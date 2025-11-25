ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ; ସ୍ମୃତିରେ ସ୍ୱର ସାଗର, ଭାବବିହ୍ୱଳ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ କଳାକାର
ଆଜି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ । ଜନ୍ମଦିନର 9ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ଗାୟକ । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗକୁ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ କଳାକାର ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2025 at 3:52 PM IST|
Updated : November 25, 2025 at 5:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି (ନଭେମ୍ୱର 25) ହେଉଛି ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ । ହେଲେ ଜନ୍ମଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲିଭିଯାଇଛି ଗାୟକଙ୍କ ଜୀବନର ଦୀପ । ଆଜିଠୁ ଠିକ୍ 9 ଦିନ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୭ ନଭେମ୍ବରରେ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତକୁ ଆଜି ବି ଲୋକେ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଝୁରୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ । ପ୍ରିୟ ଗାୟକଙ୍କୁ ହରାଇ ମର୍ମାହତ ଓଲିଉଡ ସମେତ ଫ୍ୟାନ୍ସ । ସେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ସତ ହେଲେ ସେ ଗାଇଥିବା ଚିରସବୁଜ ଗୀତ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅମର କରି ରଖିଛି । ଏପରି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ଯଉଠି ଥିବେ ଭଲରେ ଥିବେ ବୋଲି କହି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ମନେ ପକାଇ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ନିଜର ଚିରସବୁଜ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ବେଳେ ସେହି ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସଦଗତି କାମନା ସହ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା । ତାଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ଲେଖୁଥିବା ପ୍ରତିଟି କଳାକାର ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ମନେ ପକାଉଛି । ଆଉ ସ୍ମୃତିର ସେହି ସୁନେଲି ଅନୁଭୂତିକୁ ପାସୋରି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଉଛନ୍ତି । କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୀତ ଲେଖୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ପରିକଳ୍ପନା ହେଉଥିବା ଗୀତକୁ ତାଙ୍କ ବିନା ଗାଉଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ରାମ ମନ୍ଦିର ଓ ରୂପାଲି ଛକରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ କଳାକାର ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପୂର୍ବକ ଦୀପଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ସଙ୍ଗୀତର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାକୁ ହରାଇ ଆଜି ପୁରା ରାଜ୍ୟ କାନ୍ଦୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ କହିଛନ୍ତି, ''ତାଙ୍କ ସ୍ୱରର ନିଆରା ଶୈଳୀ ହିଁ ଇଶ୍ଵରଙ୍କର ବଡ ବରଦାନ । ଯାହା ସହ କେହି ବି ତୁଳନୀୟ ନୁହେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସଂଗୀତ ପାଇଁ ଏକ ହୀରା ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବିନା ସଂଗୀତ ପ୍ରକଳ୍ପନା ବି ଫିକା ପଡେ ଏଭଳି ଏକ କଳାକାର କୁ ହରାଇ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ଦୁଃଖୀ ଓ ମର୍ମାହତ । ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେହି ନେଇପାରିବେନି ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଝୁରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତର ମୁର୍ଚ୍ଛନା ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବ ।''
ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ''ତାଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଆମକୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି । ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଶୋ' ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ସେହି କଣ୍ଠସ୍ୱର ଆଜିବି ମୋର ମନେପଡେ ଯାହା ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ମୋ ପାଇଁ ।''
ଅନ୍ୟପଟେ ଗାୟିକା ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସହ ନିଜର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ତୁମେ ଏକ ମହାନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭାଇ । ୨୦୨୫ ବହୁତ କିଛି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସ୍ୱର ହରାଇବା ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର । ଏକ ସପ୍ତାହ ହେଲା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛି, ଏବଂ ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଭାକୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ । ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ କେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରି ନଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତୁମେ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମର ବାପା ଏବଂ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛ । ଆମେ ତୁମ ସହ ବିତାଇଥିବା ସମସ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ରଖିବୁ ।''
କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି,''ଲୁହର ଓଜନ ଆଖିକୁ ସତରେ ଆଜି ଭାରି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗ । ପ୍ରିୟ ହ୍ୟୁମାନ୍, ମୁଁ ଏବେ ବି ଆଘାତରେ ଅଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ତୁମକୁ ଗାଇବା ଶୁଣିବା ଦିନରୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୁଁ କିଛି ଅସାଧାରଣ କଥା ଦେଖୁଛି। ଏହା କେବଳ ଜଣେ ଗାୟକ ନଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଘଟଣା ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଧମାକା ଦେବ । ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ସର୍ବଦା ଜାଣିଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ, ତୁମର ସ୍ତର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ । ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବିତ ଥିଲି ଯେ ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ଯେପରି ଅରିଜିତ ଜୀ, ସୋନୁ ଜୀ ଏବଂ କେକେ ଜୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ତୁମେ ସେମିତି ଥିଲ । ମନେ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଉପରେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲୁ ତାହା ଆମେ ହରାଇଲୁ, ଭଗବାନ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗର୍ବକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ।''
ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଜୟଶ୍ରୀ ଧଳ କହିଛନ୍ତି, ''ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆଜି ଆମ ସହ ନାହାନ୍ତି ତାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦାୟକ ସମୟ । ଆଜି ସାରା ଓଡିଶା ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଅଳଳ୍ପନୀୟ। ତାଙ୍କ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟରେ ସାଇତି ରଖିଛୁ। ମୋର ବି ଗୋଟେ ଗୀତ ତାଙ୍କ ସହ ରହିଛି କୁଆଡେ ଗଲୁ ଲୁହରେ ଭସେଇ କାନ୍ଦିଛିରେ । ଯାହାକୁ ସେ ତ ଗାଇପାରିଲେଣି ତାକୁ ମୁହିଁ ଗାଇବି ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ । ତାଙ୍କ ସ୍ଵରର ପରିକଳ୍ପନା ତା ନାହିଁ ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏଥିରେ ସ୍ୱର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ।''
ସେହିପରି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜାପାନୀ ଭାଇ । ''ଯେଉଁଠି ଥା ଭଲରେ ଥା ବୋଲି କହି କାନ୍ଦି ପକାଇଛନ୍ତି ଜାପାନୀ ଭାଇ ଏବଂ କହିଛନ୍ତି, ''ସଂଗୀତ ତୁମ ବିନା ଏକା ହୋଇଯାଇଛି ତୁମ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଯାହା କେବେ ଭରିହେବନି ।''
ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ
କହିରଖୁଛୁ କି, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗତ 17 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ହୋଇଥିଲା । ସେ ଏକାଧିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ୱର 14ରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଆଇସିୟୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗାୟକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରି ନଥିଲେ ଡାକ୍ତର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ସସପେନ୍ସ: ହତ୍ୟା ଷଡଯନ୍ତ୍ର ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ
ଗୀତ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢା; ଓଲିଉଡକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 15 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୀତ ଭେଟି
ଅଲବିଦା ହ୍ୟୁମାନ: ଲୁହରେ ଭିଜିଲା ଜନ୍ମମାଟି, ଭାବବିହ୍ୱଳ ପରିବେଶରେ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର