ହନି ସିଂ ଓ ବାଦଶାହାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଭର୍ତ୍ସନା, ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା 'volume 1' ଗୀତ
ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ୟୋ ୟୋ ହନି ସିଂ ଏବଂ ରାପର୍ ବାଦଶାହାଙ୍କ 'ଅଶ୍ଳୀଳ' ଏବଂ 'ଆପତ୍ତିଜନକ' ଗୀତକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 3, 2026 at 3:11 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 3:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହନି ସିଂ ଓ ବାଦଶାହାଙ୍କ ଗୀତ 'volume 1' ବ୍ୟାନ୍ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ । ଗୁରୁବାର ୨ ଏପ୍ରିଲରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ଗୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ ୨୦୦୬ ମସିହାରେ ଗାୟକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଗୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ । ଟ୍ରାକଗୁଡ଼ିକୁ ଅସଭ୍ୟ ଏବଂ ଅପମାନଜନକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କୋର୍ଟ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସଭ୍ୟତାର ସର୍ବନିମ୍ନ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବମାନନା କରନ୍ତି । କୋର୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଗୀତକୁ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
The Delhi High Court has ordered the removal of Honey Singh and Badshah’s controversial song 'Volume 1' from all social media and music streaming platforms. The court said the song is deeply disturbing to the conscience, describing it as extremely offensive and obscene. The Delhi… pic.twitter.com/04sDvGyq79— IANS (@ians_india) April 2, 2026
ହିନ୍ଦୁ ଶକ୍ତି ଦଳ ସହ ଜଡିତ ଏକ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନର ଜବାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି । ହିନ୍ଦୁ ଶକ୍ତି ଦଳ ଏହି ଗୀତକୁ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନଜନକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା । ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବା ସମୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଗୀତଟିକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କୋର୍ଟ ନିଜେ ଗୀତଟିକୁ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନଜନକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ହନି ସିଂ ଓ ବାଦଶାହାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ ।
ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ଗୀତଟି ଶୁଣି ଏହା ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗୀତଟି ବିବେକକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଚଳିତ କରୁଛି । କୋର୍ଟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଗୀତର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଏବଂ ଏପରି ଗୀତ ସମାଜରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ । କୌଣସି ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ, ଏପରି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ; ତେଣୁ, କୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଏହି ଗୀତକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ଉଭୟ ରାପର୍ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ତଥାପି ହନି ସିଂ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ କନସର୍ଟରେ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ଗାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଟ୍ରାକ୍ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, କୋର୍ଟ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଗୀତଟିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ହଟାଇବା ଉଚିତ । ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଗୀତର ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି URL କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବାକୁ କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା ଏବେ ମେ 7 ରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ "ଭଲ୍ୟୁମ୍-୧" ଗୀତଟି 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଏହି ଟ୍ରାକ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ, ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏହି ଗୀତଟି ହନି ସିଂ ଏବଂ ବାଦଶାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।
