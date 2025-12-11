ETV Bharat / entertainment

'ଧୁରନ୍ଧର' ପ୍ରଶଂସାରେ ସେଲିବ୍ରିଟି; 'ଭାରତର ଫିଲ୍ମ' କହିଲେ ଅନୁପମ, ହ୍ରିତିକ କହିଲେ 'ଏହାର ରାଜନୀତି ସହ ଏକମତ ନୁହଁ'

ହ୍ରିତିକ ରୋଶନ ଏବଂ ଅନୁପମ ଖେର 'ଧୁରନ୍ଧର' ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ହ୍ରିତିକ ଧୁରନ୍ଧର 2 କୁ ଅପେ7ା କରିଛି କହିଲେ ଏବଂ ଭାରତର ଫିଲ୍ମ ବୋଲି ଟ୍ୟାଗ ଦେଲେ ଅନୁପମ ଖେର ।

DHURANDHAR CELEBRITY REVIEWS (Photo: IANS/FILM POSTER)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 11, 2025 at 1:52 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରୁଛି । ମାତ୍ର 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 'ଧୁରନ୍ଧର' ମୋଟ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ ପ୍ରାୟ 160 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଫିଲ୍ମକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ସହ ଏବେ ସେଲିବ୍ରିଟି ମଧ୍ୟ ଏହାର ଫ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ବଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମର ସିନେମାଟିକ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ଓ ଅନୁପମ ଖେର ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ନିଜ ରିଭ୍ୟୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

'ଧୁରନ୍ଧର' ପ୍ରଶଂସାରେ ହ୍ରିତିକ୍

ହ୍ରିତିକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସିନେମାକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାରେ ଫସି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କାହାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି । ସେମାନେ ପରଦାରେ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତାହା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ମୋଡ଼ି ଓଲଟାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଧୁରନ୍ଧର ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ । ମୁଁ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଭଲ ପାଇଲି; ଏହା ସିନେମା । ମୁଁ ଏହାର ରାଜନୀତି ସହିତ ସହମତ ନ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ନାଗରିକ ଭାବରେ ଆମେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିତର୍କ କରିପାରିବି। ତଥାପି, ମୁଁ ସିନେମାର ଛାତ୍ର ଭାବରେ ଏହାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଇଥିଲି ଏବଂ ଏଥିରୁ ମୁଁ କେତେ ଶିଖିଥିଲି ତାହା ଅଣଦେଖା କରିପାରିବି ନାହିଁ । ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ।'

ହ୍ରିତିକ୍ ଆଉ ଏକ ନୋଟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଜାରି କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏବେ ବି ଧୁରନ୍ଧରଙ୍କୁ ମୋ ମନରୁ ବାହାର କରିପାରୁନାହିଁ । ଆଦିତ୍ୟ ଧର ତୁମେ ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ନିର୍ମାତା ।" ସେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, "ନିରବରୁ ଭୟଙ୍କର କି ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏତେ ସ୍ଥିର ।" ସେ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ଆର. ମାଧବନ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟାଳୁ ଶବ୍ଦ ଯୋଡିଥିଲେ ଏବଂ ମେକଅପ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋସ୍ଥେଟିକ୍ସ ଦଳକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ । ମୁଁ ଭାଗ 2 ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ ।"

ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଅନୁପମ ଖେର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏକ୍ସରେ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭିଡିଓ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭାରତର ଫିଲ୍ମ, ମୁଁ ସୋମବାର ରାତିରେ ଧୁରନ୍ଧର ଦେଖିଲି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କଲି । ଏଠାରେ ମୋର ରୋମାଞ୍ଚକର, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଧୀର, ଫିଲ୍ମ ଭିଡିଓର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ଖୋଜିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଆଦିତ୍ୟଧରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଭାରତୀୟ ସିନେମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଜୟ । ସେ ଏହାକୁ "ଅଜ୍ଞାତ ଏବଂ ମୁହଁହୀନ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଉଛନ୍ତି । ଗର୍ବର ସହିତ ଶେଷ କଲେ । ଜୟ ହୋ, ଜୟ ହିନ୍ଦ ।''

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

