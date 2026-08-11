ETV Bharat / entertainment

ବାଦଶାହାଙ୍କ ମିଛର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲେ ହନି ସିଂ, କହିଲେ 'ମୋର ସନ୍ତାନ'

ବାଦଶାହା ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ସମୟ ରାଇନାଙ୍କ ଶୋ’ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ 'ବାଦଶାହା' ନାମ କିଏ ଦେଇଛି । ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ହନି ସିଂ ।

honey singh vs badshah
honey singh vs badshah (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 11, 2026 at 12:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ସମୟ ରାଇନାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ଶୋ, 'ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଗଟ୍ ଲାଟେଣ୍ଟ୍' ସିଜନ୍ 2 ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡ୍ ଅନଲାଇନରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଶିରୋନାମାରେ ଆସିଛନ୍ତି । ବାଦଶାହା ଏବଂ ୟୋ ୟୋ ହନି ସିଂଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ନୂତନ ବିବାଦ ଏକ ଭାଇରାଲ କ୍ଲିପ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି ଯେଉଁଠାରେ ହନି ସିଂ ବାଦଶାହାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର 'ମୋର ଔଲାଦ୍' ବୋଲି କହିଥିଲେ ।

ଅଗଷ୍ଟ 10, 2026 ରେ YouTube ଚ୍ୟାନେଲ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ସର୍ବଶେଷ ବୋନସ୍ ଏପିସୋଡ୍‌ରେ ବାଦଶାହା ହୋଷ୍ଟ-ଲେଖକ ହର୍ଷ ଲିମ୍ବାଚିୟା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସୌରଭ ଜୋଶୀ ଏବଂ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ରଜତ ସୁଦଙ୍କ ସହ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ । ଏପିସୋଡ୍ ସମୟରେ, ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ, ସମୟ ଏକ ଛୋଟ ଗୀତ ଗାଇ ବାଦଶାହାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଜ୍ ନାମର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହନି ସିଂଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା ।

ଶୋ’ରେ, ସମୟ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଉଠାଇଥିଲେ, ଏହାକୁ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିବା ବିଷୟରେ ମଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟର ଏକ କ୍ଲିପ୍ ପରେ ଏକ୍ସ ରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୟାପସନ ଦିଆଯାଇଥିଲା: "#SamayRaina Very Badasted To Badshah, His Expressions ।" ଗୀତରେ, ସମୟ ୟୋ ୟୋ ହନି ସିଂଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ "Brown Rang" ଟ୍ରାକ୍ କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ହନି ସିଂହ ଏବଂ ବାଦଶାହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସହିତ ଜଡିତ କରନ୍ତି ।

honey singh post
honey singh post (instagram)

ବାଦଶାହା ଏବଂ ହନି ସିଂ ଥରେ ହିପ୍-ହପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଫିଆ ମୁଣ୍ଡେର ର ଅଂଶ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ସହଭାଗୀତା ଶେଷରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା । ସେବେଠାରୁ, ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦ ରହିଛି । ପ୍ରମୁଖ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି "Brown Rang" ଗୀତକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା; ବାଦଶାହ ଗୀତ ଲେଖିଥିବା ଦାବି କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ହନି ସିଂ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ । ଏହି ସମସ୍ୟା ଜୁଲାଇ 2025 ରେ ପୁନର୍ବାର ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବାଦଶାହ ହନି ସିଂଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ "କ୍ରେଡିଟ୍ସ" ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ।

ବାଦାଶାହା ନାମ କିଏ ଦେଇଛି ? ହନି ସିଂଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ସେହି ଏପିସୋଡରେ, ସମୟ ବାଦଶାହଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଜ୍ ନାମ ପଛର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ । ବାଦଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ଏହି ନାମ ବାଛିଛନ୍ତି । କିଛି ସମୟ ପରେ, ଦର୍ଶକମାନେ ଦୁଇ ରାପରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଏକ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ବାଦଶାହା କହିଥିଲେ ଯେ ହନି ସିଂ ତାଙ୍କୁ ଏହି ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି । ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ହନି ସିଂ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିଜରେ ସେୟାର କରି ଲେଖିଥିଲେ, "ମୋର ସନ୍ତାନ ।"

ଏହା 'ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଗଟ୍ ଲେଣ୍ଟ' ସିଜନ୍ 2ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋନସ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଥିଲା । ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଶୋ’ର ସମସ୍ତ ଏପିସୋଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ବୋନସ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଅନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରଥମ ବୋନସ୍ ଏପିସୋଡ୍ 27 ଜୁଲାଇ, 2026 ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରାଘବ ଜୁୟାଲ, ନିହାରିକା ଏନଏମ, ରୋହନ ଜୋଶୀ ଏବଂ ମୁନାୱର ଫାରୁକି ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ହନି ସିଂ ଓ ବାଦଶାହାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଭର୍ତ୍ସନା, ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା 'volume 1' ଗୀତ

'ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଗାଡିରେ...' ଅଶ୍ଲୀଳ ଟିପ୍ପଣୀ କରି ଫସିଲେ ହନି ସିଂ, ମାଗିଲେ କ୍ଷମା

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

HONEY SINGH VS BADSHAH
BADSHAH IN SAMAY RAINA SHOW
ହନି ସିଂ
ବାଦଶାହା
HONEY SINGH ON RAPPER BADSHAH CLIP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.