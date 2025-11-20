ଓଟିଟିରେ 'ହୋମବାଉଣ୍ଡ': ଈଶାନ ଖଟ୍ଟର, ବିଶାଲ ଓ ଜାହ୍ନବୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ?
'ହୋମବାଉଣ୍ଡ'ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଆଜି ଫିଲ୍ମର ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମଟି OTTରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେବ । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2025 at 5:54 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶାଲ ଜେଠୱା, ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ଏବଂ ଈଶାନ ଖଟ୍ଟରଙ୍କ ଅଭିନୀତ "ହୋମବାଉଣ୍ଡ" ଫିଲ୍ମଟି ୨୦୨୫ କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ଅନ୍ ସର୍ଟେନ୍ ରିଗାର୍ଡ ସେକ୍ସନରେ ୨୧ ମେରେ ଏହାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ ଏହାର କାହାଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଓସ୍କାର 2026ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୯୮ତମ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଚର୍ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବେଶ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ନିର୍ମାତାମାନେ ଆଜି ୨୦ ନଭେମ୍ବରରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ "ହୋମବାଉଣ୍ଡ"ର ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହାର କ୍ୟାପସନ ଦେଇଛନ୍ତି, "ଘରକୁ ବହୁତ ଦୂର । ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଘର ପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଦୁଇ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ସମ୍ମାନର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିତିବାକୁ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ବାକି ଅଛି ।" ୯୮ତମ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଚର୍ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଚୟନ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ହୋମବାଉଣ୍ଡ, ନଭେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି ।
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ବ୍ୟାନରରେ କରଣ ଜୋହର, ସୋମେନ ମିଶ୍ର, ଅପୂର୍ବ ମେହେଟ୍ଟା, ବିପିନ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଦର ପୁନାୱାଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ । ନୀରଜ ଘାୟୱାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ହୋମବାଉଣ୍ଡ ଭାରତୀୟ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିଥାଏ । କାହାଣୀଟି ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ସୋଏବ (ଇଶାନ ଖଟ୍ଟର) ଏବଂ ଚନ୍ଦନ (ବିଶାଲ ଜେଠୱା)ଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲିଛି, ଯାହାଙ୍କ ପୋଲିସ ବାହିନୀରେ ଯୋଗଦେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ ପାଲଟିଯାଏ। ସେମାନେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଏବଂ ଭେଦଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହାଁନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଓସ୍କାର 2026ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା ହୋମବାଉଣ୍ଡ
ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଧାର ଆଣିଛନ୍ତି କାରଣ କାହାଣୀଟି ବନ୍ଧୁତା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଯୁବ ଭାରତକୁ ଗଠନ କରୁଥିବା ସାମାଜିକ ଚାପ ଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥାଏ । କାହାଣୀଟି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ସହିତ ଜଡିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ଶେଷରେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ, ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକଡାଉନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ