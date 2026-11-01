ମାଟିରେ ମିଶୁଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଇତିହାସର ଐତିହ୍ୟ ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍’: ଏଇଠି ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ
Puri Laxmi Talkies Demolished: ପୁରୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୫ଟି ସିନେମା ହଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ଫଳରେ ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : November 1, 2026 at 10:32 AM IST
ପୁରୀ: ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଇତିହାସର ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଐତିହ୍ୟ ପୁରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ । ଯେଉଁ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ସୀତା ବିବାହ' ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଏବେ ମାଟିରେ ମିଶୁଛି । ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ବୁଲିବା ପରେ ଏବେ ତା ଜାଗାରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 2 ସପ୍ତାହେ ତଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍ ଭାଙ୍ଗିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ 70 ପ୍ରତିଶତ ଭଙ୍ଗା ସରିଲାଣି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ଆଉ ସପ୍ତାହେ ସମୟ ଲାଗିବ ।
୧୯୩୬ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ:
ଯେଉଁଠି ଥରେ ରୂପେଲି ପରଦାର ରୋମାଞ୍ଚ ବିଭୋର କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଠି ହସ, ଲୁହ, ଫାଇଟ ଓ ରହସ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଭିଜୁଥିଲେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ ଏବେ ଇତିହାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁରୀ ରାମଚଣ୍ଡୀ ସାହିରେ ଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ ହଲକୁ ୧୯୩୬ ମସିହାରେ ଫକୀର ଚରଣ ପାଣ୍ଡେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୀତାରାମ ପାଣ୍ଡେ ଲାଇସେନ୍ସ ଆଣି ସଫଳତାର ସହ ଏହାକୁ ଚଲାଇଥିଲେ । ୧୯୩୬ ଏପ୍ରିଲ ୨୮ ତାରିଖରେ ଏଠାରେ ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ସୀତା ବିବାହ' ମୁକ୍ତିଲାଭ କରି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା।
ପୁରୀ ସହର ବାସିନ୍ଦା ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଓଡିଆ ଚଳଚିତ୍ର 'ସୀତା ବିବାହ' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜରେ ହିଁ ରିଲିଜ ହୋଇଥଲା । ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଏହା ଆଜି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ନାଟକ ହିଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ବାର୍ତ୍ତାବହ। ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ପାଇଁ ସିନେମା ହଲ୍ ଓ ମଞ୍ଚ ନ ରହିବ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି କିଭଳି ବଞ୍ଚିବ।’’
ସିନେପ୍ରେମୀ ରାଜେଶ କୁମାର ସାହୁ କୁହନ୍ତି, ‘‘ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିନେମା ହଲ ଆସି ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛୁ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଏବେ ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି । ସବୁ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ । ହେଲେ ଦୁଃଖର କଥା ଆମ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି । ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେନାହିଁ । ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ସୁରକ୍ଷା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ’’
ଓଟିଟି ଯୁଗରେ ଫେଲ୍ ମାରିଲା କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ ?
ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ ଓଟିଟି ଯୁଗରେ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିପାରିଲାନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍ । ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପରେ ହଲର ପୁଃନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବି ସରକାର କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ । ଫଳରେ ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ୫ଟି ସିନେମା ହଲ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । ପୁରୀ ଏବେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ।
କଳାପ୍ରେମୀ ତଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହେକ୍ଟର ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି , ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିନେମା ହଲ୍ ସହିତ ମୋର ବହୁତ ସ୍ମୃତି ଜଡ଼ିତ ରହିଛି । ପିଲାଦିନେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଦେଖିଛୁ । ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଯୁଗରେ ପାରମ୍ପାରିକ ଢଙ୍ଗରେ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ହଲ୍ ଗୁଡିକରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦିଗରେ କୌକାସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ନାହିଁ । ଫଳରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ।’
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସିନେମା ହଲ୍ ମାଲିକ ଦେବାଶିଷ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ପୁରୀର ପ୍ରଥମ ସିନେମା ହଲ୍ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିନେମା ହଲ୍ । ସେଠାରେ ପ୍ରଥମ ଓଡିଆ ଚଳଚିତ୍ର 'ସୀତା ବିବାହ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା । ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ନ ଆସିବା, ନିୟମିତ ଅନ୍ତରାଳର ଅଧିକ ଫିଲ୍ମ ନ ଆସିବା ସହିତ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦର୍ଶକ ଆଉ ସିନେମା ହଲ ଆସିଲେ ନାହିଁ । ଦର୍ଶକ ନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହେଲା । ଏହା ଫଳରେ ପୁରୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୫ଟି ସିନେମା ହଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ପିଭିଆର, ସିନେମାକ୍ସ ଭଳି ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଫିଲ୍ମ ହଲ ଗୁଡିକୁ ପରିଚାଲନା କରୁଥିବାରୁ ବଡ ବଡ ସହରରେ ଫିଲ୍ମ ହଲ ଚାଲିଛି । ନ ହେଲେ ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ଏବେ ଫିଲ୍ମ ହଲ ଚଳାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।’
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଓ ବିଧାୟକ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପୁରୀରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନାହିଁ । ପିପିପି ମୋଡରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହଲ ନିର୍ମାଣ ହେଉ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବି ସିନେମା ହଲ୍ ! ଅସ୍ଥିତ୍ୱ ହରାଇ ବସିଲାଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦାବି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 90 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା: ଏପ୍ରିଲ ୨୮କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦିବସ ପାଳିବାକୁ କଳାକାରଙ୍କ ଦାବି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ