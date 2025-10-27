ETV Bharat / entertainment

ଜ୍ୟାକି ଚାନଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିଲେ ହ୍ରିତିକ, ଏକାଠି ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଅନୁରୋଧ

ପ୍ରେମିକା ସବା ଆଜାଦଙ୍କ ସହ ଆମେରିକାରେ ଛୁଟି କାଟିବା ସମୟରେ ହ୍ରିତିକ ରୋଶନ ବେଭର୍ଲି ହିଲ୍ସରେ ଜ୍ୟାକି ଚାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ଯାହାର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।

hrithik roshan jackie chan photo
hrithik roshan jackie chan photo (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 27, 2025 at 12:49 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ହ୍ରିତିକ ରୋଶନ ଆଜି ୨୭ ଅକ୍ଟୋବର ସକାଳେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି । ହ୍ରିତିକ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଜ୍ୟାକି ଚାନଙ୍କ ସହ ନିଜର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଫଟୋରେ ହ୍ରିତିକ୍ ଏବଂ ଜ୍ୟାକି ଚାନ ଉଭୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଛି । ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ହ୍ରିତିକ୍ ଏବଂ ଜ୍ୟାକି ଚାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖି ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ କାମନା କରୁଛନ୍ତି । ଦୁଇ ତାରକାଙ୍କ ଏହି ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ହ୍ରିତିକ ଏବଂ ଜ୍ୟାକି ଚାନଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ

ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ସାବା ଆଜାଦଙ୍କ ସହ ବିଦେଶରେ ଛୁଟି କାଟୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ହ୍ରିତିକ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ସାବାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜ୍ୟାକି ଚାନଙ୍କ ସହ ହ୍ରିତିକଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ହ୍ରିତିକ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜ୍ୟାକି ଚାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଭେଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଜ୍ୟାକି ଚାନ ସାର୍ ।" ହ୍ରିତିକ୍ ଏବଂ ଜ୍ୟାକି ଚାନଙ୍କ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅନେକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ।

ଏକାଠି ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ କଲେ ଅନୁରୋଧ

ଅଭିନେତା ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ୍ ହ୍ରିତିକ ଏବଂ ଜ୍ୟାକିଙ୍କ ଫଟୋରେ "ଫାୟାର ଇଟ୍ ଅପ୍!" ଲେଖିଥିଲେ । ନୀଲ ନୀତିନ ମୁକେଶ ଏକ ଫାୟାର ଇମୋଜି ସେୟାର କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେମ୍‌ରେ ଦୁଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ।" ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଗ୍ରୀକ୍ ଗଡ୍ ଏବଂ ମାର୍ଶାଲ୍ ଆର୍ଟସ୍ ଗଡ୍ ।" ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଜ୍ୟାକି ଏବଂ ହ୍ରିତିକ ସାର୍ ତୁମକୁ ମୋର ଭଲପାଇବା ।" ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଦୟାକରି ଏକାଠି ଏକ ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତୁ ।" ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ହ୍ରିତିକ ଏବଂ ଜ୍ୟାକି ଏକ ଫିଲ୍ମରେ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଆନ୍ତୁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ସଲମାନ-ଆମୀରକୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ହ୍ରିତିକ, ବନିଲେ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଷ୍ଟାରକିଡ୍, ନେଟୱର୍ଥ ଜାଣିଲେ ଉଡିଯିବ ହୋସ୍

ହ୍ରିତିକ ରୋଶନଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 'ୱାର 2'ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହି ଅଭିନେତା ଆଗାମୀ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓ ଥ୍ରୀଲର୍ ଷ୍ଟର୍ମ ସହିତ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବରେ OTT ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଧାରାବାହିକଟି ଅଜିତପାଲ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଯିଏ ଟାବାର୍ ଏବଂ ଫାୟାର୍ ଇନ୍ ଦ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଯାହାକୁ ସନଡାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା । ଷ୍ଟର୍ମ ମୁମ୍ବାଇରେ ସେଟ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହାସହ ସେ ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୁପରହିରୋ ସିରିଜର ଚତୁର୍ଥ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "କ୍ରିସ ୪" ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ୟଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେବ। କୋଇ... ମିଲ୍ ଗୟା (୨୦୦୩) ସହିତ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ୨୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କରି, ୨୦୨୪ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

