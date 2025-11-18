ନୀରବି ଗଲେ ସ୍ବର ସାଗର; ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଲା ଓଲିଉଡ, ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି କହିଲେ ସେଲିବ୍ରିଟି
ଆଉ ନାହାନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର । ଓଲିଉଡରେ ଶୋକରେ ଛାୟା । ତାଙ୍କୁ ହରାଇବା ଓଡ଼ିଶା ଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି କହିଲେ ସେଲିବ୍ରିଟି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2025 at 1:54 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ ଓଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି । ଲିଭର ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇ ନଭେମ୍ୱର 14ରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଆଇସିୟୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗାୟକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇପାରିଲେନି ଡାକ୍ତର । ତେବେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମତ୍ମାହତ କରିଛି । ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି କେହି ବି ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ହରାଇବା ଓଡ଼ିଶା ଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରିଟି ।
'ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସର୍ବଦା ଋଣୀ ରହିବୁ': ଅନୁଭବ
ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ନେଇ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ''ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଗୀତ ପ୍ରଥମେ ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିଲୁ । ଆମ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା । ମୋ ବାପା ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ । ଯାହା ପରେ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ । ହ୍ୟୁମାନ ଆମକୁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲେ । ଆମେ କହିବୁନି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛୁ । ସେ ଜଣେ ଗାୟକ ଭାବେ ଆମକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, ନିଷ୍ଠା ଓ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବୁ ।''
'ବିଶ୍ୱାସ କରିହେଉନି': ଅସୀମା ଓ ଶଶାଙ୍କ
ସେହିପରି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ''ଆମର ଅନେକ ସ୍ମୃତି ରହିଛି । ମୁଁ ଭାବିବି ପାରୁନି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହରାଇଛୁ । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି । ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଲିଉଡକୁ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଦରକାର ଥିଲା । ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି । ସେ ଜଣେ ଏମିତି ଗାୟକ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ବଲିଉଡ ଖୋଜୁଥିଲା । ହେଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯାଉନଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ମୋତେ ବହୁତ ମତ୍ମାହତ କରିଛି ।''
କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ରହିଛନ୍ତି, ''ସେ ଓଲିଉଡ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ତିଆରି କରିଥିଲା । ତାଙ୍କ ପରି କେହି ନାହିଁ । ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହରାଇଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି । ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ଟିଏ । ତାଙ୍କ ଜାଗା କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ।''
'ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର ହରାଇଲା ଓଡ଼ିଶା': ବାବୁସାନ
ସେପଟେ ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରକୁ ହରାଇଲା । ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗରଙ୍କ ଗୀତ ଆମର ଭାବନାକୁ ବହନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଅଗଣିତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରତି ହୃଦୟର ସହାନୁଭୂତି । ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ।"
'ତାଙ୍କ ପରି କଳାକାର କେବେ ନଥିଲେ': ଶିବାନୀ
ସେହିପରି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଅଛି, ''ଏ କେଉଁ ସକାଳ ଯାହା ରାତି ଠାରୁ ବେଶୀ ଅନ୍ଧକାର ।'' ଏହା ସେୟାର କରି ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଏହା ଠିକ୍ କଲନି ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇ । ଏହା ଚୁକ୍ତି ନଥିଲା ।'' ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତା ଏକ ବ୍ଲାକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର । ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷତି । ଆମେ ତୁମକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହରାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ । ତାଙ୍କ ପରି କଳାକାର କେବେ ନଥିଲେ ଏବଂ କେବେ ହେବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ।'' ଅଭିନେତା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ, ଗାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ କବି, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝିଲ୍ଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ସମେତ ଅନେକ ଓଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ମୋ ପୁଅକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି', ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲେ ମାଆ ?
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଟିଭି ଭାରତ