାପ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ସେ ହାଇ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସର୍ପୋଟରେ ଅଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବେହେରା ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତରୀ ସୂଚନାନୁସାରେ, ହ୍ୟୁମାନ ମସ୍ତିଷ୍କ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ବୃକକ୍, ଯକୃତ, ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ ରକ୍ତଚାପକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ବହୁ-ଅଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟହୀନତା ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ (Severe Multi-Organ Dysfunction Syndrome - MODS), ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଅନ୍ କ୍ରନିକ୍ ଲିଭର୍ ଫେଲ୍ୟୁର୍ (Acute on Chronic Liver Failure - ACLF), ଦ୍ୱିପାର୍ଶ୍ୱୀୟ ନିମୋନିଆ (Bilateral Pneumonia) (ଉଭୟ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ସଂକ୍ରମଣ), ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ପମ୍ପିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ସହ ଡାଇଲେଟେଡ୍ କାର୍ଡିଓମାଇଓପାଥି (Dilated Cardiomyopathy) ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ । ତାଙ୍କର ଚିିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର